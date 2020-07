Corona-Ticker: Pandemie bestimmt Arbeitsmarkt weiter

Der Live-Ticker von NDR.de informiert Sie auch heute über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Das Geschehen von gestern können Sie hier nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Corona-Folgen bestimmen Arbeitsmarkt auch im Juni

Befristete Mehrwertsteuersenkung gilt ab heute

Gestern wurden 53 Neuinfektionen im Norden bestätigt: 37 in Niedersachsen, sieben in Schleswig-Holstein, drei in Hamburg, eine in Mecklenburg-Vorpommern und fünf in Bremen

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Rettungsschwimmer befürchten mehr Badeunfälle

Durch die Corona-Pandemie hat es seit Mitte März keinen Schwimmunterricht mehr gegeben. Die Corona-bedingte Schließung der Schwimmhallen erhöht nach Einschätzung von Rettungsschwimmern nun die Gefahr von Badeunfällen - es werden schlicht mehr Menschen an Gewässern erwartet.

Wegen Corona mehr Badeunfälle befürchtet NDR Info - 30.06.2020 21:45 Uhr Auch hier sieht man die Folgen der Corona-Krise: Weil die Menschen nicht mehr verreisen und lieber in heimischen Gewässern schwimmen gehen, häufen sich die Badeunfälle. So auch in Hamburg.







Corona-Folgen bestimmen Arbeitsmarkt auch im Juni

Die Agenturen für Arbeit im Norden werden am Vormittag ihren Monatsbericht über die Entwicklung des Arbeitsmarkts im Juni vorlegen. Die Arbeitslosigkeit dürfte nach Erwartung von Experten trotz der Lockerung der Corona-Einschränkungen nochmals in die Höhe gehen. Im Mai hatte der Kampf gegen die Pandemie die Arbeitslosigkeit beispielsweise in Hamburg auf den höchsten Stand seit zehn Jahren getrieben.

Mit dem NDR.de Live-Ticker in den Mittwoch starten

Mit einem neuen Live-Ticker startet die Redaktion von NDR.de in diesen Mittwoch. Wir berichten hier über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Norddeutschland. Neben Nachrichten gibt es auch Inhalte aus den Hörfunk- und Fernsehprogrammen des Norddeutschen Rundfunks.

Am Dienstag gab es in Norddeutschland insgesamt 53 bestätigte Coronavirus-Neuinfektionen: 37 Fälle wurden aus Niedersachsen gemeldet, sieben aus Schleswig-Holstein, drei aus Hamburg, einer aus Mecklenburg-Vorpommern und fünf aus Bremen. Die folgende Tabelle gibt die gesamte Statistik der erfassten Fälle seit Ausbruch der Pandemie wieder: