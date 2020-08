Corona-Ticker: Wie geht es weiter an den Schulen?

In diesem Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie hier nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Kurzarbeitergeld soll verlängert werden

Große Koalition will Hilfen für den Mittelstand verlängern

Schulstart in Niedersachsen: Kultusminister will so viel Normalität wie möglich

Schleswig-Holsteins Landtag befasst sich mit Schulunterricht

Landtag in Schwerin diskutiert über Bewältigung der Corona-Krise

Gestern gab es insgesamt 199 Neuinfektionen im Norden, davon 135 in Niedersachsen, 27 in Hamburg, 23 in Schleswig-Holstein, eine in Mecklenburg-Vorpommern und 13 in Bremen

Schulstart in Niedersachsen: Tonne will so viel Normalität wie möglich

Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) informiert ab 10.45 Uhr über den Unterricht nach den Sommerferien. Erstmals seit Mitte März sollen ab Donnerstag wieder komplette Klassen zusammenkommen, auch wenn in vielen Räumen der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. Zuletzt wurde deshalb der Ruf nach einer Maskenpflicht im Unterricht laut. Nach den Vorgaben des Ministeriums müssen Schülerinnen und Schüler lediglich zum Beispiel auf engen Fluren einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Bereits am Dienstag beantwortete Tonne Hörerfragen auf NDR 1 Niedersachsen zum Thema Schule.

Schleswig-Holsteinischer Landtag diskutiert über Situation an Schulen

Auf der ersten Landtagssitzung nach der Sommerpause wird es heute um die Situation an den Schulen in Schleswig-Holstein gehen. Zum Auftakt will Bildungsministerin Karin Prien (CDU) eine Regierungserklärung abgeben. Ihrer Ansicht nach hat das neue Schuljahr angesichts der Corona-Bedingungen erfolgreich begonnen. Bisher hätten nur wenige Lerngruppen Corona-bedingt für kurze Zeit nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können. Kritik entzündete sich daran, dass Prien lange eine Maskenpflicht an den Schulen abgelehnt hatte. Mittlerweile muss dort ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Davon ausgenommen sind Klassenräume.

MV-Landtag berät über Bewältigung der Corona-Krise

Der Landtag in Schwerin will sich heute mit dem bislang Erreichten bei der Bekämpfung der Pandemie-Folgen und den bestehenden Herausforderungen befassen. Es wird erwartet, dass Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) das bisherige Handeln ihrer Regierung erläutert und die Ergebnisse benennt. Die Zahl der Corona-Infektionen im Nordosten bleibt niedrig, die Quote ist mit bislang 62 Infektionsfällen je 100.000 Einwohner die geringste bundesweit. Der Durchschnitt liegt bei 281.

Tagestouristen in MV wieder willkommen

Vom 4. September an können Tagesgäste wieder offiziell nach Mecklenburg-Vorpommern reisen. Das hat die Landesregierung am Dienstagnachmittag in Schwerin beschlossen. Voraussetzung für die Öffnung sei aber, dass die Corona-Infektionszahlen so gering bleiben wie bisher, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig.

Kurzarbeitergeld soll verlängert werden

Unternehmen in Deutschland können Jobs in der Corona-Krise weiter durch erleichterte Kurzarbeit absichern. Die Spitzen von Union und SPD verständigten sich am Dienstagabend auf eine Verlängerung der erleichterten Kurzarbeit von regulär zwölf auf bis zu 24 Monate. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will die Pläne bereits heute ins Bundeskabinett bringen. Die verlängerte Bezugsdauer soll für Betriebe gelten, die bis zum 31. Dezember 2020 Kurzarbeit eingeführt haben. Längstens soll das Kurzarbeitergeld bis zum 31.12.2021 verlängert werden.

Eltern erhalten 2020 mehr bezahlte Krankentage für ihre Kinder

Gesetzlich Versicherten stehen in diesem Jahr wegen der Corona-Krise mehr Krankentage zur Betreuung ihrer Kinder zur Verfügung. Für Elternpaare soll das Kinderkrankengeld für jeweils fünf weitere Tage und für Alleinerziehende für zusätzliche zehn Tage gewährt werden. Das haben die Spitzen der großen Koalition am Dienstagabend beschlossen. "Angesichts der Corona-Pandemie kann der bestehende Anspruch in manchen Fällen nicht ausreichen", heißt es im Beschluss.

Große Koalition will Hilfen für Unternehmen verlängern

Die schwarz-rote Koalition will in der Corona-Krise staatliche Hilfen für besonders belastete Unternehmen verlängern. Die Koalitionsspitzen einigten sich am späten Dienstagabend darauf, dass die Überbrückungshilfen bis Ende des Jahres laufen sollen. Das sagte CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer nach Beratungen der Koalitionsspitzen in Berlin. Das Programm ist bisher bis Ende August befristet. Erstattet werden nach derzeitigem Stand für die Monate Juni bis August fixe Betriebskosten von insgesamt bis zu 150.000 Euro. Für die Zuschüsse hatte der Bund 25 Milliarden Euro eingeplant.

NDR.de Live-Ticker zur Corona-Pandemie startet wieder

Guten Morgen! Auch heute informiert NDR.de im Live-Ticker über die Folgen der Coronavirus-Pandemie in und für Norddeutschland.

Am gestrigen Dienstag wurden insgesamt 199 Neuinfektionen im Norden registriert: 135 in Niedersachsen, 27 in Hamburg, 23 in Schleswig-Holstein, 13 in Bremen und eine in Mecklenburg-Vorpommern.