Corona-Ticker: Hilft MV der Eisengießerei Torgelow?

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Alle Meldungen von gestern können Sie hier nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Krisen-Gespräch bei Eisengießerei in Torgelow

Hannover: Ärzte-Kundgebung vor Staatskanzlei

Heimaufsicht: Ignorierte Landkreis Osnabrück interne Beschwerden?

Die Zahlen von gestern: Niedersachsen 21 bestätigte Neuinfektionen, Schleswig-Holstein acht, Mecklenburg-Vorpommern eine, Bremen sechs und Hamburg zwei

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Seenplatte hat nach Corona-Sperre noch Platz

Die Tourismusbranche an der Mecklenburgischen Seenplatte hat wegen der Corona-Krise deutlich mehr Anfragen, aber trotzdem noch Übernachtungsmöglichkeiten. Das hat eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei Touristinformationen, der Warener Hotelgemeinschaft und dem regionalen Tourismusverband ergeben. "Es ist nicht voller als sonst im Hochsommer", sagte Christin Drühl vom regionalen Tourismusverband. Um kurzfristig abgesagte Betten wieder zu füllen, fehlten noch kurz entschlossene Touristen, die als "Tagestouristen" leider noch nicht in den Nordosten kommen dürften.

Corona-Krise: Wie geht's weiter Eisengießerei in Torgelow

In der Eisengießerei Torgelow (EGT) GmbH (Vorpommern-Greifswald) werden am Donnerstag (10.00 Uhr) Vertreter der Schweriner Landesregierung erwartet. Bei dem Besuch von Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) und Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann (SPD) soll es um mögliche Hilfe des Landes für den Betrieb gehen, der am Montag ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt hatte. Die Produktion läuft aber weiter. Der Traditionsgießerei, die vor allem für ihre tonnenschweren Bauteile für große Windkraftanlagen und den Dieselmotorenbau bekannt ist, droht Zahlungsunfähigkeit. Nun soll ein Sanierungsplan erarbeitet werden. Hintergrund der Insolvenz sei die durch die Corona-Krise ausgelöste Zurückhaltung bei Investitionen in Europa und weltweit, wodurch neue Aufträge ausbleiben und bestehende Aufträge verzögert werden, wie es hieß. Die Gießerei hat rund 320 Beschäftigte und wird als einer der strukturbestimmenden Betriebe für Vorpommern gesehen.

Corona und die Folgen - NDR Info TV-Beiträge

Wie gefährlich sind Partys von Urlaubern wie auf Mallorca in Zeiten von Corona? Und warum ist der geplante Abbau von Altkleider-Containern in Hamburg eine Folge der Corona-Krise? Fragen, die NDR Info am späten Abend in der Nachrichtensendung im NDR Fernsehen beantwortet hat.

Ignorierte Landkreis Osnabrück interne Beschwerden?

In einer Dienstaufsichtsbeschwerde, die dem NDR vorliegt, ist die Rede von einer "prekären Situation" in der Heimaufsicht des Landkreises Osnabrück. Ebenso von Unterbesetzung und überlastetem Personal. Die Heimaufsicht ist zuständig für die Kontrolle von Pflegeheimen. Und eines dieser Pflegeheime ist das Alloheim in Bramsche, in dem seit Beginn der Corona-Pandemie 25 Menschen gestorben sind, bei deren Tod Corona eine Rolle gespielt haben könnte. Gegen den Leiter der Einrichtung wird deshalb ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung.

Neue Vorwürfe gegen Pflegeheim in Bramsche Hallo Niedersachsen - 15.07.2020 19:30 Uhr Pflegekräfte, die in der Alloheim Senioren-Residenz tätig waren, berichten von gravierenden Missständen. Auch die Heimaufsicht des Landkreis Osnabrück steht immer stärker in der Kritik.







Ärzte-Kundgebung in Hannover: "Beifall müssen Taten folgen"

Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund hat Beschäftigte der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) für heute Nachmittag zu einer Kundgebung für bessere Arbeitsbedingungen an der niedersächsischen Staatskanzlei aufgerufen. Mediziner und Pflegekräfte wollen Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) vor dessen Amtssitz an einen Forderungskatalog erinnern, der ihm bei einem Besuch der MHH zu Beginn der ersten Corona-Welle überreicht wurde. Den Vorschlägen müsse Nachdruck verliehen werden, so der Marburger Bund. "Zu den Zielen zählten, eine gute Patientenversorgung sicherzustellen, bessere Arbeitsbedingungen für Ärztinnen und Ärzte zu schaffen, dem Pflegefachkräftemangel entgegenzuwirken sowie die ungenügende Finanzierung der Hochschulmedizin zu beenden." Bislang warte man noch auf eine konkrete Antwort.

TV-Beiträge zur Corona-Lage im Norden

Die Regionalmagazine im NDR Fernsehen haben gestern Abend wieder ausführlich über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Norden berichtet. Hier eine Auswahl der Beiträge:

NDR.de Live-Ticker am Donnerstag startet

Guten Morgen! NDR.de berichtet auch heute per Live-Ticker über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland. Neben Nachrichten gibt es auch Inhalte aus den Hörfunk- und Fernsehprogrammen des Norddeutschen Rundfunks.

Am Mittwoch sind in Niedersachsen 21 Neuinfektionen gemeldet worden, in Schleswig-Holstein acht, in Mecklenburg-Vorpommern eine, in Bremen sechs und in Hamburg zwei. Die folgende Tabelle gibt die gesamte Statistik der erfassten Fälle seit Ausbruch der Pandemie wieder: