Corona-Ticker: Hamburg drohen weitere Einschränkungen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Wie die Lage gestern war, können Sie im Blog vom Donnerstag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Hamburger Senat berät über weitere Corona-Maßnahmen

In Niedersachsen gelten ab heute strengere Regeln für Corona-Hotspots

RKI meldet 11.242 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 136 in Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein meldet 136 Neuinfektionen

In Schleswig-Holstein hat sich die Zahl der gemeldeten Corona-Infizierten um 136 erhöht. Seit Beginn der Pandemie im Norden haben sich damit bislang 6.284 Menschen nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 angesteckt, wie die Landesregierung mit Stand Donnerstagabend mitteilte. Am Vortag waren 160 Neuinfektionen gemeldet worden. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit dem Virus in Schleswig-Holstein gestorben sind, stieg auf 164, einer mehr als am Vortag. In Krankenhäusern werden aktuell 43 Covid-19-Patienten behandelt, sieben mehr als am Vortag.

11.242 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom frühen Freitagmorgen 11.242 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Die Zahl ist vergleichbar mit dem Rekordwert von 11.287 Fällen vom Vortag. Seit Beginn der Corona-Krise haben sich nach RKI-Angaben mindestens 403.291 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt demnach bei 9.954. Das sind 49 mehr als am Vortag.

Verschärfte Corona-Vorschriften im Landkreis Ludwigslust-Parchim

Im Landkreis Ludwigslust-Parchim gelten seit Mitternacht verschärfte Corona-Einschränkungen. Der Kreis reagiert damit auf steigende Infektionszahlen. Auf privaten Feiern in Gaststätten dürfen nur noch 25 Menschen zusammenkommen, zu Hause in der eigenen Wohnung nur noch 15. Außerdem wird die Maskenpflicht verschärft.

Hamburger Senat berät erneut über Corona-Maßnahmen

Mit 276 Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages hat es am Donnerstag in Hamburg eine neue Höchstmarke gegeben. Der rot-grüne Senat kommt deshalb heute zu einer Sondersitzung zusammen, um über weitere Maßnahmen zu beraten. Sozialsenatorin Melanie Leonhard kündigte bereits am Donnerstagabend im Hamburg Journal an, dass die Zahl der Personen, die bei privaten Feiern im eigenen Wohnraum zusammenkommen dürfen, beschränkt werden. Ob es den Winterdom in diesem Jahr geben wird, ist ebenfalls unklar.

In Niedersachsen gelten nun strengere Regeln für Corona-Hotspots

Die neue niedersächsische Corona-Verordnung tritt heute in Kraft. Sie sieht bei kritischen Inzidenzzahlen eine Verschärfung der Maskenpflicht in öffentlichem Raum sowie eine Sperrstunde vor.

Der NDR.de Live-Ticker startet in den Freitag

Guten Morgen! Wir informieren Sie auch heute per Live-Ticker über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland. Sie finden hier alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen.

Gestern gab es im Norden 1.430 bestätigte Neuinfektionen: 754 in Niedersachsen, 160 in Schleswig-Holstein, 276 in Hamburg, mindestens 86 in Mecklenburg-Vorpommern und 154 in Bremen