Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie hier nachlesen.

RKI meldet erstmals mehr als 20.000 Neuinfektionen an einem Tag

Videoschalte: Nord-Regierungschefs beraten auch über Corona-Krise

Schleswig-Holstein: 220 neue Corona-Fälle registriert

220 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein gemeldet

Die Behörden in Schleswig-Holstein haben binnen eines Tages 220 Corona-Neuinfektionen gemeldet. 42 davon wurden im Kreis Pinneberg registriert, 34 im Kreis Stormarn und 23 im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg in Schleswig-Holstein um zwei auf jetzt insgesamt 194 seit Beginn der Pandemie. In Krankenhäusern behandelt werden landesweit den Angaben zufolge aktuell 119 Covid-19-Patienten.

Reduzierte Fähr-Fahrpläne an der Küste

Wegen der verschärften Corona-Regeln und dem Fernbleiben von Urlaubern und Tagestouristen dünnen die Fährlinien an der Küste ihre Fahrpläne zu den Ostfriesischen Inseln aus. Von Sonntag an wird zwischen Norddeich und Norderney vorerst nur noch eine Fähre fahren bedient, die Zahl der Fahrten pro Richtung reduziere sich von neun auf fünf, so die Reederei Norden Frisia. Von und nach Juist ist eine Fährabfahrt pro Tag geplant. Auch von und nach Baltrum, Wangerooge, Borkum, Langeoog und Spiekeroog gelten veränderte und reduzierte Fahrpläne.

Erstmals mehr als 20.000 Corona-Neuinfektionen an einem Tag

Zum ersten Mal in der Corona-Pandemie sind in Deutschland mehr als 20.000 neue Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 innerhalb eines einzigen Tages registriert worden. Die Gesundheitsämter in Deutschland haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 21.506 neue Corona-Infektionen gemeldet. Vor einer Woche hatte die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen bei 18.681 gelegen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg um 166 auf insgesamt 11.096. Die Reproduktionszahl (R-Wert) lag in Deutschland laut RKI-Lagebericht von gestern Abend bei 0,79 (Vortag: 0,81). Das heißt, dass zehn Infizierte im Mittel etwa acht weitere Menschen anstecken. Liegt der Wert für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab. Um in eine kontrollierbare Lage zu kommen, müsste die Reproduktionszahl längere Zeit deutlich unter 1 liegen, heißt es.

Nord-Regierungschefs beraten über Corona-Krise und Energiewende

Die Corona-Pandemie überlagert auch die Konferenz der Regierungschefs der Nordländer, zu der Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) ihre Teilnahme zugesagt haben. Vor der für heute geplanten Videoschalte drängte Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) erneut auf eine rasche Bereitstellung der vom Bund zugesagten Finanzmittel für seit Montag Corona-bedingt geschlossene Unternehmen wie Hotels, Gaststätten und Kosmetikstudios. "Wir werden im Gespräch mit dem Bundeswirtschaftsminister deutlich machen, dass die Hilfen jetzt schnell kommen müssen", erklärte Schwesig gestern in Schwerin. Sie führt turnusgemäß den Vorsitz bei den anstehenden Beratungen. Erneut solle es dabei auch um die Umsetzung der Energiewende gehen, von der sich gerade die norddeutschen Bundesländer mit ihren Potenzialen für die Ökostrom-Gewinnung kräftige Impulse versprechen.

Hamsterkäufe: Nudeln und Toilettenpapier wieder begehrt

Nudeln, Konserven und Toilettenpapier sind derzeit Kassenschlager in den Supermärkten. Mit dem Teil-Lockdown kommt es in Hamburg wieder zu Corona-bedingten Hamsterkäufen.

VIDEO: Teil-Lockdown: Das Hamstern geht wieder los (3 Min)

Tonne: Rückkehr zu Wechselmodell für Schulen möglich

Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) will die Schulen in der zweiten Corona-Welle "mit einem verantwortungsvollen Blick auf den Infektionsschutz" geöffnet halten. Nicht ausschließen will er dabei eine landesweite Rückkehr zu einem Wechselbetrieb zwischen Präsenzunterricht und Homeschooling mit geteilten Klassen, schreibt die "Neue Osnabrücker Zeitung". Die Zahl der Schulen mit Corona-bedingten Einschränkungen ist in Niedersachsen seit Wochenbeginn deutlich gestiegen. Schon jetzt befinden sich mehr als 100 Schulen im Wechselbetrieb - dem sogenannten Szenario B. Aktuell kommt es an rund 340 Schulen im Land zu Einschränkungen des Schulbetriebs, wie die "NOZ" unter Berufung auf das Kultusministerium berichtete.

Die Corona-Zahlen in Norddeutschland von gestern: 1.423 Neuinfektionen in Niedersachsen, 647 in Hamburg, 262 in Schleswig-Holstein, 252 in Bremen und 136 in Mecklenburg-Vorpommern.