Corona-Ticker: 225 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Heute drei Corona-Sondersitzungen in den Landesregierungen

Nach den Beschlüssen des Bundes und der Länder kommen heute die Landesregierungen von Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern jeweils noch mal zusammen, um über die Verlängerung des Teil-"Lockdowns" und deren Auswirkungen auf ihr Bundesland zu sprechen. Aus Kiel und Schwerin wurden Regierungserklärungen angekündigt.

Autokorso-Demo in Rostock: Gastro-Branche fordert Planbarkeit

Mit der Aktion "Leere Stühle" wollen die Gastronomen Mecklenburg-Vorpommerns heute ab 11.30 Uhr auf dem Neuen Markt in Rostock auf ihre prekäre Situation aufmerksam machen. Mit dem derzeitigen Teil-Shutdown sei keine Planbarkeit mehr in Sicht, die Branche brauche aber verlässliche Öffnungsstrategien, teilten die Organisatoren mit. Vor der Aktion wollen die Teilnehmer mit einem Autokorso durch die Stadt ziehen. Auch nach den Beschlüssen von Bund und Ländern zur Eindämmung der Corona-Pandemie ist laut Dehoga-Verband keine Besserung in Sicht. Wie im Frühjahr beim ersten Shutdown sind derzeit die Gaststätten und Restaurants geschlossen.

Kein Nebenjob wegen Corona: Viele Studierende leben am Limit

Rund 40 Prozent der Studierenden haben den Job in der Pandemie verloren. Viele stecken in finanziellen Schwierigkeiten.

225 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind binnen eines Tages 225 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Das waren etwas weniger Neuinfektionen als am Vortag und 41 weniger als vor einer Woche. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben sind, stieg um 3 auf 245. Die Sieben-Tage-Inzidenz von Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in Schleswig-Holstein liegt nach Angaben der Landesregierung bei 47,6 und damit leicht unter dem Wert vom Vortag.

Guten Morgen! Der Live-Ticker am Freitag startet

Auch heute hält NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden.

