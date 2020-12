Corona-Ticker: Mehr als 22.000 Neuinfektionen bundesweit

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse vom Mittwoch können Sie im Blog nachlesen.

Tschentscher und Garg überprüfen Baufortschritt in Impfzentren

BestätigteNeuinfektionen im Norden: Schleswig-Holstein 240; bundesweit 22.046

Hoffnung auf Impfung: Nach drei Monaten mit Schlimmstem durch

Der Rostocker Tropenmediziner Emil Reisinger setzt große Hoffnungen auf die angekündigten Impfungen gegen die Covid-19-Erkrankung. "Wenn der Impfstoff in ausreichendem Maße verfügbar ist, sollten wir drei Monate später mit dem Schlimmsten durch sein", sagte Reisinger. Voraussetzung dafür sei eine gute Wirksamkeit und eine gute Verträglichkeit des Impfstoffes. Reisinger ist einer der Berater der Landesregierung beim Umgang mit der Pandemie. Wichtig sei, zunächst die älteren Menschen über 65 Jahre zu impfen, sagte Reisinger. In dieser Altersgruppe würden die meisten Todesfälle auftreten, Corona-Patienten dieses Alters müssten auch am häufigsten in den Intensivstationen behandelt werden. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) setzt darauf, dass im Januar die ersten Impfungen absolviert sind.

Spahn: Lehrer und Erzieher sollen sich selbst auf Corona testen

Lehrer und Erzieher sollen sich nach vorheriger Schulung in Zukunft selbst auf das Corona-Virus testen dürfen. "Kitas und Schulen beziehungsweise ihre Träger können von Freitag an eigenständig Schnelltests beziehen und nutzen", sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) den Zeitungen der "Funke Mediengruppe". Dies sei eine weitere alltagstaugliche Option, um Kindern auch in Pandemiezeiten den Kita- oder Schulbesuch zu ermöglichen.

Mehr als 22.000 registrierte Neuinfektionen bundesweit

Das Robert Koch-Institut meldet einen Anstieg der Positiv-Tests in Deutschland um 22.046 auf über 1,106 Millionen. Tags zuvor waren 17.270 gemeldet worden. Die Zahl gestorbenen Menschen, die positiv getestet wurden, erhöht sich um 479 auf 17.602. Am 20. November verzeichnete das RKI mit 23.648 den bisherigen Höchststand an neuen Fällen.

Tschentscher und Garg besuchen künftige Impfzentren

Besuch aus der Politik wird heute in zwei künftigen Impfzentren in Hamburg und Husum erwartet. Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) will sich mit Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard (beide SPD) vom Baufortschritt im geplanten zentralen Impfzentrum in den Messehallen vergewissern. Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) wird einen Arbeitsablauf an einer geplanten Impfstraße in Husum beobachten. Beide Politiker wollen sich davon überzeugen, ob die Impfzentren wie geplant Mitte Dezember startklar sein werden.

240 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

In Schleswig-Holstein sind nach Angaben der Landesregierung innerhalb eines Tages 240 neue Corona-Fälle gemeldet worden - vier weniger als am Mittwoch und 16 weniger als vor einer Woche. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben sind, stieg um ein Todesopfer - auf nun 259. Seit Beginn der Pandemie sind 14.820 Infektionen nachgewiesen worden. In den Krankenhäusern in Schleswig-Holstein wurden den Angaben zufolge 110 Covid-19-Patienten behandelt, 27 von ihnen auf Intensivstationen, zwölf müssen invasiv beatmet werden. Die Zahl der genesenen Menschen wird auf 11.700 geschätzt. Der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche in Schleswig-Holstein lag bei 43,4.

Teil-Lockdown wird bis Januar verlängert

Der Teil-Lockdown zur Corona-Eindämmung wird abermals verlängert - bis 10. Januar. Unklar ist, ob Mecklenburg-Vorpommern die Regelung übernimmt. Seit dem 1. Dezember gelten schärfere Regeln, darunter zu Kontaktbeschränkungen.

Die Infektionslage am Mittwoch: In Niedersachsen wurden 1.129 Neuinfektionen registriert, in Hamburg 326, in Schleswig-Holstein 244, in Mecklenburg-Vorpommern 151 und im Bundesland Bremen 172.