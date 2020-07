Corona-Ticker: Niedersachsen stellt neue Lockerungen vor

Der Live-Ticker von NDR.de informiert Sie auch heute über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie hier nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Niedersachsen: Neue Corona-Verordnung wird vorgestellt - live ab 10.30 Uhr bei NDR.de

13 Neuinfektionen aus Schleswig-Holstein gemeldet

Regelverstöße: Knapp 9.200 Bußgeldbescheide in Hamburg

Wegen Verstößen gegen die Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie sind in Hamburg bereits mehr als 9.200 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden. Mit Stand Ende Juni seien daraus 9.153 Bußgeldbescheide ergangen, sagte Matthias Krumm, Sprecher des zuständigen Einwohnerzentralamts, der Deutschen Presse-Agentur. Die in den Bescheiden verhängten Bußgelder belaufen sich demnach insgesamt auf gut 613.00 Euro. Der mit Abstand größte Teil sei wegen Verstößen gegen das geltende Abstandsgebot ergangen, die jeweils mit 150 Euro geahndet würden.

13 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein bestätigt

In Schleswig-Holstein ist die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen binnen eines Tages um 13 gestiegen. Das teilte das Gesundheitsministerium in Kiel mit. Den Angaben zufolge liegt die Gesamtzahl der Infizierten jetzt bei 3.176 - etwa 3.000 von ihnen gelten aber bereits wieder als genesen. 152 Menschen, die an Covid-19 erkrankt waren, sind in Schleswig-Holstein verstorben.

Ex-Minister Gabriel beriet Fleischproduzent Tönnies

Der frühere Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel ist im Frühjahr von Deutschlands größtem Fleischproduzenten Tönnies als Berater bezahlt worden. Dies belegen Dokumente, die dem ARD-Magazin Panorama vorliegen. Das Unternehmen Tönnies steht in der Corona-Krise im Fokus, da sich viele Mitarbeiter mit dem Virus infiziert haben. Hier der Beitrag aus der Sendung von gestern Abend als Video:

Gekauft: Sozialdemokrat Gabriel beriet Fleischmogul Tönnies Panorama - 02.07.2020 21:45 Uhr Der frühere Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel ist von Deutschlands größtem Fleischproduzenten Tönnies als Berater bezahlt worden. Dies belegen Dokumente, die Panorama vorliegen. Download

Live bei NDR.de: Niedersachsen stellt neue Corona-Verordnung vor

Die Corona-Regeln in Niedersachsen sollen zum 6. Juli gelockert werden. Das geht aus einem Entwurf der Landesregierung hervor, der dem Norddeutschen Rundfunk vorliegt. Sollte dieser Bestand haben, sind dann unter Auflagen Veranstaltungen mit bis zu 500 Besuchern wieder möglich. Heute informiert der Krisenstab der Landesregierung zur neuen Verordnung - NDR.de überträgt die Pressekonferenz ab 10.30 Uhr live.

TV-Beiträge aus den NDR Regionalmagazinen

Am Donnerstagabend haben die Regionalmagazine vom NDR Fernsehen erneut ausführlich über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland berichtet. Hier eine Auswahl der Beiträge:

Kamerasystem soll vor Corona schützen

Tragen Besucher und Besucherinnen Mundschutz? Sind sie fieberfrei und halten den Mindestabstand ein? Ein neues Produkt aus Hamburg soll alle drei Fragen durch eine neue Technik beantworten: Das Unternehmen Synergeticon hat im Zentrum für Luftfahrtforschung in Finkenwerder ein computergesteuertes System vorgestellt, das bereits in einem Hamburger Altenheim im Einsatz ist.

Moin! Der NDR.de Live-Ticker am Freitag startet

Guten Morgen aus der Redaktion von NDR.de. Wir berichten auch heute wieder mit einem neuen Live-Ticker über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für die norddeutschen Bundesländer. Neben Nachrichten gibt es hier auch Inhalte aus den Hörfunk- und Fernsehprogrammen des Norddeutschen Rundfunks.

Am Donnerstag wurden in Norddeutschland insgesamt 45 neue Coronavirus-Fälle bestätigt: Vier Infektionen wurden in Schleswig-Holstein gemeldet, fünf in Hamburg, keine in Mecklenburg-Vorpommern, 31 in Niedersachsen und fünf in Bremen. Die folgende Tabelle gibt die gesamte Statistik der erfassten Fälle seit Ausbruch der Pandemie wieder: