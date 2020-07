Live-Ticker: Strenge Corona-Regeln für Kreisstadt Heide

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze



SH: Kontaktbeschränkungen für Kreisstadt Heide in Dithmarschen

Corona-Krise trifft Arbeitsmarkt: Arbeitslosenzahlen im Norden gestiegen

Schleswig-Holstein richtet mobile Testzentren für Reiserückkehrer ein

Landkreis Ludwigslust-Parchim : 200 Menschen in Quarantäne

69 neue Corona-Fälle in Niedersachsen registriert, 22 in Schleswig-Holstein und 31 in Hamburg

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Branchen-Überblick: So geht es den Kinos im Norden

Seit einigen Wochen sind die Kinos bundesweit wieder geöffnet. Aber durch die 1,50 Meter Mindestabstand dürfen zum Teil nur 25 Prozent der Plätze vergeben werden. Gleichzeitig kämpft die Branche damit, dass viele Filmstarts Corona-bedingt verschoben werden.

Weitere Informationen Dem Kino fehlen die Blockbuster Wie steht es um die Kinos im Norden, seit sie wieder öffnen dürfen? Durch die Abstandsregeln können zum Teil nur 25 Prozent der Plätze vergeben werden - und es fehlen neue Filme fürs Programm. mehr

Max-Planck-Institut: Regionale Einschränkungen früher umsetzen

Wissenschaftler des Göttinger Max-Planck-Instituts für Dynamik und Selbstorganisation haben mögliche Verläufe der Corona-Pandemie simuliert und festgestellt: Regionale Lockdowns sind effektiver als nationale. Sie empfehlen aber einen Schwellenwert von nur zehn Infektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Bisher liegt dieser Wert noch bei 50.

Weitere Informationen Forscher: Regionale Corona-Lockdowns sind richtig Regionale Corona-Lockdowns können effektiv sein, sagen Forscher vom Max-Planck-Instituts in Göttingen. Dafür müsse der Schwellenwert von 50 Infektionen pro 100.000 Menschen runter auf zehn. mehr

Flughafen Hannover: 70 Passagiere ließen sich freiwillig testen

Am Flughafen Hannover haben sich in der Nacht zum Donnerstag die ersten Rückkehrer aus Risikogebieten freiwillig einem Corona-Test unterzogen. Rund 70 Passagiere zweier Maschinen aus der Türkei hätten sich testen lassen, teilte eine Airport-Sprecherin mit. Die Flugzeuge seien aus Izmir und Antalya zurückgekehrt. An Bord seien rund 250 Passagiere gewesen. Kommende Woche soll der kostenlose Corona-Test bundesweit für alle Rückkehrer aus Risikogebieten Pflicht werden.

Weitere Informationen Rückkehr aus Risikogebiet: Das müssen Sie jetzt wissen Wer aus einem der etwa 130 Risikogebiete wie Ägypten oder der Türkei nach Deutschland einreist, muss künftig einen Corona-Test machen lassen. Auch die norddeutschen Flughäfen bereiten sich vor. mehr

Hamburg: Einnahmen aus Gewerbesteuer brechen ein

Die Stadt Hamburg hat wegen der Corona-Pandemie im zweiten Quartal dieses Jahres noch nicht einmal halb so viel Gewerbesteuer von den Unternehmen eingenommen wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Weitere Informationen Corona: Gewerbesteuereinnahmen in Hamburg eingebrochen In Hamburg brechen wegen der Corona-Krise die Einnahmen aus der Gewerbesteuer weg. Im zweiten Quartal gingen sie im Vergleich zum Vorjahr um 56 Prozent zurück. mehr

Schleswig-Holstein plant strenge Corona-Regeln für Kreisstadt Heide

Wegen der stark gestiegenen Corona-Neuinfektionen sollen in der Dithmarscher Kreisstadt Heide ab Sonnabend wieder strengere Schutzmaßnahmen gelten. Die Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum werden verschärft, öffentliche Veranstaltungen ausgesetzt und Kundenzuläufe zu den Geschäften abgebremst.

Weitere Informationen Corona: Strenge Kontaktbeschränkungen für Heide angekündigt Dithmarschens Landrat Mohrdieck hat strengere Corona-Maßnahmen angekündigt - vor allem für Heide. Hier sollen unter anderem Kontakte wieder stärker beschränkt werden. Auch Veranstaltungen fallen aus. mehr

Mecklenburg-Vorpommern: CDU fordert mehr Präsenzunterricht

Wenige Tage vor dem Schulstart in Mecklenburg-Vorpommern am 2. August wird die Kritik an den Plänen des Bildungsministeriums zum neuen Schuljahr lauter. Sowohl der Koalitionspartner CDU und als auch die Opposition fordern von Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) vor allem mehr Präsenzunterricht für die Schüler.

Weitere Informationen Kritik am Schulstart unter Corona-Bedingungen Kurz vor dem Schulstart in Mecklenburg-Vorpommern wird die Kritik an dem dafür geplanten Vorgehen lauter. Vor allem wird mehr Präsenzunterricht gefordert. mehr

Neuinfektionen: 69 in Niedersachsen und 31 in Hamburg

Die Zahl der Corona-Fälle hat sich in Niedersachsen um 69 auf nun insgesamt 14.382 erhöht. Die Datenauswertung zeigt, das die meisten Neuinfizierten der vergangenen sieben Tagen männlich und im Alter von 20 bis 29 Jahren sind. In Hamburg gibt es seit gestern 31 registrierte Neuinfektionen. Trotzdem steigt die Gesamtzahl nur um 30 auf jetzt insgesamt 5385, da ein Fall aus dem April gelöscht wurde.

Schleswig-Holstein: Mobile Teststationen für Rückreisende

Von Freitag an soll es in Schleswig-Holstein mobile Corona-Teststationen geben. Das hat Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) heute bei der Landespressekonferenz in Kiel angekündigt. An diesen Stationen sollen Reiserückkehrer getestet werden.

Weitere Informationen Mobile Teststationen für Rückkehrer in SH - ab morgen Gesundheitsminister Garg hat angekündigt, dass es ab morgen an fünf Orten in Schleswig-Holstein mobile Corona-Teststationen geben soll. Hier können sich Reiserückkehrer kostenlos testen lassen. mehr

Mecklenburg-Vorpommern: Millionen-Bürgschaft für Nordex

Der aufgrund der Corona-Krise unter Druck geratene Windkraftanlagen-Hersteller Nordex bekommt eine Kreditbürgschaft über gut 104 Millionen Euro vom Land Mecklenburg-Vorpommern, wie Finanz- und Wirtschaftsministerium nach einer Sondersitzung des Schweriner Kabinetts mitteilten. Insgesamt benötige das Unternehmen für Kredite staatliche Bürgschaften in Höhe von 350 Millionen Euro. Für die Hälfte davon soll der Bund bürgen, für den verbleibenden Teil die Länder Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Nordex beschäftigt in seiner Fertigung in Rostock mehr als 1.600 Mitarbeiter und in der Konzernzentrale in Hamburg etwa 900.

Weitere Informationen Land billigt Bürgschaften für Nordex Die Landesregierung hat grünes Licht für Bürgschaften für den Windkraftanlagenhersteller Nordex gegeben. Das Land wird notfalls für 104 Millionen Euro geradestehen. mehr

Corona-Krise auf dem Arbeitsmarkt: Arbeitslosenzahlen steigen

Der deutsche Arbeitsmarkt hat sich nach dem durch die Corona-Krise ausgelösten Einbruch etwas stabilisiert. Im Juli stieg die Arbeitslosenzahl zwar um 57.000 auf 2,91 Millionen, der Anstieg lag aber im wegen der Sommerpause üblichen Rahmen, wie aus dem heute veröffentlichten Arbeitsmarktbericht der Nürnberger Bundesagentur für Arbeit (BA) hervorgeht. Laut BA verhinderte allerdings nur der massive Einsatz von Kurzarbeit einen stärkeren Anstieg der Arbeitslosenzahl und Jobverluste.

Weitere Informationen Mehr Arbeitslose im Norden - aber weniger als befürchtet Der Arbeitsmarkt im Norden hat sich nach dem Corona-Einbruch stabilisiert, die Arbeitslosenzahl stieg im Juli leicht wegen saisonüblicher Effekte. Vor allem in Hamburg bleibt die Lage aber angespannt. mehr

Hamburg: DRK erhöht Testkapazitäten

In Hamburg steigt die Nachfrage nach Corona-Tests. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) erweitert deshalb seine Testkapazitäten für Privatpersonen und Firmen. Das DRK nimmt täglich bis zu 500 Anrufe von Interessierten entgegen, die Wartezeit für einen Test liegt bei zwei bis maximal drei Tagen.

Weitere Informationen Coronavirus: DRK erweitert Testkapazitäten in Hamburg In Hamburg wollen sich immer mehr Menschen auf das Coronavirus testen lassen. Das Deutsche Rote Kreuz Harburg erweitert deshalb jetzt seine Testkapazitäten. mehr

Mecklenburg-Vorpommern: Entwarnung im Krankenhaus Pasewalk

Nach dem Corona-Verdacht bei einer Patientin im Krankenhaus Pasewalk ist auch der dritte Test negativ ausgefallen. Die Patientin werde aber vorsorglich noch bis Ende nächster Woche auf der Isolierstation bleiben, teilte die Klinik mit. Auch 30 Mitarbeiter der Klinik blieben vorerst in häuslicher Quarantäne.

Weitere Informationen Klinik Pasewalk: Dritter Corona-Test negativ Im Fall der positiv auf das Coronavirus getesteten Patientin in Pasewalk ist ein dritter Test negativ ausgefallen. Vorsichtshalber sind rund 30 Mitarbeiter in häusliche Quarantäne geschickt worden. mehr

22 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein bestätigt

In Schleswig-Holstein sind 22 neue Corona-Fälle bestätigt worden. Insgesamt gibt es damit 3.401 gemeldete Sars-CoV-2-Infektionen im nördlichsten Bundesland.

Weitere Informationen Zahl der Corona-Infektionen in SH steigt um 22 Fälle Seit Beginn der Pandemie sind in Schleswig-Holstein 3.401 Coronavirus-Infektionen nachgewiesen worden. Das sind 22 Fälle mehr als am Tag zuvor. 17 Infizierte sind im Krankenhaus. mehr

Landkreis Ludwigslust-Parchim: 200 Menschen in Quarantäne

Nach dem Corona-Ausbruch im Landkreis Ludwigslust-Parchim hat sich die Zahl der Infizierten auf zwölf erhöht. Eine weitere Person sei positiv auf das Virus getestet worden, sagte die Leiterin des dortigen Gesundheitsamts, Ute Siering, heute im Gespräch mit NDR 1 Radio MV. Die Behörde versucht weiter, alle Kontakt-Personen der Infizierten zu ermitteln. Das Gesundheitsamt hat bisher rund 200 Kontaktpersonen festgestellt, die laut Gesundheitsamt alle in Quarantäne müssen. 60 von ihnen wurden bereits getestet, 70 weitere Tests stehen heute an. Neben Familienmitgliedern sind auch Menschen betroffen, die mit den Infizierten in den vergangenen Tagen beruflich zu tun hatten.

Weitere Informationen Corona-Ausbruch: 200 Kontaktpersonen in Quarantäne Im Raum Hagenow läuft die Suche nach Kontaktpersonen im Zuge des Corona-Ausbruchs. Rund 200 Menschen müssen in Quarantäne. Das Jobcenter wurde geschlossen, weil eine Mitarbeiterin infiziert ist. mehr

Schweriner Kabinett entscheidet über Bürgschaftsantrag von Nordex

Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern will heute über einen Bürgschaftsantrag des Windkraftanlagenherstellers Nordex entscheiden. Am Freitag soll dann der Finanzausschuss des Landtags in Schwerin sein Votum abgeben. Nach Einbrüchen bei den Bestellungen infolge der Corona-Krise benötigt Nordex nach Angaben des Schweriner Wirtschaftsministeriums 350 Millionen Euro Kreditbürgschaften. Die Hälfte soll der Bund tragen, die andere Hälfte soll auf die Länder Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg entfallen.

Weitere Informationen Landesregierung berät über Hilfen für Nordex Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern will heute über einen Bürgschaftsantrag des Windkraftanlagenherstellers Nordex entscheiden. Wegen positiver Einschätzungen wird mit Zustimmung gerechnet. mehr

Hamburg: Passagierzahlen beim HVV steigen wieder

Mit den Fahrgastzahlen im Hamburger Verkehrsverbund (HVV) geht es schneller bergauf als erwartet. So verzeichnet die Hochbahn in ihren U-Bahnen und Bussen mitterweile rund drei Viertel der Passagiere wie vor Ausbruch der Corona-Pandemie.

Weitere Informationen Hamburger fahren wieder mehr Bus und Bahn Der Hamburger Verkehrsverbund registriert wieder steigende Fahrgastzahlen. Schon jetzt hat die Hochbahn in Bussen und Bahnen rund drei Viertel der Passagiere wie vor der Corona-Pandemie. mehr

Weiterer Anstieg der Arbeitslosenzahlen befürchtet

Wie stark hat Corona den Arbeitsmarkt im Juli beeinträchtigt? Heute gibt die Bundesagentur für Arbeit die neuesten Zahlen bekannt. Experten gehen von einem weiteren Anstieg der Arbeitslosenzahlen aus. Erschwerend kommt für den Juli die saisonübliche Arbeitslosigkeit in den Sommermonaten hinzu.

Flughafen Hannover: Corona-Teststation in Betrieb gegangen

Vier sogenannte Teststraßen sind auf dem Parkplatz am Terminal C des Flughafens in Hannover aufgebaut worden. Die ersten Reiserückkehrer konnten sich bereits in der Nacht testen lassen. Die Tests sind kostenlos.

Weitere Informationen Corona-Tests nun auch am Flughafen Hannover Am Hannover Airport können sich Reiserückkehrer aus Risikogebieten nun auf das Coronavirus testen lassen - vorerst freiwillig. Bald soll der Test jedoch Pflicht werden. mehr

SH: Kreis Dithmarschen kein Corona-Risikogebiet

Der Kreis Dithmarschen überschreitet aktuell nicht den Grenzwert für Corona-Risikogebiete. Landrat Stefan Mohrdieck (parteilos) sagte NDR Schleswig-Holstein, dass gestern 13 neue Infektionen gemeldet worden seien - zusätzlich zu den 33 aus den vergangenen Tagen. Damit bleibt der Kreis unter der Grenze von 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.

Dithmarschen bleibt unter dem Corona-Grenzwert NDR Info - 29.07.2020 21:45 Uhr In Dithmarschen sind insgesamt 13 neue Corona-Fälle gemeldet worden, zusätzlich zu den 33 aus den vergangenen Tagen. Damit bleibt der Kreis unter dem Grenzwert für Risikogebiete.







2 bei 5 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Corona-Beiträge aus dem NDR Fernsehen

Das NDR Fernsehen hat auch gestern in seinen Landesmagazinen in mehreren Beiträgen über Aspekte der Corona-Pandemie berichtet. Hier eine Auswahl:

Immer auf dem aktuellen Stand mit dem NDR.de Newsletter

Informationen zur Corona-Pandemie und zu den Folgen für Norddeutschland finden Sie nicht nur täglich in den Live-Tickern von NDR.de, sondern von montags bis freitags auch in unserem Newsletter. Heute Nachmittag gibt es die neue Ausgabe - auch für Sie, wenn Sie sich jetzt kostenlos registrieren.

Weitere Informationen Corona-Infos: Abonnieren Sie den NDR Newsletter Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie bleibt NDR.de Ihre zuverlässige Informationsquelle. Der NDR Newsletter hält Sie täglich über die Ereignisse aus Nordsicht auf Stand. mehr

NDR.de startet Corona-Live-Ticker am Donnerstag

Einen schönen guten Morgen wünscht das Team von NDR.de. Wir berichten auch heute wieder per Live-Ticker über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland.

Am Mittwoch gab es insgesamt 132 bestätigte Corona-Neuinfektionen in Norddeutschland: 59 Fälle in Niedersachsen, 38 in Schleswig-Holstein, 12 in Mecklenburg-Vorpommern, 18 in Hamburg und 5 in Bremen. Die folgende Tabelle gibt die gesamte Statistik der erfassten Fälle seit Ausbruch der Pandemie wieder: