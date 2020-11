Corona-Ticker: Niedersachsen informiert über Impfzentren

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten von gestern finden Sie hier im Blog zum Nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Niedersachsens Landesregierung stellt Impfzentren-Konzept vor

208 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein gemeldet

Am Mittwoch bestätigte Corona-Fälle: in Niedersachsen 1.320 (vor einer Woche: 1.512), in Schleswig-Holstein 294 (252), in Hamburg 246 (396), in Mecklenburg-Vorpommern 173 (117) und in Bremen 296 (217) - bundesweit 17.561 (18.500)

Niedersachsen informiert über Impfzentren

Niedersachsens Landesregierung will heute Vormittag über seine Impfstrategie gegen Sars-CoV-2 informieren. Wie das Gesundheitsministerium erklärte, soll ein mit dem Innenministerium ausgearbeitetes Konzept zum Aufbau von Impfzentren in den Landkreisen und den kreisfreien Städten vorgestellt werden. Neben den zentralen Impfmöglichkeiten soll es mobile Teams geben, die etwa die Bewohner von Heimen impfen. NDR.de überträgt die für 9.45 Uhr angesetzte Pressekonferenz in einem Livestream.

Weitere Informationen Corona: Land und Kommunen wollen Impfkonzept vorstellen Dabei geht es um den Aufbau der Impfzentren sowie mobile Teams für die Versorgung von Pflegeheimen und anderen Einrichtungen. mehr

"November-Hilfen": Viele Fragezeichen bei Unternehmen

Finanzhilfen des Bundes sollen dafür sorgen, dass Unternehmen, die vom November-Shutdown direkt betroffen sind, überleben können. Doch in der Praxis hakt es bei der Bewilligung und der Auszahlung, wie Beispiele aus Mecklenburg-Vorpommern zeigen.

VIDEO: Corona-Finanzhilfen: Unternehmen sind verunsichert (3 Min)

208 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind nach Angaben der Landesregierung binnen eines Tages 208 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Am Vortag waren es 294, davor 100 gewesen. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle stieg um zwei auf 229. Wie die Landesregierung weiter mitteilte, sind seit Beginn der Pandemie 12.120 Infektionen nachgewiesen worden. In schleswig-holsteinischen Krankenhäusern werden aktuell 151 Covid-19-Patienten behandelt - am Dienstag waren es 145, am Montag 148.

Willkommen zum Live-Ticker am Donnerstag

NDR.de berichtet auch heute über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen.

Am Mittwoch gab es 2.329 bestätigte Neuinfektionen in Norddeutschland: 1.320 in Niedersachsen, 294 in Schleswig-Holstein, 246 in Hamburg, 173 in Mecklenburg-Vorpommern und 296 in Bremen.