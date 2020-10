Corona-Ticker: Kommt ein eingeschränkter "Lockdown"?

Neuer bundesweiter Höchstwert bei Neuinfektionen

Bund und Länder beraten über Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie

Sind "Mini-Lockdowns" die Lösung?

Drosten plädiert im Podcast für einen "Mini-Lockdown"

1.405 bestätigte Neuinfektionen am Dienstag im Norden: 616 in Niedersachsen, 164 in Schleswig-Holstein, 130 in Mecklenburg-Vorpommern, 300 in Hamburg und 195 in Bremen

Neuer bundesweiter Höchstwert bei Neuinfektionen

In Deutschland sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts binnen 24 Stunden 14.964 neue Corona-Fälle verzeichnet worden. Das ist ein Höchstwert seit Beginn der Pandemie.

Wirtschaft warnt vor Corona-Lockdown

Vertreter von Wirtschaft und Gewerkschaften haben vor neuen einschneidenden Corona-Beschränkungen gewarnt. Der Präsident des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft, Mario Ohoven, erklärte, der überwiegende Teil des Mittelstands verkrafte keinen weiteren "Lockdown". Es bestehe die Gefahr, dass die Folgen der Corona-Politik größeren Schaden anrichteten als das Virus selbst. Laut der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) droht ein unwiederbringlicher Verlust Tausender Arbeitsplätze. NGG-Chef Guido Zeitler sagte dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland", das Gastgewerbe sei bei Einhaltung der Hygienestandards kein Infektionsherd. Auch der Mittelstandsbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß, erklärte, die Gesundheit habe Priorität - Bund und Länder müssten aber auch die Folgen für Unternehmen bedenken.

Bund plant wohl drastische Kontaktbeschränkungen

Der Bund will offenbar mit drastischen Kontaktbeschränkungen die massiv steigenden Corona-Infektionszahlen wieder unter Kontrolle bekommen. Das geht nach übereinstimmenden Medienberichten aus einer Beschlussvorlage für die heutigen Beratungen mit den Ländern hervor. Demnach sollen unter anderem bundesweit bis Ende November Freizeiteinrichtungen und Gastronomiebetriebe geschlossen und Veranstaltungen verboten werden. Offen ist, ob und wie weitgehend die Länder die Maßnahmen mittragen. Niedersachsens Sozialministerin Carola Reimann sagte auf NDR Info, ihr Land werde sehr um Einheitlichkeit bemüht sein.

Kubicki warnt vor Alarmismus

Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) hat die von der Bundesregierung angestrebten Einschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie kritisiert. "Konzentrieren wir uns auf die Gruppen, die wirklich geschützt werden müssen", sagte er im Deutschlandfunk. Man solle so viel "normales Leben" unter Beachtung von Hygiene-Schutzmaßnahmen zulassen wie möglich. "Ich warne dringend vor Alarmismus, der auch zu falschen Entscheidungen führen kann", sagte Kubicki.

Von heute an gelten verschärfte Regeln in der Region Hannover

Vergangene Woche hat die Region Hannover den Corona-Inzidenzwert 50 überschritten. Seitdem gelten strengere Landesregeln zur Eindämmung der Pandemie. Nun hat die Region eigene Maßnahmen nachgelegt.

Arbeitsagentur stockt Personal für Bereich Kurzarbeitergeld auf

Die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit stellt in Schleswig-Holstein befristet bis Ende kommenden Jahres 26 Mitarbeiter für den Bereich Kurzarbeitergeld ein. Mit Stand Juni waren im nördlichsten Bundesland 12.700 Betriebe in Kurzarbeit. Das waren 30 Prozent weniger als im Mai. 96.900 Arbeitnehmer waren in Kurzarbeit, 31 Prozent weniger als im Vormonat.

Sind "Mini-Lockdowns" die Lösung?

Für eine kurze Zeit sehr viele Kontakte einschränken - durch das Schließen von Restaurants, Bars und Fitnessstudios: Das könnte der Ausbreitung des Coronavirus die Nahrung nehmen, meinen Experten. Rechtlich wäre so ein Einschnitt ins öffentliche Leben durch das Infektionsschutzgesetz gedeckt.

Bund-Länder-Beratungen: Kommt ein eingeschränkter "Lockdown"?

Auf einen "Lockdown light" mit weiteren Einschränkungen für die Gastronomie und bei Veranstaltungen läuft es heute möglicherweise bei den Bund-Länder-Beratungen hinaus. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Länderchefs beraten ab 13 Uhr in einer Videokonferenz. Schleswig-Holstein hat mit einer Sperrstunde und weitreichenden Kontaktbeschränkungen bereits Fakten geschaffen. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) kündigte weitere Schritte an, da die bisherigen Maßnahmen keine "Bremsspuren" hinterlassen hätten.

Weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens drohen

Allein in Niedersachsen wurden gestern 616 Neuinfektionen bestätigt, in ganz Norddeutschland waren es 1.405. Damit das Infektionsgeschehen nicht völlig aus dem Ruder zu laufen droht, wird es vermutlich zu weiteren Einschränkungen des öffentlichen Lebens kommen.

Drosten plädiert für "Mini-Lockdown"

In der neuen Folge unseres Podcasts "Coronavirus-Update" hat der Virologe Christian Drosten einen kurzen, zeitlich befristeten "Lockdown" vorgeschlagen, um die stark ansteigenden Neuinfektionen zu bremsen. Folge 62 zum Nachhören und Nachlesen:

