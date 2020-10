Corona-Ticker: Regierungserklärungen zu Teil-"Lockdown"

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse vom Mittwoch können Sie im Blog nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



RKI meldet erstmals bundesweit mehr als 16.000 Neuinfektionen

Schwesig, Günther und Merkel geben Regierungserklärungen ab

Nach Corona-Gipfel: Im November kommen harte Einschnitte

Im Norden gab es am Mittwoch erstmals mehr als 2.000 bestätigte Neuinfektionen (2095): 278 in Schleswig-Holstein, 1.059 in Niedersachsen, 404 in Hamburg, 148 in Mecklenburg-Vorpommern, 206 in Bremen.

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Deutscher Städtetag befürwortet Teil-"Lockdown"

Der Deutsche Städtetag begrüßt die beschlossenen Maßnahmen von Bund und Ländern zur Eindämmung der Corona-Pandemie. "Das ist ein klares politisches Signal, das wir jetzt brauchen. Es ist besser, jetzt entschlossen zu handeln, als später mit Versäumnissen zu hadern", sagte Städtetagspräsident Burkhard Jung (SPD) der Zeitung "Rheinische Post". Das vorübergehende Herunterfahren der Kontakte auf das Nötigste sei schmerzhaft. "Wir hoffen sehr, dass bis zum Dezember die Infektionen deutlich zurückgegangen sind und die jetzt beschlossenen harten Regeln wieder gelockert werden können", sagte Jung.

Erstmals bundesweit mehr als 16.000 Neuinfektionen

Die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen in Deutschland hat mit 16.774 Fällen innerhalb eines Tages einen neuen Höchstwert erreicht. Dies geht aus Angaben des Robert Koch-Instituts vom frühen Morgen hervor. Der bisherige Rekordwert lag bei 14.964 Fällen. Am Donnerstag vor einer Woche hatten die Gesundheitsämter 11.287 Neuinfektionen gemeldet. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg um 89 auf nun insgesamt 10.272.

Regierungserklärungen von Schwesig, Günther und Merkel

Am Tag nach dem beschlossenen Teil-"Lockdown" für November wollen mehrere Regierungschef*innen die drastischen Anti-Corona-Maßnahmen erklären. In Schwerin tritt Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) um 9 Uhr vor das Landesparlament. Eine Stunde später will im Kieler Landtag Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) seine Regierungserklärung abgeben. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht um 9 Uhr im Bundestag über die Beschlüsse.

Angesichts deutlich gestiegener Corona-Infektionszahlen sollen Gastronomie-Betriebe von Montag an für den Rest des Monats schließen. Im gleichen Zeitraum sollen Freizeit-Angebote weitgehend untersagt werden. Das betrifft etwa Theater, Opern oder Konzerthäuser, Messen, Kinos, Freizeitparks und Spielhallen.

VIDEO: Corona im Norden - immer mehr Einschränkungen (14 Min)

Arbeitsmarkt: Oktober-Statistik wird veröffentlicht

Die Bundesagentur für Arbeit gibt heute die Statistik für den Arbeitsmarkt im Monat Oktober bekannt. Allgemein wird mit einem leichten Rückgang der Zahl der Arbeitslosen gerechnet. Allerdings sind die Effekte des rapiden Anstiegs der Corona-Infektionszahlen in den vergangenen beiden Wochen noch nicht berücksichtigt. Der Stichtag für die Erhebung der Oktober-Zahlen bei der Bundesagentur ist der 12. des Monats. Im September waren bundesweit 2,847 Millionen Menschen ohne Job. Volkswirte gehen davon aus, dass sich die Zahl noch einmal um bis zu 50.000 verringern könnte.

Corona Thema in vielen NDR Fernsehbeiträgen

Hier finden Sie eine Auswahl von TV-Beiträgen aus den NDR Regionalmagazinen und von NDR Info, in denen es gestern Abend um die Corona-Krise ging:

Harte Einschnitte im November

Am Mittwoch haben Bund und Länder massive Einschränkungen für November beschlossen, um den exponentiellen Anstieg der Neuinfektionen abzubremsen. Die ab Montag geltenden Regeln im Überblick:

Weitere Informationen Erneute Corona-Einschränkungen: Das gilt ab Montag Um die massiv steigenden Corona-Infektionszahlen einzudämmen, gibt es für die Bürger ab Montag drastische Einschränkungen. mehr

Durch den Donnerstag mit dem NDR.de Live-Ticker

Guten Morgen! NDR.de berichtet auch heute über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland. In diesem Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen.

Mit 2.095 Fällen hat die Zahl der bestätigten Neuinfektionen im Norden am Mittwoch erstmals die 2.000er-Grenze überschritten. Es gab 278 gemeldete Infektionen in Schleswig-Holstein, 1.059 in Niedersachsen, 404 in Hamburg, 148 in Mecklenburg-Vorpommern und 206 in Bremen.