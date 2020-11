Corona-Ticker: 11.11. - Karneval in der Corona-Edition

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

11.11.: Narren in Braunschweig planen kleinen Sessionsauftakt

252 Neuinfizerte in Schleswig-Holstein, gestern waren es im Norden insgesamt 2.049

Wann sind die Intensivstationen überlastet?

Forscher der Uni Saarbrücken haben mit einem mathematischen Modell berechnet, dass es schon bald keine freien Intensivbetten mehr gibt, sollte sich das Infektionsgeschehen nicht deutlich verlangsamen.

VIDEO: Covid-19: Wann sind die Intensivstationen überlastet? (6 Min)

Braunschweiger Narren feiern im kleinen Kreis

Angesichts der Corona-Pandemie wollen die Braunschweiger Narren heute eine Prinzenproklamation im "kleinsten Kreis" veranstalten. Die Ansprachen zur Sessionseröffnung werden im Internet gezeigt.

Niedersächsischer Landtag debattiert über Corona in Schulen

Auch am zweiten Tag seiner Sitzung wird der Landtag in Hannover heute über den Umgang mit der Corona-Epidemie debattieren. Dabei geht es um Schulen und Sammelunterkünfte etwa für Flüchtlinge und Beschäftigte der Fleischindustrie.

Corona-Strategie beschäftigt Bürgerschaft

Die richtige Strategie zur Eindämmung der Corona-Pandemie steht heute im Mittelpunkt der Aktuellen Stunde der Hamburgischen Bürgerschaft. Eine von der Grünen-Regierungsfraktion beantragte Debatte trägt die Überschrift "Nur miteinander stark: Mit Mut, Vernunft und Zusammenhalt durch die Pandemie". Anschließend will die CDU-Fraktion das Krisenmanagement für die Schulen thematisieren. Sie sieht hier "Hamburgs offene Flanke in der Corona-Pandemie" und wirft Rot-Grün vor, "massiv Vertrauen bei Lehrern, Schülern und Eltern" zu verspielen. Im Debattenteil der Sitzung stehen dann unter anderem die Stärkung des Gesundheitsdienstes sowie Forderungen nach der Durchführung eines Hybrid-Wintersemesters an den Hochschulen auf der Tagesordnung.

252 Neuinfizierte in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein ist die Zahl der an Covid-19-Erkrankten im Vergleich zum Vortag um 252 auf insgesamt bislang 10.464 gestiegen. Die meisten neuen Infektionen gibt es in Lübeck (+56), im Kreis Stormarn (+37) und in Pinneberg (+36). In den Krankenhäusern werden landesweit aktuell 116 Menschen behandelt. Die Zahl der Verstorbenen ist um drei auf insgesamt 208 gestiegen.

Corona-Beiträge aus den Landesmagazinen

Das NDR Fernsehen hat gestern Abend erneut über die Folgen der Corona-Krise für Norddeutschland berichtet. Hier eine Auswahl der Videos:

Willkommen zum Live-Ticker am Mittwoch

NDR.de berichtet auch heute wieder über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland.

