"Der Zug der Seuche": Neuer NDR Info Podcast abrufbereit

Schleswig-Holstein zieht Fazit des Schulstarts - Maskenpflicht kommt

Gestern gab es in Norddeutschland insgesamt 221 Neuinfektionen. Davon in Niedersachsen 157, in Hamburg 29, in Schleswig-Holstein 18, in Mecklenburg-Vorpommern 3 und in Bremen 14

Seit heute gibt es die fünfteilige Podcast-Serie "Der Zug der Seuche". NDR Info Autorin Lena Gürtler zeichnet darin nach, wie es zur weltweiten Ausbreitung des Coronavirus kommen konnte, wie verschieden Länder darauf reagieren und wie sich das Leben der Menschen veränderte. Durch die Protagonistin Ting bekommt der Podcast einen eigenständigen Erzählansatz, der Raum für Reflexion und unbequeme Fragen lässt.

Verstoß gegen Mindestabstand kostet Rentner 100 Euro

Weil er gegen Abstandsregeln zum Schutz vor dem Coronavirus verstoßen hat, muss ein 77-jähriger Bewohner eines Hochhauses in Göttingen eine Geldbuße von 100 Euro zahlen. Das hat das Amtsgericht Göttingen gestern entschieden. Die Stadt hatte von dem Rentner 200 Euro gefordert, weil er im April drei Jugendliche im Auto zum Einkaufen mitgenommen hatte. Da der 77-Jährige aber kein hartnäckiger Corona-Leugner sei, sondern eine gewisse Einsicht gezeigt habe, könne die Geldbuße niedriger ausfallen.

Fazit des Schulstarts in Schleswig-Holstein

Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) wird heute früh bei einer Pressekonferenz im Landeshaus in Kiel über erste Erkenntnisse aus dem Schulbeginn im Corona-Regelbetrieb sowie weitere Maßnahmen berichten. Bereits gestern Nachmittag hatte sie mitgeteilt, dass ab kommendem Montag auf den Schulgeländen des Landes eine Maskenpflicht für alle Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrer verpflichtend gelten wird - nur im Unterricht und in besonderen Zonen des Schulhofs wird davon abgesehen. Bisher hatte es nur eine Empfehlung zum Maskentragen gegeben.

Die Redaktion von NDR.de informiert Sie heute wie gewohnt im Live-Ticker über die Folgen der Coronavirus-Pandemie in und für Norddeutschland. Guten Morgen!

Am Mittwoch sind in Norddeutschland insgesamt 221 Neuinfektionen gemeldet worden - davon in Niedersachsen 157, in Hamburg 29, in Schleswig-Holstein 18, in Mecklenburg-Vorpommern 3 und in Bremen 14.