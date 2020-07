Live-Ticker: Niedersachsen wirbt für umsichtiges Verhalten

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Das Geschehen vom Mittwoch können Sie hier nachlesen.

Niedersachsen wirbt für umsichtiges Verhalten in der Bevölkerung

Gastronom verlangt wegen Corona-Beschränkungen 10.000 Euro Entschädigung

Wenige Neuinfektionen am Mittwoch im Norden

Bundespräsident besucht Drägerwerk in Lübeck

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier informiert sich heute früh im Drägerwerk in Lübeck über die Produktion von Beatmungsgeräten und Atemschutzmasken. Neben einem Einblick in die Produktion seien auch Gespräche mit Mitarbeitern des Unternehmens geplant, so eine Sprecherin des Unternehmens. Der weltweit agierende Konzern hatte unter anderem im März einen Großauftrag der Bundesregierung über 10.000 Beatmungsgeräte erhalten und deshalb seine Produktionskapazitäten am Stammsitz in der Hansestadt erheblich ausgeweitet. Der Besuch bei dem Medizintechnik-Hersteller ist nach Angaben des Bundespräsidialamtes der erste Termin Steinmeiers außerhalb Berlins seit Beginn der Corona-Krise.

Ifo Institut stellt Konjunkturprognose für den Osten vor

Wie hat die Corona-Krise die Unternehmen in Ostdeutschland getroffen - und wie sind die Erwartungen für die nächsten Monate? Diese Frage will das Dresdner Ifo Institut heute Vormittag bei der Vorstellung der aktuellen Konjunkturprognose für die Länder Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Thüringen beantworten. Nach einem starken Einbruch im Frühjahr hatten die Ökonomen zuletzt Anzeichen für eine Erholung der ostdeutschen Wirtschaft gesehen. Sowohl die Lageeinschätzung als auch die Geschäftserwartungen gingen laut aktuellem Geschäftsklimaindex wieder nach oben. Vor allem in der Industrie war die Stimmung zuletzt besser.

Niedersachsen startet Corona-Kampagne

Die niedersächsische Landesregierung ruft dazu auf, das Coronavirus trotz sinkender Infektionszahlen nicht zu unterschätzen. Landesweit gebe es mittlerweile zwar deutlich weniger Ansteckungen als noch vor einigen Wochen. Allerdings bleibe das Virus gefährlich. Regierungssprecherin Anke Pörksen stellt daher heute Vormittag in Hannover eine Kampagne vor, die die Bürger dazu motivieren soll, "sich auch künftig umsichtig zu verhalten". Die Rücksicht auf andere sei die Voraussetzung für einen neuen Alltag unter Corona-Bedingungen. In den vergangenen Wochen hatte Niedersachsen viele der Corona-Einschränkungen schrittweise zurückgenommen. Am Freitag will die Regierung zudem ein neues kompakteres Regelwerk vorstellen, das am 13. Juli in Kraft tritt.

Wie Strand-Urlauber in MV kontrolliert werden

In Mecklenburg-Vorpommern sind Tagestouristen weiterhin nicht willkommen. Urlauber im Strandkorb müssen damit rechnen, dass sie bei einer Kontrolle Personalausweis und Kurkarte vorzeigen müssen. Wortgewandte Ausreden helfen nicht.

Gesundheitsminister Spahn rät zu Grippe-Impfung

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat mit Blick auf den Herbst und den Winter allgemein dazu aufgerufen, sich gegen Grippe impfen zu lassen - dies soll auch einem Zusammentreffen mit einem möglichen Wiederanstieg von Corona-Infektionen vorbeugen. In Praxen werde es dann erneut darauf ankommen, Patienten mit Erkältungssymptomen vom regulären Betrieb trennen zu können, erklärte Spahn am gestern Abend in Berlin. Der Minister wies erneut Spekulationen über eine mögliche Corona-Impfpflicht zurück, falls demnächst ein Impfstoff vorhanden sein sollte.

Corona-Regeln: Gastwirt klagt auf Entschädigung

Die Klage eines Gastwirtes gegen das Land Niedersachsen auf Entschädigung wegen der coronabedingten Schließung seines Restaurants wird vermutlich abgeschmettert. Heute will das Landgericht Hannover seine Entscheidung in dem Zivilverfahren verkünden. Kläger Gerrit Schweer betreibt ein Lokal im Ausflugsort Steinhude am Steinhuder Meer in der Region Hannover. Sein von einem Steuerberater attestierter Schaden beläuft sich auf rund 52.000 Euro. Der Gastronom verlangt 10.000 Euro Entschädigung vom Land. In der mündlichen Verhandlung hatte der Vorsitzende Richter Ende Juni aber bereits durchblicken lassen, dass der Gesetzgeber keine Entschädigung für Gastronomen im Infektionsschutzgesetz vorgesehen habe.

Der NDR.de Live-Ticker am Donnerstag startet

Guten Morgen aus der NDR.de-Redaktion! Wir berichten auch heute wieder mit einem Live-Ticker über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für die norddeutschen Bundesländer. Neben Nachrichten gibt es hier Inhalte aus den Hörfunk- und Fernsehprogrammen des Norddeutschen Rundfunks.

