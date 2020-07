Corona-Ticker: Diskussion über Maskenpflicht

Mehr Maske oder weniger Maske? In Hamburg wird darüber heiß diskutiert

Am gestrigen Dienstag meldete Niedersachsen 18 neue Corona-Fälle, Schleswig-Holstein zehn, Bremen sechs, Hamburg drei und Mecklenburg-Vorpommern zwei

Mecklenburg-Vorpommern: Freier Eintritt für Kinder beim Landeszootag

Premiere beim Landeszootag: Erstmals in dessen zehnjähriger Geschichte können Kinder im Alter von bis zu 14 Jahren Zoos und Tiergärten in Mecklenburg-Vorpommern heute kostenlos besuchen. Dies sei ein Dankeschön für die Geduld und die besonderen Anstrengungen wegen der Corona-Beschränkungen in den vergangenen Monaten, hieß es von der Landesregierung zur Begründung. Wegen der anhaltenden Infektionsgefahr gälten aber auch bei den besonderen Angeboten zum Zootag die coronabedingten Schutz-Maßgaben. Das Agrarministerium veröffentlichte zur Erleichterung der Besuchsplanung die Liste der 19 teilnehmenden Tierparks und ihrer Angebote.

Caffier wertet Ergebnisse des EU-Gipfels als "erfreulich" für MV

Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier (CDU) hat die Ergebnisse des jüngsten EU-Gipfels als "erfreulich" für das Land bewertet. Ein Sicherheitsnetz sorge dafür, dass die EU-Mittel für die Regionalpolitik in den kommenden sieben Jahren mindestens 65 Prozent des bisherigen Volumens behalten werden und zusätzlich gebe es 650 Millionen Euro für deutsche Übergangsregionen. Davon profitierten insbesondere ostdeutsche Bundesländer. Über die Verteilung sei aber noch zu reden, sagte Caffier. Bei dem EU-Sondergipfel hatten die Staats- und Regierungschefs ein 750 Milliarden Euro schweres Konjunkturprogramm ausgehandelt, das die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie abfedern soll.

Mehr Maske oder weniger Maske?

Immer wieder gibt es Forderungen, angesichts niedriger Corona-Fallzahlen die Maskenpflicht beim Einkaufen wieder abzuschaffen. Aber es gibt auch die gegenteilige Forderung: die Maskenpflicht auszuweiten. Sollten die Menschen zum Beispiel auch in Fußgängerzonen Masken tragen müssen? Das wird nicht nur in Hamburg kontrovers diskutiert:

Corona: Kommt eine erweiterte Maskenpflicht? Hamburg Journal - 21.07.2020 19:30 Uhr In geschlossenen Räumen ist er Pflicht: Der Mund-Nase-Schutz. Der Senat hat noch keine Pläne für eine Maskenpflicht in Fußgängerzonen, dennoch wird diskutiert und die Meinungen gehen auseinander.







Am gestrigen Dienstag gab es in Norddeutschland insgesamt 39 neu gemeldete Corona-Infektionen: 18 in Niedersachsen, zehn in Schleswig-Holstein, sechs in Bremen, drei in Hamburg und zwei in Mecklenburg-Vorpommern. Die folgende Tabelle gibt die gesamte Statistik der erfassten Fälle seit Ausbruch der Pandemie wieder: