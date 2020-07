Corona-Ticker: Minister entscheiden über Flughafen-Tests

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: das Blog von gestern.

Das Wichtigste in Kürze:



Gesundheitsminister wollen Corona-Tests am Flughafen beschließen

Hamburg meldete gestern 24 Corona-Neuinfektionen, Niedersachsen 52 , Schleswig-Holstein 14, Mecklenburg-Vorpommern elf und Bremen sechs, insgesamt waren das 107 Fälle im Norden.

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Minister beraten weiter über Corona-Tests am Flughafen

Am Mittwoch haben sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern grundsätzlich darauf geeinigt, dass Reiserückkehrer aus Risikogebieten künftig schon am Flughafen auf eine Corona-Infektion getestet werden sollen. Heute wollen die Minister weitere Details zum Umgang mit Reiserückkehrern besprechen und ein Gesamtpaket beschließen. Eine Rolle dabei dürften Finanzierungsfragen spielen. Die Tests sollen verpflichtend sein. Bisher müssen Menschen, die aus stark vom Coronavirus betroffenen Staaten zurückkehren, in Deutschland zunächst 14 Tage in häusliche Quarantäne. Ob sie das tatsächlich immer tun und sich bei den zuständigen Gesundheitsämtern melden, ist aber fraglich. Deshalb will die Politik hier nachjustieren. Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) regte an, den Datenfluss zwischen Fluggesellschaften und Gesundheitsämtern zu verbessern, um Kontakte schneller nachverfolgen zu können.

Garg: Reiserückkehrer besser zurückverfolgen NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 23.07.2020 07:00 Uhr Autor/in: Constantin Gill Gesundheitsminister Garg regt an, dass Gesundheitsämter schnell an die Daten von Fluggästen herankommen können. Es geht um Reiserückkehrer aus Risikogebieten.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

St. Peter-Ording zählt Gäste elektronisch

In St. Peter-Ording sollen künftig Kameras und Lasersensoren die Zahl der Gäste auf der Seebrücke, am Strand und an anderen Nadelöhren automatisch erfassen und an eine App weiterleiten, um Besucher vorzuwarnen, wenn es zu voll werden könnte. Tourismus-Direktorin Constanze Höfinghoff betont, dass der Datenschutz bei dieser Methode gewährleistet sei, da keine Bilder der Gäste gespeichert würden.

Corona-Ampel zeigt zu vollen Strand in SPO an Schleswig-Holstein Magazin - 23.07.2020 19:30 Uhr Damit die Corona-Abstandsregeln in St. Peter-Ording eingehalten werden, soll eine Ampel anzeigen, wie voll der Strand bereits ist. Dafür werden Lasersensoren und Kameras eingesetzt.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Hygienekonzepte für Schulen und Kitas werden vorgestellt

In Mecklenburg-Vorpommern beginnt übernächsten Montag das neue Schuljahr. Heute stellt das Kultusministerium den neuen Corona-Hygieneplan für die Schulen vor. Niedersachsen und Hamburg wollen zudem bekannt geben, welche Hygieneregeln in ihren Kitas künftig gelten sollen.

Lübeck beschränkt Zugang zu Party-Hotspots

Die Stadt Lübeck verhängt Zugangsbeschränkungen für zwei beliebte Party-Hotspots in der Innenstadt. Sie gelten von heute an zwischen 22 Uhr abends und 6 Uhr, wie Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) ankündigte. Dann dürfen sich in der Clemensstraße nur noch maximal 55 Menschen gleichzeitig aufhalten, auf dem Drehbrückenplatz höchstens 100 Personen. In den vergangenen Wochen war es dort abends vermehrt zu dichtem Party-Gedränge gekommen, Corona-Abstandsregeln konnten nicht mehr eingehalten werden.

Weitere Informationen Statt Maskenpflicht: Lübeck beschränkt Zugang zu Partyzonen Ab Freitagabend gelten Zugangsbeschränkungen für zwei beliebte Orte in der Lübecker Innenstadt. Auf eine Maskenpflicht, wie ursprünglich angekündigt, will die Stadt erst einmal verzichten. mehr

Immer auf dem aktuellen Stand mit dem NDR.de Newsletter

Informationen zur Corona-Pandemie und zu den Folgen für Norddeutschland finden Sie nicht nur täglich in den Live-Tickern von NDR.de, sondern von montags bis freitags auch in unserem Newsletter. Heute Nachmittag gibt es die neue Ausgabe - auch für Sie, wenn Sie sich jetzt kostenlos registrieren.

Weitere Informationen Corona-Infos: Abonnieren Sie den NDR Newsletter Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie bleibt NDR.de Ihre zuverlässige Informationsquelle. Der NDR Newsletter hält Sie täglich über die Ereignisse aus Nordsicht auf Stand. mehr

NDR.de startet Corona-Live-Ticker am Freitag

Guten Morgen wünscht das Team von NDR.de. Wir berichten wieder per Live-Ticker über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland. Neben Nachrichten gibt es Inhalte aus den Hörfunk- und Fernsehprogrammen des Norddeutschen Rundfunks.

Am gestrigen Donnerstag gab es mit 107 Fällen in Norddeutschland erstmals seit längerer Zeit wieder eine dreistellige Zahl von Corona-Infektionen: Hamburg meldete 24 Fälle, Niedersachsen 52 , Schleswig-Holstein 14, Mecklenburg-Vorpommern elf und Bremen sechs. Die folgende Tabelle gibt die gesamte Statistik der erfassten Fälle seit Ausbruch der Pandemie wieder: