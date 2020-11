Corona-Ticker: Höchstwert - 23.542 Neuinfektionen in Deutschland

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Blog von Donnerstag.

Das Wichtigste in Kürze:



Höchstwert: RKI meldet mehr als 23.500 Neuinfektionen in Deutschland

Leere Jugendherbergen für Schulen und Test-Zentren nutzen?

Neuinfektionen im Norden: Schleswig-Holstein meldet 192 neue Fälle

Verbände warnen vor Generation der Nichtschwimmer

Aufgrund der Corona-Pandemie fallen Tausende Anfänger-Schwimmkurse für Kinder aus, auch der schulische Schwimmunterricht ist vielerorts zum Erliegen gekommen. "Die Schwimmfertigkeit in Deutschland nimmt noch mal einen heftigen Knick nach unten, das ist eine dramatische Entwicklung", sagte der Sprecher der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), Achim Wiese. "Schon jetzt können nur 41 Prozent der Kinder, die die Grundschule verlassen, sicher schwimmen. Da haben wir einen riesigen Nachholbedarf nach Corona." Nach dem Teil-"Lockdown" müssten die Bäder den Vereinen mehr Zeit für Schwimmkurse einräumen, auch an den Wochenenden oder in den Ferien, forderte Wolfgang Hein, Vizepräsident des Deutschen Schwimmverbandes (DSV).

Höchstwert: RKI meldet 23.542 Neuinfektionen in Deutschland

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland hat einen Höchstwert erreicht. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Morgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden 23.542 neue Ansteckungsfälle innerhalb eines Tages erfasst. Der bisherige Höchstwert hatte bei 23.399 Neuinfektionen gelegen und war am vergangenen Sonnabend gemeldet worden. Die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus in Zusammenhang stehenden Todesfälle stieg bundesweit auf 12.200 - dies waren 218 mehr als am Vortag.

Leere Jugendherbergen für Schulen und Test-Zentren nutzen?

Die Jugendherbergen im Norden richten sich dafür ein, dass auch im kommenden Jahr viele Gäste wegbleiben. Da viele Schulklassen bereits ihre Klassenfahrten für 2021 stornierten, denke man über alternative Nutzungskonzepte nach, sagte der Geschäftsführer des Landesverbandes Nordmark des Deutschen Jugendherbergswerks (DJH), Stefan Wehrheim. So könnten die leerstehenden Räume unter anderem für die Entzerrung von Schulunterricht, zur Einrichtung von Quarantäne- oder Test-Zentren oder zur Unterbringung von Pflegepersonal genutzt werden. Als gemeinnütziger Anbieter sei man bereit, auch außerhalb des sonstigen Alltags Verantwortung zu übernehmen, sagte Wehrheim. Seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 wurden mehr als 485.000 Übernachtungen in den über 40 Jugendherbergen in Schleswig-Holstein, Hamburg und dem nördlichen Niedersachsen storniert.

Der Grippe-Impfstoff ist knapp im Norden

Wegen der Corona-Pandemie lassen sich in diesem Herbst mehr Menschen impfen. Daher geht einigen Arztpraxen im Norden der Impfstoff aus.

VIDEO: Grippe in Corona-Zeiten: Reicht der Impfstoff? (3 Min)

Schleswig-Holstein: 192 neue Corona-Fälle

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein ist von Mittwoch auf Donnerstag um 192 gestiegen. Das teilte die Landesregierung mit. Am Vortag waren es 247 Neuinfektionen, davor 252. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich nicht.

Die Corona-Zahlen in Norddeutschland von Donnerstag: 1.613 Neuinfektionen in Niedersachsen gemeldet, 660 in Hamburg, 247 in Schleswig-Holstein, 140 in Mecklenburg-Vorpommern und 246 im Bundesland Bremen - bundesweit 21.866.