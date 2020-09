Corona-Ticker: Neustart für Schweden-Schnellfähre

Das Wichtigste in Kürze:



Nach Corona-Pause: "Königslinie" von Rügen nach Schweden fährt wieder

Reeperbahn Festival hat unter Corona-Bedingungen in Hamburg begonnen

23 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein registriert, gestern insgesamt 211 neue bestätigte Fälle im Norden

23 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein registriert

In Schleswig-Holstein haben die Behörden im Vergleich zum Vortag 23 neue Corona-Infektionen gemeldet. Die meisten neuen Fälle gab es demnach in Neumünster und dem Herzogtum Lauenburg (jeweils plus sechs).

Schweden-Schnellfähre nimmt Regelbetrieb wieder auf

Ab sofort gibt es wieder eine Fährverbindung zwischen Sassnitz-Mukran auf Rügen und Ystad in Südschweden. Die Reederei Stena Line hatte die Route im Frühjahr geschlossen und das unter anderem mit Auswirkungen der Corona-Pandemie begründet. Heute startet eine Schnellfähre das erste Mal im regulären Linienbetrieb. Der Hochgeschwindigkeits-Katamaran setzt damit die Tradition der 111 Jahre alten "Königslinie" als kürzester Verbindung zwischen Deutschland und Schweden fort. Die neue Fähre benötigt nach Angaben einer Sprecherin nur zwei Stunden und 30 Minuten. Damit wird die bisherige Reisezeit auf der Strecke nahezu halbiert.

Hamburg: Gesundheitsamt sucht Bar-Besucher

Nach dem positiven Corona-Test von mehreren Mitarbeitern der Bar "Katze" im Hamburger Schanzenviertel versucht das Gesundheitsamt, rund 600 Gäste zu kontaktieren. Rund 100 davon sollen keine korrekten Kontaktdaten angegeben haben. Die Behörden rufen daher alle Personen auf, die die "Katze" am 5., 8. oder 9. September jeweils ab 19 Uhr besucht haben und noch nicht kontaktiert wurden, sich unverzüglich unter der Telefonnummer 040 - 42811 1659 zu melden. Die Betroffenen sollten sich außerdem freiwillig in Quarantäne begeben.

VIDEO: Hamburg: Corona-Ausbruch in Schanzen-Bar (1 Min)

Gesamtschule in Rostock vorübergehend geschlossen

Nach zwei weiteren Coronavirus-Infektionen ist die Hundertwasser-Gesamtschule in Rostock-Lichtenhagen ab heute vorübergehend geschlossen. Der Unterricht fällt für die insgesamt etwa 780 Schülerinnen und Schüler sowie etwa 70 Lehrkräfte zunächst aus, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte. Das Gesundheitsamt werde die betroffenen Familien heute anrufen, hieß es, um weitere Informationen zu übermitteln und Beratungen zu ermöglichen.

Corona-Beiträge aus den Landesmagazinen

Auch heute waren die Geschehnisse rund um das Coronavirus Thema in mehreren Beiträgen der NDR Landesmagazine. Hier ein Überblick:

Gestern meldeten die Gesundheitsbehörden insgesamt 211 Corona-Neuinfektionen im Norden: 107 in Niedersachsen, 47 in Hamburg, 33 in Schleswig-Holstein, sieben in Mecklenburg-Vorpommern und 15 in Bremen.