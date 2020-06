Corona-Ticker: Kitas in Hamburg offen für alle

Der Live-Ticker von NDR.de informiert Sie auch heute über die wichtigsten Ereignisse zur Corona-Krise in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Das Geschehen vom Vortag können Sie hier nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Hamburg: Alle Kinder dürfen ab heute wieder in die Kitas

Schiffbau-Zulieferer berichten über ihre Lage

Landtag in Kiel berät über weitere Corona-Hilfen

72 bestätigte Neuinfektionen im Norden am Mittwoch: 53 in Niedersachsen, eine in Schleswig-Holstein, vier in Mecklenburg-Vorpommern, zwei in Hamburg und zwölf in Bremen

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Analyse: Transportieren Meldedaten eine trügerische Sicherheit?

Schleswig-Holstein: Landtag berät über Corona-Hilfen

Im Landtag in Kiel debattieren die schleswig-holsteinischen Abgeordneten heute über die Hilfspakete für die Wirtschaft im Land sowie die Lage der Tourismus-Branche in der Corona-Pandemie. Anfang der Woche hatte die Landesregierung unter Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) ein 354 Millionen-Euro-Hilfspaket für Wirtschaft und Kommunen geschnürt. Die Jamaika-Koalition will damit Ökologie, Ökonomie und Kommunen im Land stärken. Der Landtag hatte zuvor bereits Haushaltsmittel in Höhe von einer Milliarde Euro freigegeben. Die SPD fordert zudem ein Vorziehen geplanter Werftaufträge für Behörden-, Forschungs- und Marineschiffe.

Wie steht es um die Schiffbau-Zulieferer in Deutschland?

Die deutschen Zulieferer für die internationale Schiffbau- und Offshore-Industrie legen heute Vormittag ihren Bericht über das vergangene Jahr vor und informieren über die aktuelle Lage der Branche. Wie in nahezu allen Wirtschaftsbereichen dürfte auch bei den Schiffbau-Zulieferern die Corona-Krise eine herausragende Rolle spielen. Auf absehbare Zeit werden kaum Kreuzfahrtschiffe und wohl auch deutlich weniger Frachtschiffe benötigt, sodass die Auftraggeber der Zulieferindustrie weniger produzieren werden. Die Branche stand aber auch vor Corona schon unter Druck.

Hamburger Kitas öffnen wieder für alle Kinder

Nach monatelangen Corona-Einschränkungen dürfen in Hamburg ab heute erstmals wieder alle Kinder die Kindertagesstätten besuchen. Zunächst soll in einem eingeschränkten Regelbetrieb eine Betreuung von 20 Stunden pro Woche möglichst an drei Wochentagen gewährleistet werden. Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) hatte die Lockerung mit den geringen Neuinfektionen in der Hansestadt begründet. Ursprünglich war geplant, die Betreuung der Jüngsten erst Mitte Juli wieder aufzunehmen. Seit Anfang Juni dürfen bereits Viereinhalbjährige und ihre Geschwister wieder in die Kitas, seit Mitte 18. Mai die Fünf- und Sechsjährigen. Am 20. März waren die Kitas in Hamburg wegen der Corona-Pandemie geschlossen worden, lediglich eine Notbetreuung wurde aufrechterhalten.

Die Corona-TV-Beiträge im NDR gestern Abend

In den NDR Landesmagazinen aus Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg sowie in den Nachrichtensendungen von NDR Info war gestern die Corona-Krise erneut Thema in vielen Beiträgen. Hier eine Auswahl:

Guten Morgen, Norddeutschland!

Die NDR.de Redaktion wünscht einen schönen Donnerstagmorgen! Wir berichten auch heute von früh bis spät per Live-Ticker über die Coronavirus-Pandemie und ihre Auswirkungen auf Norddeutschland. Sie finden bei uns neben Nachrichten auch Inhalte aus den Hörfunk- und Fernsehprogrammen des des Norddeutschen Rundfunks.

Am Mittwoch gab es mit Blick auf die Neuinfektionen im Norden folgende Zahlen: Aus Schleswig-Holstein wurde ein neuer Fall gemeldet, zwei Fälle aus Hamburg, vier aus Mecklenburg-Vorpommern, 53 aus Niedersachsen sowie zwölf aus Bremen. Macht zusammen 72. Am Dienstag waren 48 Neuinfektionen in den norddeutschen Ländern bestätigt worden, am Montag 32. Die folgende Tabelle gibt die gesamte Statistik der erfassten Fälle seit Ausbruch der Pandemie wieder: