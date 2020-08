Corona-Ticker: Gestern knapp 200 neue Fälle im Norden

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: das Blog vom Donnerstag.

Gestern insgesamt 194 Neuinfektionen im Norden: 39 in Schleswig-Holstein, 97 in Niedersachsen, 47 in Hamburg, fünf in Mecklenburg-Vorpommern, sechs in Bremen

MV: Ministerium mahnt zu Mindestabstand an Schulen

Nach Corona-Infektionen an mehreren Schulen in Mecklenburg-Vorpommern pocht das Bildungsministerium auf die Einhaltung des Mindestabstands auch unter Lehrkräften. Im Umgang mit Dienstberatungen und Fortbildungen gebe es offenbar noch Unsicherheiten, heißt es in einem Schreiben an alle Schulen.

30 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind seit gestern Vormittag 30 neue bestätigte Corona-Fälle hinzugekommen. Damit hat sich die Gesamtzahl der Infizierten im hohen Norden auf 3.744 erhöht. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus starben 158 Menschen, diese Zahl hat sich nicht erhöht. Im Krankenhaus werden 20 Corona-Patienten behandelt.

Corona-Testzentrum in Hamburgs City kommt

Neben dem Hamburger Hauptbahnhof soll ein weiteres Corona-Testzentrum eingerichtet werden. Bis es steht, wird es wohl noch mindestens einen Monat dauern.

Neben dem Hamburger Hauptbahnhof soll ein weiteres Corona-Testzentrum eingerichtet werden. Bis es steht, wird es wohl noch mindestens einen Monat dauern.







Corona-Beiträge aus den Landesmagazinen

Das NDR Fernsehen hat auch gestern wieder in zahlreichen Einzelbeiträgen über Folgen der Corona-Pandemie berichtet. Hier eine Auswahl:

Das Team von NDR.de informiert Sie auch heute wie gewohnt im Live-Ticker über die Folgen der Coronavirus-Pandemie in und für Norddeutschland. Guten Morgen!

Am Donnerstag sind von den Behörden in Norddeutschland 194 neue Coronavirus-Fälle gemeldet worden: 39 in Schleswig-Holstein, 97 in Niedersachsen, 47 in Hamburg, fünf in Mecklenburg-Vorpommern, sechs in Bremen.