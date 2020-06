Corona-Ticker: Besucheransturm auf Küsten erwartet

Der Live-Ticker von NDR.de informiert Sie auch heute über die Ereignisse zur Corona-Krise in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Das Coronavirus-Blog von Donnerstag können Sie hier nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Mecklenburg-Vorpommern erwartet Ansturm von Urlaubern

Ferienbeginn: Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) will sich heute ein Bild von der aktuellen Lage an der Küste in SH machen.

Grimme Online Awards für Drosten-Podcast

In Niedersachsen ist die Zahl der Coronavirus-Infektionen um 41 gestiegen, in Schleswig-Holstein gab es drei Neuinfektionen, ebenso in Bremen, in Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern gab es jeweils einen weiteren Fall

Hamburg: Corona-Regeln für Touristen könnten verschärft werden

Reisende aus sogenannten Corona-Hotspots müssen möglicherweise auch in Hamburg demnächst in Quarantäne oder einen negativen Test vorlegen. Diese Regelung, die bereits in Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Niedersachsen gilt, will nun auch der Hamburger Senat prüfen. Anlass sind die hohen Infektionszahlen im Kreis Gütersloh durch den Corona-Ausbruch in der Tönnies-Fleischfabrik.

Sorge vor Corona-Infektion bleibt gering

Trotz jüngster Meldungen über lokal erhöhte Infektionszahlen - vor allem in Betrieben der Fleischindustrie - machen sich 75 Prozent der Deutschen keine großen Sorgen über eine Ansteckung mit dem Coronavirus. Das geht aus dem DeutschlandTrend für das ARD-Morgenmagazin hervor.

Wattwagenfahrer klagen über Benachteiligung

In Niedersachsen dürfen sich mit den neuesten Corona-Regeln wieder zehn Personen zu Feiern drinnen und draußen treffen. Doch das gilt nicht für Wattwagenfahrten von Cuxhaven zur Insel Neuwerk. "Für uns gilt nach wie vor die Verordnung mit den zwei Haushalten, die am 25. Mai in Kraft getreten war", sagte Kutscher Kai Stelling. Das bedeute, dass die Wagen, die Platz für zehn Gäste böten, mit vier Personen besetzt seien. "Die Flugzeuge sind voll und fliegen nach Mallorca, Busse und Bahnen sind voll", sagte Stelling. "Und wir sind an der frischen Luft und schaukeln mit nur vier Leuten durchs Watt. Das ist absurd."

Medienpreis für "Das Coronavirus-Update"

Der NDR Info Podcast "Das Coronavirus-Update" mit Virologe Christian Drosten und den Moderatorinnen Korinna Hennig und Anja Martini hat am Donnerstagabend einen Grimme Online Award erhalten. Zusätzlich ging der Publikumspreis an den Podcast. Die Auszeichnung ist einer der wichtigsten Online-Medienpreise Deutschlands.

Sondersendung: NDR Info extra zum Ferienbeginn

Am Abend hat NDR Info in einer Sondersendung darüber berichtet, wie sich der Norden auf die Urlauber an den Küsten und im Binnenland vorbereitet. Hier können Sie die Sendung noch einmal anschauen:

NDR Info extra: Urlaub in Zeiten von Corona NDR Info - 25.06.2020 20:15 Uhr Wegen der Corona-Krise können viele Menschen in diesem Sommer nicht wie geplant ins Ausland reisen - sie suchen daher nach Alternativen in Deutschland.







Mecklenburg-Vorpommern erwartet Ansturm von Urlaubern

Bislang hatte nur Mecklenburg-Vorpommern Ferien, an diesem Wochenende folgen fünf weitere Bundesländer. "Es ist schon ziemlich voll, aber jetzt kommen die intensivsten Zeiten", sagte der Geschäftsführer des Landestourismusverbandes, Tobias Woitendorf. Während der Sommerferienzeit in Deutschland bis Mitte September rechnet er mit rund vier Millionen Übernachtungsgästen im Land.

Die wichtigsten Ziele sind die Badeorte an der Ostseeküste und die Mecklenburgische Seenplatte. Die Kapazitäten seien bis Mitte August ausgelastet, sagte Woitendorf. Dem Verband zufolge werden in diesem Sommer dennoch weniger Gäste kommen als in anderen Jahren. Die Abstandsregelungen wegen der Corona-Pandemie führen zu Begrenzungen: Zwar dürfen wieder 100 Prozent der Betten belegt werden, doch manche Hotels haben nicht genügend Platz in den Restaurants, um die Abstandsregelungen umzusetzen.

Daniel Günther in Timmendorfer Strand und Scharbeutz erwartet

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) will sich heute ein Bild von der aktuellen Lage in den Strandorten an der Lübecker Bucht machen. Dazu will er Bürgermeister, Tourismusverantwortliche und Gäste in Timmendorfer Strand und Scharbeutz besuchen. Auch ein Besuch der Polizeidienststelle in Timmendorfer Strand ist geplant. In den Gesprächen mit den Verwaltungschefs und den Chefs der Tourismusorganisationen soll es unter anderem auch darum gehen, wie die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln gewährleistet werden kann. Wegen des Beginns der Sommerferien unter anderem in Berlin, Brandenburg, Hamburg und ab Montag auch in Nordrhein-Westfalen rechnen die Ferienorte in Schleswig-Holstein mit einem Gästeansturm.

Niedersachsen: Erste Entschädigungsklage wird verhandelt

Für die finanziellen Einbußen aufgrund der Corona-bedingten Schließung seines Restaurants verlangt ein Gastronom aus Steinhude eine Entschädigung vom Land Niedersachsen. Die Klage wird an heute vor dem Landgericht Hannover verhandelt. Es handele sich um die erste Schadenersatz-Klage wegen der im Zuge der Pandemie landesweit angeordneten Infektionsschutzmaßnahmen, teilte das Landgericht Hannover mit. Der von einem Steuerberater attestierte Schaden belaufe sich auf rund 52.000 Euro, sagte Schweers Anwalt Matthias Wolf.

Beiträge über die Corona-Krise im NDR Fernsehen

Die Regionalmagazine vom NDR Fernsehen haben gestern Abend wieder ausführlich über die Corona-Lage im Norden berichtet. Hier eine Auswahl der Beiträge:

Live-Ticker startet

Guten Morgen aus der Redaktion von NDR.de. Wir berichten auch heute in einem Live-Ticker über die Coronavirus-Pandemie und ihre Auswirkungen auf Norddeutschland. Sie finden bei uns neben Nachrichten auch Inhalte aus den Hörfunk- und Fernsehprogrammen des Norddeutschen Rundfunks.

Am Donnerstag gab es 41 Corona-Neuinfektionen in Niedersachsen, 1 in Hamburg, 3 in Schleswig-Holstein, 1 in Mecklenburg-Vorpommern und 3 in Bremen. Die folgende Tabelle gibt die gesamte Statistik der erfassten Fälle seit Ausbruch der Pandemie wieder: