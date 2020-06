Corona-Ticker: Niedersachsen stellt neue Regeln vor

Der Live-Ticker von NDR.de informiert Sie auch heute über die wichtigsten Ereignisse zur Corona-Krise in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie hier nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Niedersachsen legt heute eine neue Corona-Verordnung vor

Kieler Landtag berät über Corona-Hilfen für Kultur

Weitere Testergebnisse nach Corona-Ausbruch in Göttingen erwartet

Gemeldete Neuinfektionen am Donnerstag: 72 in Niedersachsen, fünf neue Fälle in Hamburg, eine in Mecklenburg-Vorpommern und keine in Schleswig-Holstein

MV: Ferien starten - Schulabschlüsse nicht schlechter

Für mehr als 150.000 Kinder und Jugenliche im Nordosten endet heute das Schuljahr. Mecklenburg-Vorpommern startet als erstes Bundesland in die Sommerferien. Nach einer Auswertung des Großteils der unter Corona-Bedingungen abgelegten Abschlussprüfungen ist laut Bildungsministerium keine Verschlechterung der Noten festzustellen. Die landesweite Durchschnittsnote für die Mittlere Reife liege bei 2,6 und damit exakt auf dem gleichen Wert wie in den beiden Jahren zuvor.

Weitere Testergebnisse nach Corona-Ausbruch in Göttingen erwartet

Nach einem erneuten Corona-Ausbruch in Göttingen mit rund 100 Infizierten werden heute weitere Testergebnisse erwartet. Etwa 60 Befunde stünden im Zuge der großen Testaktion noch aus, teilte die Stadt mit. Auf Empfehlung des Krisenstabs war der gesamte Gebäudekomplex am Rande der Innenstadt am Donnerstag unter Quarantäne gestellt worden. Knapp 700 Bewohner dürfen die Anlage eine Woche lang nicht verlassen.

Niedersachsen legt neue Corona-Verordnung vor

Niedersachsens Corona-Krisenstab legt heute seine neue Verordnung zur Eindämmung des Virus vor. Bereits im Laufe der Woche waren mögliche Lockerungen durchgesickert: So könnte die Zwei-Haushalte-Regel für Treffen in der Öffentlichkeit erweitert werden, sodass künftig Gruppen von bis zu zehn Menschen erlaubt wären. Außerdem dürfte der Kulturbetrieb profitieren. Einem Entwurf der Landesregierung zufolge sollen Kinos und Theater wieder öffnen dürfen, wenn die Zuschauer den Mindestabstand wahren und eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Die neuen Auflagen sollen vom kommenden Montag ab bis zum 6. Juli gelten. Danach soll die Corona-Verordnung durch eine kompakte Neufassung mit einigen Grundregeln vereinfacht werden. NDR.de überträgt live ab etwa 10.30 Uhr.

Kieler Landtag berät über Hilfen für Kultur und Tests für Sozialberufe

Der schleswig-holsteinische Landtag berät heute über mögliche Hilfen für Kulturschaffende in der Corona-Krise. Außerdem geht es in der Debatte um Forderungen der SPD nach einem Landeskonjunkturprogramm, die Ausbildungssituation und den vom Bund in Aussicht gestellten Rettungsschirm für den öffentlichen Nahverkehr. Auch die von der Landesregierung geplanten Corona-Tests in Kitas, Schulen und Pflegeheimen sowie die Unterrichtsqualität an den Grundschulen wird debattiert.

Am Donnerstag gab es mit Blick auf die Neuinfektionen im Norden folgende Zahlen: Kein neuer Corona-Fall wurde in Schleswig-Holstein gemeldet, einer in Mecklenburg-Vorpommern, fünf in Hamburg und 72 in Niedersachsen. Die folgende Tabelle gibt die gesamte Statistik der erfassten Fälle seit Ausbruch der Pandemie wieder: