Corona-Ticker: IG Metall stellt Umfrage zum Schiffbau vor

In diesem Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die wichtigsten Meldungen vom Donnerstag finden Sie hier.

Das Wichtigste in Kürze:



IG Metall Küste stellt Ergebnisse einer Umfrage zum Schiffbau vor

Landtag in MV will längere Regelstudienzeit beschließen

Klimaschutzbewegung Fridays for Future geht wieder auf die Straße

2.153 Corona-Neuinfektionen in Deutschland registriert

Die Zahl der neuen registrierten Corona-Infektionen in Deutschland liegt weiterhin über der Schwelle von 2.000. Innerhalb eines Tages haben die Gesundheitsämter in Deutschland 2.153 neue Corona-Infektionen gemeldet, wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Freitagmorgen bekanntgab. Insgesamt haben sich 280.223 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Die Zahl der Todesfälle liegt nach RKI-Angaben bei 9.443. Das sind 15 mehr als am Vortag.

Regelstudienzeit in MV soll verlängert werden

Nur zwei Tage nach Einbringung der Gesetzesänderung will der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern heute abschließend über eine Corona-bedingte Verlängerung der Regelstudienzeit an Universitäten und Hochschulen um ein Semester beraten und diese beschließen. Helfen soll die Maßnahme insbesondere Bafög-Beziehern. Die staatliche Finanzhilfe gibt es nur für die jeweilige Regelstudienzeit. Wer länger Bafög beziehen will, muss das beantragen und ausführlich begründen. Mit der befristeten Verlängerung um ein Semester per Gesetz soll der bürokratische Aufwand für Studenten und Studierendenwerke gesenkt werden.

Fridays for Future geht wieder auf die Straße

An vielen Orten in Norddeutschland wollen heute Anhängerinnen und Anhänger der Klimaschutzbewegung Fridays vor Future auf die Straße gehen, unter anderem in Hamburg, wo gestern noch vor Gericht über die Größe der Demonstration gestritten wurde. Es ist das erste Mal seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie, dass die Bewegung wieder weltweit zu Demonstrationen aufruft, nachdem monatelang die Proteste hauptsächlich im Internet stattgefunden haben. In Hannover sind an acht Stellen auf dem Cityring in der Innenstadt Veranstaltungen geplant, auch in Osnabrück, Göttingen, Oldenburg, Braunschweig und Wolfsburg sind Aktionen angekündigt. In Schleswig-Holstein soll an 20 Orten demonstriert werden, und auch in Mecklenburg-Vorpommern sind mehrere Demos geplant.

IG Metall Küste informiert über Auswirkungen der Pandemie auf den Schiffbau

Die IG Metall Küste stellt heute in Hamburg die Ergebnisse ihrer Umfrage zu den Auswirkungen der Corona-Krise auf den Schiffbau in Deutschland vor. Dabei gehe es etwa um Auftragsbestände, Kurzarbeit, Job-Abbau und drohende Standortschließungen, teilte die Gewerkschaft mit. Im Anschluss wolle die IG Metall Küste ihre Erwartungen an Politik und Unternehmen darlegen.

NDR.de Live-Ticker am Freitag startet

Guten Morgen! Auch heute berichten wir wieder im NDR.de Live-Ticker über die Folgen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland - mit Nachrichten sowie Inhalten aus dem NDR Fernseh- und Hörfunkprogramm.

Gestern bestätigten die Behörden 291 Neuinfektionen im Norden: 161 in Niedersachsen, 42 in Schleswig-Holstein, acht in Mecklenburg-Vorpommern 62 in Hamburg und 18 in Bremen.