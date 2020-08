Corona-Ticker: Lockerungen im Sport? Beratung in SH

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie hier nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Schleswig-Holstein: Spitzentreffen zu möglichen Lockerungen im Sport

Hamburg: Bei Blohm+Voss darf wieder gearbeitet werden

SH: Erstklässler starten unter Corona-Bedingungen ins Schulleben

Zahl der Neuinfektionen im Norden vom Dienstag: Niedersachsen registriert 87 neue Fälle, Hamburg 58, Schleswig-Holstein 32, Mecklenburg-Vorpommern acht und Bremen zehn.

Vertreter aus Politik und Sport kommen heute zusammen, um über mögliche Lockerungen für Tausende Amateur-Mannschaftssportler in Schleswig-Holstein zu sprechen. Die Pressekonferenz zeigt NDR.de ab 15.30 Uhr im Livestream.

Hamburg: Bei Blohm+Voss darf wieder gearbeitet werden

Auf der Werft Blohm+Voss-Werft kann nach einem Corona-Ausbruch ab heute wieder gearbeitet werden. Noch liegen aber nicht alle Ergebnisse des zweiten Massentests vor. In der vergangenen Woche hatte der Blohm+Voss-Mutterkonzern Lürssen rund 1.800 Mitarbeitende und Beschäftigte von Zulieferern auf das Coronavirus testen lassen - und dabei rund 80 Fälle registriert.

SH: Erstklässler starten unter Corona-Bedingungen ins Schulleben

Für die meisten Erstklässler in Schleswig-Holstein beginnt am Mittwoch der Start ins Schulleben. Angesicht der Corona-Pandemie werden die Einschulungsfeiern dieses Jahr vielerorts anders gestaltet als üblich. So wurde die Zahl der Menschen, die die ABC-Schützen an ihrem ersten Tag in die Schule begleiten dürfen, an vielen Schulen begrenzt. Namen sowie Adressen der Eltern werden erfasst. Auch gibt es zum Teil mehrere Einschulungsfeiern pro Schule, um die Abstandsregeln einhalten zu können. In Hamburg wurde bereits am Dienstag Einschulung gefeiert:

Einschulung: Es wird gefeiert, aber draußen Hamburg Journal - 11.08.2020 19:30 Uhr Um die Corona-Schutzmaßnahmen einzuhalten, hat die Goldbekschule in Hamburg-Winterhude ihre Einschulungsfeier auf den Schulhof verlegt. Das kam auch bei den Eltern gut an.







Live-Ticker von NDR.de startet - guten Morgen!

Das Team von NDR.de informiert Sie auch heute wie gewohnt im Live-Ticker über die Folgen der Coronavirus-Pandemie in und für Norddeutschland. Guten Morgen!

Am Dienstag sind von den Behörden in Norddeutschland 195 neue Coronavirus-Fälle gemeldet worden: 87 in Niedersachsen, 58 in Hamburg, 32 in Schleswig-Holstein, acht in Mecklenburg-Vorpommern und zehn in Bremen.