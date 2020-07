Corona-Ticker: EU-Parlament berät über Milliardenpaket

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die gestrigen Ereignisse können Sie im Ticker von Mittwoch nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



EU-Parlament debattiert über Änderungen am Milliardenprogramm

Großlager bereiten sich auf mögliche neue Krise vor

Gestern meldete Niedersachsen 59 neue Corona-Fälle, Bremen elf, Hamburg acht, Schleswig-Holstein sieben, Mecklenburg-Vorpommern vier.

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

EU-Parlament debattiert über Änderungen am Milliardenprogramm

Das Europaparlament befasst sich heute mit den Ergebnissen des EU-Gipfels zum Haushalt und zum Milliardenprogramm gegen die Corona-Krise. Geplant sind Erklärungen von EU-Ratspräsident Charles Michel und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, anschließend gibt es eine Debatte im Parlament. Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten sich am Dienstag auf ein beispielloses Finanzpaket geeinigt. Sie beschlossen einen Corona-Aufbaufonds im Volumen von 750 Milliarden Euro und den EU-Finanzrahmen für die nächsten sieben Jahre im Umfang von 1.074 Milliarden Euro. Das Parlament muss dem Haushalt zustimmen, der Corona-Fonds ist damit eng verknüpft.

So bereiten sich Großlager auf die nächste Krise vor

Die nächste Corona-Krise kann kommen, zumindest was die Logistik betrifft: Großhandelslager haben ihr Personal aufgestockt. Und sie bereiten sich auch anderweitig darauf vor, in kurzer Zeit fehlende Waren im Handel zu ersetzen - zum Beispiel Klopapier.

Großlager sind für Corona-Krise gewappnet Schleswig-Holstein Magazin - 22.07.2020 19:30 Uhr Der Run auf Klopapier zu Beginn der Corona-Pandemie hat den Handel überrascht. Tatsächlich waren die Großlager voll, aber es fehlte die Manpower, um die Läden mit der Ware zu versorgen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Immer auf dem aktuellen Stand mit dem NDR.de Newsletter

Informationen zur Corona-Pandemie und zu den Folgen für Norddeutschland finden Sie nicht nur täglich in den Live-Tickern von NDR.de, sondern von montags bis freitags auch in unserem Newsletter. Heute Nachmittag gibt es die neue Ausgabe - auch für Sie, wenn Sie sich jetzt kostenlos registrieren.

Weitere Informationen Corona-Infos: Abonnieren Sie den NDR Newsletter Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie bleibt NDR.de Ihre zuverlässige Informationsquelle. Der NDR Newsletter hält Sie täglich über die Ereignisse aus Nordsicht auf Stand. mehr

Jüngste Fernsehbeiträge zum Thema Corona

In den NDR Regionalmagazinen sind gestern Abend wieder viele Beiträge zum Thema Corona gelaufen. Hier finden Sie eine Auswahl:

NDR.de startet Corona-Live-Ticker am Donnerstag

Guten Morgen wünscht das Team von NDR.de. Wir berichten wieder per Live-Ticker über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland. Neben Nachrichten gibt es Inhalte aus den Hörfunk- und Fernsehprogrammen des Norddeutschen Rundfunks.

Am gestrigen Mittwoch gab es in Norddeutschland insgesamt 82 neu gemeldete Corona-Infektionen: 59 in Niedersachsen, acht in Hamburg, sieben in Schleswig-Holstein, vier in Mecklenburg-Vorpommern und vier in Bremen. Die folgende Tabelle gibt die gesamte Statistik der erfassten Fälle seit Ausbruch der Pandemie wieder: