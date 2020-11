Corona-Ticker: Urlauber müssen heute MV und SH verlassen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Urlauber müssen Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern heute verlassen

Hamburg: Protest von Restaurant- und Hotel-Mitarbeitern

Höchstwert: RKI meldet 19.990 Neuinfektionen binnen eines Tages

Die Nord-Zahlen von gestern: Niedersachsen registriert 1.079 neue Fälle, Hamburg 388, Bremen 259, Schleswig-Holstein 236 und Mecklenburg-Vorpommern 181

MV und SH: Urlauber müssen abreisen

Heute müssen auch die letzten Touristen ihre Unterkünfte in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein räumen. Das bis Ende November geltende Beherbergungsverbot für Urlauber ist Teil des in der Vorwoche von Bund und Ländern zur Eindämmung der Corona-Infektionen beschlossenen Teil-Lockdowns.

Eltern ärgern sich über volle Schulbusse

Manche Eltern in Niedersachsen fordern, dass in der Corona-Krise mehr Schulbusse eingesetzt werden. Nur so könne der Sicherheitsabstand während der Fahrt gewährleistet werden.

"Wir müssen den Löffel abgeben": Protest von Restaurant- und Hotel-Mitarbeitern

Beschäftigte der Hamburger Hotel- und Gastronomie-Betriebe wollen heute Vormittag auf ihre Situation im Corona-Teil-Lockdown aufmerksam machen. Zur Protestkundgebung unter dem Motto "Wir müssen den Löffel abgeben" hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) aufgerufen. Viele Beschäftigte befürchten durch die Schließung der Betriebe im November Lohneinbußen, Kurzarbeit oder Jobverlust. "Und das in einer Branche, die sowieso schon stark von niedrigen Löhnen betroffen ist", teilte die NGG mit. Für Unternehmen und Betriebe seien umfangreiche Ausgleichszahlungen zugesagt worden, "die Lage der Beschäftigten findet allerdings einmal mehr keine Beachtung".

Die Corona-Zahlen in Norddeutschland von Mittwoch: Niedersachsen meldete 1.079 neue Fälle, Hamburg 388, Bremen 259, Schleswig-Holstein 236 und Mecklenburg-Vorpommern 181.