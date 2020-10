Corona-Ticker: Bund und Länder sind sich nur in Teilen einig

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten von gestern können Sie im Blog nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Bund-Länder-Gipfel: Keine Einigung beim Beherbergungsverbot

Tabelle: Wie stark sind Intensivstationen ausgelastet?

Gestern insgesamt 810 Neuinfektionen im Norden: 441 in Niedersachsen, 135 in Hamburg, 65 in Schleswig-Holstein, 61 in Mecklenburg-Vorpommern, 108 in Bremen

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Bund und Länder einigen sich - und einigen sich nicht

In deutschen Corona-Risikogebieten gelten demnächst strengere Schutzmaßnahmen. Bund und Länder haben sich gestern Abend auf eine Sperrstunde in der Gastronomie und einheitliche Kontaktbeschränkungen geeinigt. Ab dem Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb von einer Woche sollen Restaurants und Gaststätten um 23 Uhr schließen, Alkohol darf dann nicht mehr verkauft werden. Private Treffen werden auf zehn Personen begrenzt. Keine Einigung gab es vorerst beim Beherbergungsverbot für Urlauber aus Risikogebieten. Bis Anfang November gelten weiter die jeweiligen Länderregeln.

"Gutes tun" - Große Freude über andere Gesichter

Der Seemannsmission kommt auch während der Corona-Pandemie eine wichtige Aufgabe zu - vielleicht sogar einer noch wichtigen als sonst. Viele Seeleute dürfen wegen der Corona-Bestimmungen nicht von Bord. Also liefert die Seemannsmission zum Beispiel bestellte Lebensmittel direkt zu den Seeleuten in den Hafen.

Wie stark sind norddeutsche Intensivstationen ausgelastet?

Seit September steigen die Zahlen der Neuinfizierten bundesweit und auch in Norddeutschland wieder stark. Damit rückt die Frage, wie sehr die Intensivstationen ausgelastet sind, erneut in den Mittelpunkt des Interesses. Die folgende Tabelle zeigt, wie viele Covid-19-Patienten sich auf den Intensivstationen in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Bremen befinden.

Corona-Beiträge im NDR Fernsehen

Die Landesmagazine des NDR Fernsehens haben gestern erneut über Aspekte der Corona-Krise in Norddeutschland berichtet. Hier die Beiträge:

Live-Ticker von NDR.de startet

Guten Morgen! NDR.de berichtet auch heute über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland. In diesem Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen.

Diese Neuinfektionszahlen wurden gestern von den Bundesländern im Norden gemeldet: insgesamt 810 Fälle, davon 441 in Niedersachsen, 135 in Hamburg, 65 in Schleswig-Holstein, 61 in Mecklenburg-Vorpommern und 108 in Bremen.