Corona-Ticker: "Strand-Ampel" für Lübecker Bucht

Der Live-Ticker von NDR.de informiert Sie auch heute über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Lübecker Bucht: "Strandticker" zeigt freie Plätze an

In Hamburg öffnet als erste Bühne das Schmidts Tivoli

Bestätigte Neuinfektionen am Mittwoch: 28 in Niedersachsen, fünf in Schleswig-Holstein, keine in Mecklenburg-Vorpommern sowie jeweils drei in Hamburg und Bremen

Panorama-Informationen: Gabriel beriet Fleischkonzern Tönnies

Der ehemalige Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel ist seit März 2020 bis mindestens Ende Mai 2020 für den in der Corona-Krise in die Kritik geratenen Fleischkonzern Tönnies als Berater tätig gewesen. Dies belegen Dokumente, die dem ARD-Magazin Panorama vorliegen. Gabriel bestätigte diese Informationen gegenüber Panorama.

"Strandticker" zeigt Tagestouristen freie Strandabschnitte

Von heute an können sich Tagestouristen im Internet darüber informieren, wie voll die Strände in Scharbeutz und anderen Orten der Lübecker Bucht sind. Der "Strandticker", ein Projekt der Tourismus-Agentur Lübecker Bucht (Talb), soll helfen, die Gästeströme besser zu lenken. Eine Ampel zeigt an, welche Strandabschnitte bereits überfüllt sind und wo es noch freie Kapazitäten gibt. Die Informationen im "Strandticker" sollen zunächst auf Mitteilungen der Strandkorbvermieter basieren und viermal täglich aktualisiert werden. In einer geplanten zweiten Stufe sollen dann Sensoren an einigen Strandzugängen die Badegäste zählen und automatisch signalisieren, wenn der Strand zu voll ist. Der Strandticker gilt für die Ostseebäder Scharbeutz mit dem Ortsteil Haffkrug sowie für Sierksdorf, Pelzerhaken und Rettin.

Schmidts Tivoli öffnet wieder als "Paradies"

Nach mehr als drei Monaten Corona-Pause feiert das Schmidts Tivoli auf der Reeperbahn heute als erste Hamburger Bühne seine Wiedereröffnung. Für die Show "Paradiso" wurde das Theater in eine tropische Oase verwandelt. Die Zuschauer sollen in kleinen Inseln zusammensitzen, statt der üblichen 620 können nur 255 Besucher Platz nehmen. Um Wartezeiten zu verkürzen, beginnt das Programm schon vor der Tür. Um alle Auflagen zu erfüllen, gibt es einen neuen Saalplan, drei Eingänge und zwei Einlasszeiten. Die Show dauert nur 75 Minuten und wird ohne Pause gespielt.

Airbus-Appell: Längeres Kurzarbeitergeld gegen Kahlschlag

5.100 Arbeitsplätze will Airbus wegen der Corona-Krise an den deutschen Standorten streichen - das hat der europäische Flugzeugbauer mitgeteilt. Nun appelliert das Unternehmen an die Bundesregierung, die gesetzliche Kurzarbeit auf zwei Jahre zu verlängern. Dadurch müssten in den kommenden Jahren deutlich weniger Stellen abgebaut werden als bislang geplant.

Stellenabbau bei Airbus und die Folgen für Stade NDR Info - 01.07.2020 21:45 Uhr Einen Teil ihres Wohlstandes verdankt Stade auch dem Flugzeugbau. Rund 2.000 Menschen arbeiten hier bei Airbus. Der geplante Stellenabbau bereitet ihnen Sorgen.







Beiträge zur Corona-Lage im Norden im NDR Fernsehen

In vielen Beiträgen wurde gestern Abend in den Regionalmagazine im NDR Fernsehen über die Folgen der Corona-Pandemie berichtet. Hier eine Video-Auswahl:

Mit dem NDR.de Live-Ticker durch den Donnerstag

Am Mittwoch wurden in Norddeutschland insgesamt 39 neue Coronavirus-Fälle bestätigt: 28 in Niedersachsen, fünf in Schleswig-Holstein, keine in Mecklenburg-Vorpommern sowie jeweils drei in Hamburg und Bremen.

Am Mittwoch wurden in Norddeutschland insgesamt 39 neue Coronavirus-Fälle bestätigt: 28 in Niedersachsen, fünf in Schleswig-Holstein, keine in Mecklenburg-Vorpommern sowie jeweils drei in Hamburg und Bremen. Die folgende Tabelle gibt die gesamte Statistik der erfassten Fälle seit Ausbruch der Pandemie wieder: