Corona-Ticker: Tagestouristen dürfen wieder nach MV

In diesem Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie hier nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Tagestouristen dürfen ab heute wieder nach MV

Schleswig-Holstein: Landesbauerntag als Digital-Event

17 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet - gestern 202 in ganz Norddeutschland

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

In MV sind Tagestouristen ab heute wieder willkommen

Von heute an dürfen Tagestouristen wieder nach Mecklenburg-Vorpommern kommen. Wegen der Corona-Pandemie waren seit Mitte März Gäste, die nicht mindestens eine Nacht im Land übernachtet haben, nicht mehr willkommen. Ausflügler aus anderen Bundesländern konnten mit Bußgeldern von bis zu 2.000 Euro belegt werden. Für MV-Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) ist die Öffnung für den Tagestourismus "ein wichtiges Signal, auf das die Branche und auch viele Gäste lange gewartet haben". Es wird geschätzt, dass den Unternehmen im Land aufgrund fehlender Tagestouristen drei bis fünf Millionen Euro pro Tag an Umsatz verloren gegangen sind. Aus Sicht der Landesregierung waren die Beschränkungen aber ein wirksames Instrument, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen.

Weitere Informationen Corona-Lockerungen: Tagesgäste willkommen Tagestouristen dürfen von heute an wieder nach Mecklenburg-Vorpommern reisen. Während es außerdem Lockerungen für Clubs und Diskotheken gibt, steigt das Mindestbußgeld für Maskenverweigerer. mehr

17 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

In Schleswig-Holstein sind binnen eines Tages noch einmal weitere 17 Neuinfektionen gemeldet worden - die meisten in Flensburg (4) sowie in den Kreisen Dithmarschen, Pinneberg und Segeberg (je 3). Das teilten die Gesundheitsbehörden in Kiel mit. Insgesamt sind in Schleswig-Holstein nun 4.107 Corona-Infizierte registriert worden, von denen aber etwa 3.700 bereits als wieder genesen gelten. Die Zahl der Todesfälle nach einer Covid-19-Erkrankung liegt weiter bei 161.

Maskenpflicht im ÖPNV: Bessere "Tragedisziplin" offenbar dank Strafen

Zehn Tage nach der Einführung einer Strafe in Höhe von 40 Euro für Maskenverweigerer in Bussen und Bahnen haben der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) und die Verkehrsbehörde eine positive Zwischenbilanz gezogen. "Dass die Tragedisziplin nun wieder deutlich zugenommen hat, zeigt, dass die Einführung der Vertragsstrafe richtig und notwendig war", sagte gestern Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne).

Bus und Bahn: Strafen für Maskenverweigerer wirken Hamburg Journal - 03.09.2020 19:30 Uhr Die Einführung der Vertragsstrafe für Maskenverweigerer in Bussen und Bahnen zeigt offensichtlich Wirkung: Die Verkehrsbehörde und der HVV ziehen eine erste positive Bilanz.







3,43 bei 7 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Wegen Corona: Landesbauerntag erstmals nur online

Der Bauernverband in Schleswig-Holstein hat für heute ab 10 Uhr zu einem digitalen Landesbauerntag eingeladen. Wegen der Corona-Pandemie hatte der Verband die eigentlich geplante traditionelle Veranstaltung mit Zehntausenden Besuchern in Rendsburg absagen müssen. Stattdessen gibt es eine Online-Podiumsdiskussion zum Thema "Perspektiven für unsere Landwirtschaft". Teilnehmer sind unter anderen Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), Bauernverbandspräsident Werner Schwarz und die Präsidentin der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, Ute Volquardsen.

TV-Beiträge aus den NDR Landesmagazinen

Hier finden Sie TV-Beiträge aus den NDR Regionalmagazinen von gestern Abend, die sich thematisch mit der Corona-Pandemie beschäftigt haben:

Zum Wochenausklang: Der Freitag im NDR.de Live-Ticker

Herzlich willkommen zur Live-Ticker-Berichterstattung von NDR.de am Freitag. Hier berichten wir bis zum späten Abend über die Folgen der Coronavirus-Pandemie in und für Norddeutschland - mit Nachrichten sowie Inhalten aus dem NDR Fernseh- und Hörfunkprogramm.

Am Donnerstag sind in Niedersachsen 115 Neuinfektionen registriert worden, 45 in Hamburg, 27 in Schleswig-Holstein, elf in Bremen und vier in Mecklenburg-Vorpommern.