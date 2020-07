Corona-Ticker: Wie entwickelt sich die Wirtschaft?

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie hier nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Wirtschaft in Niedersachsen legt neue Konjunktur-Umfrage vor

Bund und Länder einig bei lokalen Beschränkungen

Zahlen vom Donnerstag: 48 neue Corona-Fälle in Niedersachsen, sechs in Schleswig-Holstein und vier in Bremen, aber keine in Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern

Wirtschaft in Niedersachsen legt neue Konjunkturumfrage vor

Die niedersächsische Wirtschaft gibt heute Mittag einen Ausblick auf die erwartete weitere Entwicklung der Konjunktur im Corona-Jahr 2020. Dazu will der Dachverband der Industrie- und Handelskammern im Land (IHKN) die Ergebnisse einer neuen Umfrage vorstellen. Zuletzt hatten viele Unternehmen berichtet, sich noch auf längere Probleme wegen der Virus-Krise einzurichten. Im Mai hatten 44 Prozent der befragten Betriebe zudem erklärt, ihr Geschäft stehe "nahezu oder komplett still". Eine Insolvenz hielten 15 Prozent für möglich.

TV-Beiträge zur Corona-Lage im Norden

Die Regionalmagazine im NDR Fernsehen haben auch gestern Abend über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Norden informiert. Hier eine Auswahl der Beiträge:

Bund und Länder einig bei lokalen Beschränkungen

Bund und Länder wollen künftig zielgenauer auf lokale Ausbrüche der Corona-Pandemie reagieren. Ein- und Ausreisesperren soll es geben können, wenn die Zahl der Infektionen weiter steigt oder es keine Gewissheit gibt, dass die Infektionsketten bereits unterbrochen sind, heißt es in einem Beschluss von Kanzleramtschef Helge Braun und den Staatskanzlei-Chefs der Länder von gestern.

Regionale Corona-Ausbrüche: Maßnahmen mit Augenmaß Schleswig-Holstein Magazin - 16.07.2020 19:30 Uhr Bei lokalen Corona-Ausbrüchen haben sich Bund und Länder auf ein zielgerichtetes Vorgehen geeinigt. Es wird Ausreisebeschränkungen mit ganz besonderem Augenmaß geben.







Sonderausgabe von NDR Podcast "Coronavirus-Update"

Der NDR Info Podcast "Coronavirus-Update" mit Professor Christian Drosten von der Berliner Charité befindet sich gerade in der Sommerpause. Aber es gibt eine Sonderausgabe mit dem Titel "Ein halbes Jahr Corona - wo stehen wir?" Moderatorin Anja Martini aus der NDR Info Wissenschaftsredaktion diskutiert mit vier Expertinnen und Experten aus den Fachrichtungen Psychologie, Philosophie, Virologie und Intensiv-Medizin.

(51) Sonderausgabe: Wie wir mit Ungewissheiten weiterleben NDR Info - Das Coronavirus-Update mit Christian Drosten - 16.07.2020 12:35 Uhr Autor/in: Anja Martini Christian Drosten ist in der Sommerpause. In einer Sonderausgabe sprechen wir mit vier Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Wo stehen wir nach einem halben Jahr Corona-Pandemie?







NDR.de Live-Ticker am Freitag startet

Guten Morgen! NDR.de berichtet auch heute per Live-Ticker über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland. Neben Nachrichten gibt es auch Inhalte aus den Hörfunk- und Fernsehprogrammen des Norddeutschen Rundfunks.

Gestern sind 48 neue Corona-Fälle in Niedersachsen, sechs in Schleswig-Holstein und vier in Bremen gemeldet worden - in Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern gab es keine bestätigten Neuinfektionen. Die folgende Tabelle gibt die gesamte Statistik der erfassten Fälle seit Ausbruch der Pandemie wieder: