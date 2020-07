Corona-Ticker: Kündigung wegen Corona-Verstoß rechtens?

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

44.400 Tests in Pflegeheimen in MV - nur ein einziger positiv

In Mecklenburg-Vorpommern sind unter Bewohnern und Beschäftigten in Pflegeeinrichtungen bislang knapp 44.400 Abstrichtests auf das Coronavirus erfolgt. Wie das Gesundheitsministerium in Schwerin mitteilte, war davon nur ein Test positiv. Dabei handelt es sich nach dpa-Informationen um eine Mitarbeiterin in der Küche eines Pflegeheims im Kreis Ludwigslust-Parchim. Das Ergebnis zeigt laut Ministerium, dass die Hygienemaßnahmen in den Einrichtungen wirksam sind. Es gehe vor allem darum, insbesondere asymptomatische Erkrankte frühzeitig entdecken zu können, hieß es vom Ministerium. Die 3,5 Millionen Euro teure Testreihe soll noch bis Ende Juli fortgesetzt werden. Der Rostocker Mikrobiologe Andreas Podbielski äußerte erneut Zweifel am Sinn der Testreihe. "Das Ergebnis spiegelt die allgemeine Virusausbreitung in der Bevölkerung wider. Es gibt kaum Covid-19-Fälle in Mecklenburg-Vorpommern, warum soll es dann unter den Pflegebediensteten anders sein?"

Aktionstag gegen Stellenabbau bei Airbus im Norden

Die Gewerkschaft IG Metall hat für heute zu einem bundesweiten Aktionstag gegen den Stellenabbau beim Flugzeugbauer Airbus aufgerufen. Allein am Standort Hamburg-Finkenwerder will der Konzern im Zuge der Corona-Krise 2.300 Arbeitsplätze streichen. Insgesamt arbeiten 14.600 Menschen für Airbus in Hamburg. Als Zeichen des Protests gegen die Kürzungspläne will die Gewerkschaft am Mittag 2.000 Stühle vor dem Haupteingang des Airbus-Werks in Finkenwerder aufstellen.

Fristlose Kündigung nach angeblichem Verstoß gegen Corona-Regeln

Am Osnabrücker Arbeitsgericht wird heute ein wegweisendes Urteil erwartet. Ein Angestellter, dem fristlos gekündigt wurde, klagt auf Wiedereinstellung. Der Kündigungsgrund war ein Foto, das ihn als Verweigerer der Corona-Regeln zeigen soll. Der Mann war bis zu seiner Entlassung bei einem Betrieb in Bissendorf mit dem Bau von Pumpen beschäftigt. Ende März soll er ein Bild von sich und fünf weiteren Männern in enger Runde in einem sozialen Netzwerk veröffentlicht haben. Die Bildunterschrift dazu: "Quarantäne bei mir" mit lachenden Smileys.

Gegen die Langeweile in den Schulferien

Diese Sommerferien sind anders. Das spüren auch Kinder und Jugendliche, zumal viele Ferien-Angebote wegfallen. In Bad Doberan will man den Mädchen und Jungen dennoch etwas bieten.

Das Coronavirus und seine Auswirkungen - auch gestern Abend war das Thema im NDR Fernsehen. Hier eine Auswahl der Beiträge:

Der NDR.de Live-Ticker am Mittwoch startet

Guten Morgen aus der NDR.de-Redaktion! Wir berichten auch heute wieder mit einem Live-Ticker über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für die norddeutschen Bundesländer. Neben Nachrichten gibt es hier Inhalte aus den Hörfunk- und Fernsehprogrammen des Norddeutschen Rundfunks.

Am Dienstag wurden in Norddeutschland insgesamt 31 neue Coronavirus-Fälle bestätigt: davon 25 in Niedersachsen und je zwei in Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen. In Mecklenburg-Vorpommern wurde keine Neuinfektion gemeldet. Die folgende Tabelle gibt die gesamte Statistik der erfassten Fälle seit Ausbruch der Pandemie wieder: