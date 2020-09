Corona-Ticker: Erstes Kreuzfahrtschiff der Saison in Wismar

In diesem Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie hier im Blog nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



RKI-Kommission rechnet mit mehreren Corona-Impfstoffen in Deutschland

1.901 registrierte Corona-Neuinfektionen in Deutschland

Reeperbahn Festival beginnt unter Corona-Bedingungen in Hamburg

Mit der MS "Europa" legt heute das erste Kreuzfahrtschiff der Saison in Wismar an

Neue Folge vom Coronavirus-Update: Virologe warnt vor Kritik an Corona-Maßnahmen

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

1.901 registrierte Corona-Neuinfektionen in Deutschland

Innerhalb eines Tages haben die Gesundheitsämter in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom frühen Mittwochmorgen 1.901 neue Corona-Infektionen gemeldet. Seit Beginn der Corona-Krise haben sich demnach mindestens 266.663 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert (Datenstand 16.9., 0.00 Uhr). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt nach RKI-Angaben bei 9.368. Seit dem Vortag wurden sechs Todesfälle mehr gemeldet. Bis Mittwochmorgen hatten etwa 236.000 Menschen die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden. Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag nach RKI-Schätzungen in Deutschland laut Mitteilung vom Dienstagabend bei 1,04 (Vortag: 1,18). Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel etwas mehr als einen weiteren Menschen ansteckt. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab.

RKI-Kommission rechnet mit mehreren Corona-Impfstoffen in Deutschland

Die Ständige Impfkommission beim Robert Koch-Institut (RKI) rechnet damit, dass in Deutschland mehrere unterschiedliche Impfstoffe gegen das neue Corona-Virus zugelassen werden. Dies sei angesichts der aktuellen Forschungen wahrscheinlich, sagte die Vize-Vorsitzende der Kommission, Sabine Wicker, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Dabei könne es sein, dass einzelne Impfstoffe besonders für bestimmte Bevölkerungsgruppen wie etwa ältere Menschen geeignet seien. Die Bundesregierung erwartet, dass Teile der Bevölkerung bereits in den ersten Monaten 2021 geimpft werden können, die breite Masse aber voraussichtlich erst Mitte des Jahres.

Erstes Kreuzfahrtschiff der Saison in Wismar

Es ist das erste Kreuzfahrtschiff, das in diesem Jahr in Wismar anlegt: Heute kommt die MS "Europa" in die Hansestadt. Der vergleichsweise kleine Kreuzliner hat knapp 100 Passagiere an Bord und befindet sich auf einer Ostsee-Rundreise, wie der Veranstalter Hapag-Lloyd mitteilte. Normalerweise könnten bis zu 400 Gäste auf der "Europa" reisen, aufgrund der Corona-Pandemie seien die Teilnehmerzahlen derzeit jedoch reduziert. Die 13-tägige Tour startete am Montag in Hamburg und soll weiter unter anderem über Danzig, Stockholm und Helgoland zurück nach Hamburg führen.

Weitere Informationen Kreuzfahrtschiff legt erstmals seit Corona in Wismar an Zum ersten Mal seit Ausbruch der Corona-Pandemie hat ein Kreuzfahrtschiff im Seehafen Wismar angelegt. An Bord der "MS Europa" sind nur 100 Passagiere. mehr

Reeperbahn Festival beginnt in Hamburg

Heute beginnt das Reeperbahn Festival in Hamburg - trotz Corona. Nachdem fast der gesamte Festival-Sommer wegen der Pandemie abgesagt wurde und "normale" Konzerte in Clubs noch immer nicht vorstellbar sind, steigt ausgerechnet Europas größtes Club-Festival - bei dem normalerweise Hunderte Bands aus aller Welt spielen und sich Tausende Fachbesucher tummeln. Dort, wo eigentlich Kontakte in der Musikbranche geknüpft werden, muss nun auf Abstand geachtet werden. Festival-Sprecher Frehn Hawel betont: "Es ist wichtig, neue Wege zu finden und auszuprobieren, wie die Live-Aufführung von Musik und Kultur in diesen Zeiten aussehen kann." Auch für Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD) ist das Reeperbahn Festival ein wichtiger Bestandteil der vorsichtigen Rückkehr zur Kultur in Pandemie-Zeiten: "Es ist ein wichtiges Signal, um zu zeigen, Kultur und Live-Musik sind möglich."

Weitere Informationen Reeperbahn Festival: Ersehnter Re-Start für die Musikszene Trotz Corona startet heute das Reeperbahn Festival in Hamburg. Es ist deutlich kleiner als gewohnt - aber der ersehnte Neustart der Musikszene. Viele Konzerte können Sie bei NDR.de im Stream sehen. mehr

Corona-Beiträge aus den Landesmagazinen

Auch heute waren die Geschehnisse rund um das Coronavirus Thema in mehreren Beiträgen der NDR Landesmagazine. Hier ein Überblick:

Drosten: "Gewagt, was manche da so sagen"

Der Virologe Christian Drosten hält es für fatal, wenn einige Mediziner und sogenannte Querdenker nun glauben machen wollen, das Herunterfahren des öffentlichen Lebens im Frühjahr sei nicht nötig gewesen. "Das ist genauso intelligent, wie in dieser schönen Spätsommerwoche zu sagen: 'Es regnet doch gar nicht! Was machen wir uns für Sorgen vor dem Herbst?!'" Dieser Gedankengang führe in die Irre, so Drosten in der gestern veröffentlichten neuen Folge des Coronavirus-Update. Zudem bestreitet der Mediziner, dass viele Corona-Tests falsch positiv seien. Weitere Themen sind mögliche Schnelltests für den Winter und die Ausbreitung des Virus in Afrika.

AUDIO: Das Coronavirus-Update: Die aktuelle Folge (72 Min)

Immer gut informiert mit dem NDR Newsletter

Informationen zur Corona-Pandemie und zu den Folgen für Norddeutschland finden Sie nicht nur täglich im Live-Ticker von NDR.de, sondern von montags bis freitags auch in unserem kostenlosen Newsletter. Heute Nachmittag gibt es die neue Ausgabe - auch für Sie, wenn Sie sich jetzt registrieren.

Weitere Informationen Corona-Infos: Abonnieren Sie den NDR Newsletter Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie bleibt NDR.de Ihre zuverlässige Informationsquelle. Der NDR Newsletter hält Sie täglich über die Ereignisse aus Nordsicht auf Stand. mehr

NDR.de Live-Ticker am Mittwoch startet

Guten Morgen! Auch heute berichtet NDR.de im Live-Ticker über die Folgen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland - mit Nachrichten sowie Inhalten aus dem NDR Fernseh- und Hörfunkprogramm.

Gestern meldeten die Gesundheitsbehörden insgesamt 266 Corona-Neuinfektionen im Norden: 24 in Schleswig-Holstein, 143 in Niedersachsen, 71 in Hamburg, zehn in Mecklenburg-Vorpommern und 18 in Bremen.