Corona-Ticker: Lufthansa startet Antigen-Tests für Passagiere

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten von gestern können Sie im Blog von Mittwoch nachlesen.

Lufthansa startet Antigen-Tests für Passagiere

In Schleswig-Holstein wurden 247 Coronavirus-Neuinfektionen gemeldet, bundesweit sind es heute 21.866

MV: Ehrenamtsstiftung zahlt 540.000 Euro an Corona-Hilfen aus

Die Ehrenamtsstiftung Mecklenburg-Vorpommerns hat bislang rund 540.000 Euro Corona-Soforthilfe an Vereine und gemeinnützige Einrichtungen ausgezahlt. Die Förderhöhe liege pro Antragssteller in der Regel bei 1.000 bis 3.000 Euro, teilte die Stiftung mit. Demnach umfasse das Programm sämtliche gemeinnützige Einrichtungen wie etwa im Sport, Gesundheitswesen, in der Erziehung, Alten-und Jugendhilfe und im Natur- und Umweltschutz. Anträge können laut Stiftung noch bis zum 30. November gestellt werden. Der Staatskanzlei zufolge hat die Landesregierung eine Million Euro Soforthilfe für das Ehrenamt bereitgestellt, die über die Stiftung ausgezahlt wird.

247 neue Coronavirus-Fälle in Schleswig-Holstein

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein ist um 247 gestiegen, wie die Landesregierung mitteilte. Am Vortag waren es 252 Neuinfektionen, davor 215. Die Zahl der Todesfälle stieg um 5 auf 213. Seit Beginn der Pandemie haben sich 10.711 Menschen nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert. In den Krankenhäusern im Land werden den Angaben zufolge 113 Covid-19-Patienten behandelt. Am Dienstag waren es 116, am Montag 126.

21.866 Neuinfektionen in Deutschland gemeldet

Bundesweit sind dem Robert Koch-Institut (RKI) 21.866 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet worden. Das sind knapp 3.400 Fälle mehr als gestern. Im Vergleich zum Donnerstag vergangener Woche ist der Wert etwas höher. Zu dem Zeitpunkt hatte die Zahl gemeldeter Neuinfektionen bei 19.990 gelegen. Ein Höchststand war am Samstag mit 23.399 verzeichneten Fällen erreicht worden. Das RKI zählt seit Beginn der Pandemie 727.553 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg um 215 auf 11.982. Am Mittwoch lag diese Steigerung bei 261 Fällen. Das RKI schätzt, dass rund 467.800 Menschen inzwischen genesen sind.

Lufthansa startet Antigen-Tests für Passagiere

Von heute an startet die Lufthansa erste Probeläufe, sämtliche Passagiere vor Flugantritt auf das Coronavirus zu testen. Auf einzelnen Flügen zwischen München und Hamburg sollen alle Passagiere einen für sie kostenfreien Antigen-Schnelltest ablegen. Ersatzweise könnten die Fluggäste einen höchstens 48 Stunden alten negativen PCR-Test vorlegen oder sich kostenfrei auf einen anderen Flug umbuchen lassen. Die Testergebnisse sollen nach 30 bis 60 Minuten vorliegen. Grundsätzlich erhofft sich die Airline, mit den Schnelltests wieder mehr Flugverbindungen insbesondere auch nach Übersee anbieten zu können. Die Antigen-Tests liefern schnellere, aber bislang noch ungenauere Ergebnisse als die PCR-Tests.

Wie viele Ausbildungsplätze sind noch offen?

Heute Vormittag stellt die Arbeitsagentur in Hamburg ihre Ausbildungsmarkt-Bilanz für dieses Jahr vor. Für Schleswig-Holstein passierte das bereits gestern: Etwa 2.000 freie Lehrstellen warten dort noch auf Auszubildende. Und die Lehrlinge dieses Corona-Jahres müssen notgedrungen sehr flexibel sein.

NDR.de berichtet auch heute wieder über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen.

Die Corona-Zahlen in Norddeutschland von Mittwoch: 1.512 neue bestätigte Fälle in Niedersachsen, 396 in Hamburg, 252 in Schleswig-Holstein, 117 in Mecklenburg-Vorpommern und 217 im Bundesland Bremen - insgesamt 2.494.