Corona-Live-Ticker: Starker Anstieg der Neuinfektionen

In diesem Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Blog vom Mittwoch.

Das Wichtigste in Kürze:



RKI meldet deutlichen Anstieg der Neuinfektionen auf über 4.000

Insgesamt 547 Neuinfektionen in Norddeutschland am Mittwoch

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Inzidenzwert über 35: Hamburg plant schärfere Maßnahmen

Hamburg will bereits schärfere Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie ergreifen, wenn der sogenannte Inzidenzwert drei Tage lang die Marke von 35 übersteigt. Auf diesen neuen Mechanismus habe sich der Senat verständigt, sagte der Sprecher der Gesundheitsbehörde, Martin Helfrich, der Deutschen Presse-Agentur. Der Senat bereite je nach epidemiologischer Analyse geeignete Maßnahmen vor. Erst wenn der Wert dann für drei Tage wieder unter 35 liege, könnten diese zurückgenommen werden. Der Inzidenzwert bildet die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen ab. Der von der Gesundheitsbehörde errechnete Wert für Hamburg lag am Mittwoch bei 34,1. Bislang galt ein Inzidenzwert von 50 als Grenze, ab dem spätestens schärfere Maßnahmen ergriffen werden müssen.

Sprunghafter Anstieg der Neuinfektionen

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland ist sprunghaft auf mehr als 4.000 binnen eines Tages angestiegen. Die Gesundheitsämter meldeten 4.058 neue Corona-Infektionen innerhalb der vorangegangenen 24 Stunden, wie das Robert Koch-Institut (RKI) heute mitteilte. Das sind mehr als 1.200 mehr als gestern. Mit 2.828 Neuinfektionen war bereits ein neuer Höchstwert seit April gemeldet worden. Laut RKI haben sich nachweislich 310.144 Menschen in Deutschland mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Die Zahl der Todesfälle stieg auf 9.578. Das sind 16 mehr als am Vortag.

MV: Kein Infektionsgeschehen aus Tourismus

Seit dem Neustart des Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern Anfang Juni sind lediglich 19 Gäste mit einer Covid-19-Infektion registriert worden. Das geht aus einer Statistik des Landesamtes für Gesundheit und Soziales hervor. Demnach kamen 14 der Infizierten aus dem Inland und fünf aus dem Ausland. Die Fälle wurden offenbar frühzeitig erkannt und die Personen rasch isoliert. "Bis heute rührt kein Infektionsgeschehen aus dem Tourismus", stellte der Vorsitzende des Landestourismusverbandes, Wolfgang Waldmüller, fest. Dies sei der hohen Akzeptanz der Schutzvorkehrungen und auch dem "überlegten Handeln der großen Mehrheit der touristischen Akteure" zu danken. Mit bislang 81 Corona-Infektionen je 100.000 Einwohner weist der Nordosten die bundesweit niedrigste Quote auf.

Viel mehr Neuinfektionen im Norden

Am Mittwoch sind in Norddeutschland 547 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden - das sind 201 mehr als am Tag zuvor. Die Werte im Einzelnen: 273 in Niedersachsen, 93 in Hamburg, 54 in Schleswig-Holstein, 28 in Mecklenburg-Vorpommern und 99 in Bremen.

Die Corona-Lage im Norden

Das Infektionsgeschehen in den norddeutschen Bundesländern bleibt auf einem vergleichsweise hohen Niveau. Mit punktuellen Regelanpassungen wollen die Regierungen Gefahren eindämmen, ohne das öffentliche Leben über Gebühr einzuschränken. NDR Info hat die Situation am Abend zusammengefasst.

