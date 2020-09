Corona-Ticker: Testzentrum am Hamburger Hauptbahnhof öffnet

In diesem Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Hier lesen Sie die Nachrichten von Mittwoch in unserem Blog.

Das Wichtigste in Kürze:



In Hamburg eröffnet heute ein weiteres Testzentrum

Maskenpflicht in MV: Verstärkte Kontrollen in Regionalzügen

Bund erklärt Kanaren zum Corona-Risikogebiet

Am Mittwoch wurden in Schleswig-Holstein 19 Neuinfektionen registriert, in Niedersachsen 91, in Hamburg 39, in Mecklenburg-Vorpommern sechs und in Bremen 22.

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Kinder und Corona: Kreative Aktionen an Bahngleisen in MV

In 38 Orten in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern sind am Sonnabend kreative Aktionen an Bahngleisen zu sehen. Ein Gedanke des Projekts #anBahnen ist es, auf die Situation von Kindern und Jugendlichen in der Region aufmerksam zu machen, die während der Corona-Krise besondere Einschränkungen erlebt haben. "Nach den Aussagen von Kindern und Jugendlichen sind sie in der Corona-Krise nur als Schüler wahrgenommen worden", sagte Katja Stephan vom Kompetenzzentrum für Kinder- und Jugendbeteiligung Brandenburg, die dieses Projekt mit anderen Trägern der Jugendarbeit und verschiedenen Jugendgruppen organisiert. Ihre Ideen, Bedürfnisse und Gestaltungsmöglichkeiten in der Krise seien nicht erfragt worden.

Corona-Testzentrum im Zentrum Hamburgs öffnet

Am Hamburger Hauptbahnhof öffnet heute ein weiteres Corona-Testzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg (KVH). Nach Angaben der Betreiberin sollen sich dort Bus- und Bahnreisende, die am Hauptbahnhof oder am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) aus dem Ausland ankommen, kostenlos auf das Coronavirus testen lassen können. In der Container-Einrichtung auf dem Parkplatz des Museums für Kunst und Gewerbe am Steintorplatz sollen pro Tag bis zu 2.000 Tests möglich sein. Die KVH betreibt in Hamburg bereits zwei Testzentren in Altona und Farmsen-Berne.

Heute Kontrollen in Regionalzügen in MV

Heute wird die Einhaltung der Maskenpflicht in Regionalzügen zwischen Rostock, Schwerin und Hamburg verstärkt kontrolliert. Das kündigte Mecklenburg-Vorpommerns Verkehrsminister Christian Pegel (SPD) an. Die Kontrollen sollen vom Zugpersonal sowie drei sogenannten Präventionsteams der Deutschen Bahn durchgeführt werden.

Weitere Informationen Maskenpflicht: Verstärkte Kontrollen in Zügen in MV In Regionalzügen in Mecklenburg-Vorpommern wird die Einhaltung der Maskenpflicht am Donnerstag verstärkt kontrolliert. Maskenverweigerer müssten mit Konsequenzen rechnen, so Verkehrsminister Pegel. mehr

Tourismus: Trotz Corona steht SH im Vergleich gut da

Die Corona-Pandemie hat den Tourismus in Schleswig-Holstein hart getroffen: Rund zwei Monate waren Hotels, Ferienwohnungen oder Campingplätze dicht. Das macht sich jetzt in den Zahlen bemerkbar. Die Tourismusagentur und Minister Bernd Buchholz (FDP) stellten die Halbjahresbilanz vor.

Tourismus in Schleswig-Holstein: Erst Flop, dann top Schleswig-Holstein Magazin - 02.09.2020 19:30 Uhr Während in der ersten Hälfte der Saison der Tourismus wegen der Corona-Pandemie fast komplett ausblieb, waren ab Juli die Küstenorte in Schleswig-Holstein ausgebucht.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Bund erklärt Kanaren zum Corona-Risikogebiet

Wegen der gestiegenen Zahl von Corona-Neuinfektionen hat der Bund am Mittwochabend auch die Kanarischen Inseln und damit ganz Spanien als Risikogebiet eingestuft. Damit warnt die Bundesregierung nun vor nicht notwendigen, touristischen Reisen in alle Landesteile Spaniens. Auf den Kanaren sind besonders die Inseln Gran Canaria und Teneriffa betroffen. Bislang hatte das Auswärtige Amt bereits vor Reisen aufs spanische Festland sowie die Balearen mit der beliebten Urlaubsinsel Mallorca gewarnt. Nun gilt dies auch für die Kanaren. Rückkehrer müssen verpflichtend einen kostenlosen Corona-Test machen und bis zu einem negativen Ergebnis in Quarantäne gehen. Wie das Auswärtige Amt weiter mitteilte, sind derzeit vor allem die Regionen Kantabrien, Kastilien und Léon, La Rioja, Navarra, das Baskenland, die Hauptstadtregion Madrid sowie die Hauptstadt der Balearen, Palma de Mallorca, vom Virus betroffen. Im ganzen Land herrschen deshalb strenge Ausgangsbeschränkungen. Die belgische Provinz Antwerpen ist dagegen aus Sicht der Bundesregierung nun kein Corona-Risikogebiet mehr.

TV-Beiträge aus den NDR Landesmagazinen

Das Coronavirus war auch am gestrigen Abend wieder Thema im NDR Fernsehen: Hier finden Sie eine Auswahl der Beiträge aus den Regionalmagazinen.

NDR.de Live-Ticker startet

Guten Morgen! Auch heute informiert NDR.de im Live-Ticker über die Folgen der Coronavirus-Pandemie in und für Norddeutschland - mit Nachrichten sowie Inhalten aus dem NDR Fernseh- und Hörfunkprogramm.

Am Mittwoch wurden in Schleswig-Holstein 19 Neuinfektionen registriert, in Niedersachsen 91, in Hamburg 39, in Mecklenburg-Vorpommern sechs und in Bremen 22.