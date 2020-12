Corona-Ticker: Schleswig-Holstein meldet 224 neue Fälle

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Corona-Blog von Dienstag.

Neuinfektionen im Norden: Schleswig-Holstein meldet 224 Fälle

"Coronavirus-Update": Neue Podcast-Folge mit Virologin Sandra Ciesek online

Schleswig-Holstein meldet 224 Neuinfektionen

In Schleswig-Holstein sind nach Angaben der Landesregierung innerhalb eines Tages 224 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 44,4. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben sind, stieg in dem Land um drei auf nun 258. In den Krankenhäusern wurden zuletzt 114 Covid-19-Patienten behandelt. 29 von ihnen befinden sich in Intensivtherapie.

So geht es mit dem Hamburger Impfzentrum voran

In den Hamburger Messehallen entsteht zurzeit ein riesiges Impfzentrum. Welche Personenkreise zuerst geimpft werden, steht noch nicht fest. Der Impfstoff selbst wird jedenfalls an einem unbekannten Ort gelagert.

Gestern Abend war die Corona-Pandemie auch wieder Thema in einigen Beiträgen der NDR Landesmagazine sowie bei NDR Info um 21.45 Uhr.

Auch heute hält NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden.

Die Infektionslage am Dienstag: In Schleswig-Holstein wurden 81 Neuinfektionen registriert, in Niedersachsen 523, in Hamburg 289, in Mecklenburg-Vorpommern 123 und im Land Bremen 153.