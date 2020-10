Corona-Ticker: Nord-Länder regeln Umsetzung neuer Maßnahmen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie hier nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Niedersachsen: Landtag kommt zu Corona-Sondersitzung zusammen

Kieler Landtag entscheidet über Rekord-Neuverschuldung

MV: Kabinetts-Sondersitzung zur Umsetzung des Teil-Lockdowns

Hamburger Senat berät über Umsetzung neuer Corona-Regeln

Schleswig-Holstein meldet 215 neue Coronavirus-Fälle

Gestern wurden im Norden 2.278 Corona-Neuinfektionen gemeldet: 1.266 in Niedersachsen, 390 in Hamburg, 280 in Schleswig-Holstein, 210 in Bremen und 132 in Mecklenburg-Vorpommern

215 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind 215 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet worden. Demnach haben sich seit Beginn der Pandemie 7.714 Menschen nachweislich mit Sars-CoV-2 angesteckt. Am Vortag hatte die Zahl der Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden mit 280 einen Rekordwert erreicht. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg um vier auf 174. Im Krankenhaus werden derzeit 81 Covid-19-Patienten behandelt. Das sind fünf mehr als am Vortag.

Niedersachsen: Landtag kommt zu Corona-Sondersitzung zusammen

Der Niedersächsische Landtag kommt angesichts des bevorstehenden Teil-Lockdowns in der Corona-Krise heute Mittag zu einer Sondersitzung zusammen, die NDR.de ab 12.30 Uhr live überträgt. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) will über die notwendigen Maßnahmen zur Vermeidung einer akuten nationalen Gesundheitsnotlage unterrichten. Gut zwei Stunden sind für die Erklärung des Ministerpräsidenten und die anschließende die Debatte der Abgeordneten vorgesehen. Die FDP-Fraktion hatte die Sondersitzung gefordert, die übrigen Fraktionen schlossen sich dem Wunsch an. Heute wird außerdem die neue Corona-Verordnung des Landes mit den verschärften Regeln vorgestellt.

MV: Kabinetts-Sondersitzung zur Umsetzung des Teil-Lockdowns

In einer Kabinetts-Sondersitzung in Schwerin sollen die Beschlüsse zu dem angekündigten Teil-Lockdown heute Nachmittag in die Landesverordnung eingearbeitet werden. Da das Kabinett erst nach der Landtagssitzung zusammenkommen kann, ist laut Staatskanzlei noch unklar, ob die überarbeitete Verordnung noch heute oder erst morgen veröffentlicht wird. Sie solle jedoch, wie zwischen Bund und Ländern vereinbart, am kommenden Montag in Kraft treten.

Hamburger Senat berät über Umsetzung der neuen Corona-Regeln

Hamburgs rot-grüner Senat berät heute in einer Sondersitzung über die konkrete Umsetzung der von Bund und Ländern vereinbarten neuen Corona-Auflagen. Im Anschluss an die Sondersitzung wollen Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und die zuständigen Senatoren nach Angaben der Pressestelle voraussichtlich gegen 13 Uhr die Öffentlichkeit informieren. NDR.de überträgt dann live.

Kieler Landtag entscheidet über Rekord-Neuverschuldung

Eine milliardenschwere Neuverschuldung im Zuge der Corona-Krise steht heute ab 10 Uhr im Kieler Landtag zur Abstimmung. Das Parlament will den vierten Nachtragshaushalt für dieses Jahr beschließen. Vorgesehen ist zunächst eine Erhöhung der Kreditermächtigung um 1,3 Milliarden Euro. Außerdem hat sich die Jamaika-Koalition mit SPD und SSW auf einen Notkredit von insgesamt 4,5 Milliarden Euro verständigt. Dafür ist eine Zweidrittel-Mehrheit erforderlich. Einen Notkredit von einer Milliarde Euro hatte der Landtag schon im vergangenen Frühjahr beschlossen.

Durch den Freitag mit dem NDR.de Live-Ticker

Guten Morgen! NDR.de berichtet auch heute über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland. In diesem Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen.

Mit 2.278 Fällen hat die Zahl der bestätigten Neuinfektionen im Norden gestern ihren bisherigen Höchstwert seit Beginn der Pandemie erreicht. Es wurden 1.266 neue Fälle in Niedersachsen gemeldet, 390 in Hamburg, 280 in Schleswig-Holstein, 210 in Bremen und 132 in Mecklenburg-Vorpommern.