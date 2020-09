Corona-Ticker: 80 Euro Bußgeld für Maskenverweigerer in Hamburg

In diesem Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Meldungen von gestern können Sie hier nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Ab heute 80 Euro Bußgeld für Maskenverweigerer in Hamburg

Niedersachsens Kultusminister Tonne informiert über Test-Angebot für Lehrkräfte

Gestern 162 Corona-Neuinfektionen im Norden: 19 in Schleswig-Holstein, 93 in Niedersachsen, 35 in Hamburg, neun in Bremen und sechs in Mecklenburg-Vorpommern

Wie geht es weiter an der Heinrich-Hertz-Schule?

In Hamburg haben sich erstmals Menschen innerhalb einer Schule mit dem Coronavirus angesteckt. Bei den dort bislang positiv getesteten 26 Schülern und drei Schulbeschäftigten muss laut Bildungssenator Ties Rabe (SPD) davon ausgegangen werden, dass sich zumindest zwei von ihnen innerhalb der Schule angesteckt haben könnten. Nun sind die Schüler mehrerer Klassen und Lehrer in Quarantäne.

VIDEO: Corona-Ausbruch an Heinrich-Hertz-Schule (3 Min)

Niedersachsen: Tonne informiert über Test-Angebot für Lehrer

Lehrkräfte, Schulleitungen und pädagogische Mitarbeiter an niedersächsischen Schulen können sich freiwillig auf das neuartige Coronavirus testen lassen: Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) stellt das Angebot heute Mittag in Hannover vor. Das Kultusministerium und die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) haben dafür eigens einen Vertrag geschlossen. Die Corona-Tests stehen den rund 100.000 Landesbediensteten in den Schulen zur Verfügung, städtische Angestellte wie Hausmeister können das Angebot nicht wahrnehmen, wie ein Ministeriumssprecher sagte.

Höheres Bußgeld für Maskenverweigerer in Hamburg

Für Maskenverweigerer wird es ab sofort in Hamburg teurer. Wer von heute an im öffentlichen Nahverkehr oder im Einzelhandel ohne Mund-Nase-Bedeckung erwischt wird, muss ein Bußgeld von 80 Euro zahlen. Dies gilt sowohl für Masken-Totalverweigerer als auch für Menschen, die den Schutz nicht ordnungsgemäß angelegt haben, wie der Senat mitteilte. Bislang drohte allein in Bussen und Bahnen eine Vertragsstrafe von 40 Euro. Nun ist ein Verstoß gegen die Maskenpflicht überall im öffentlichen Raum bußgeldbewehrt, und überall werden 80 Euro fällig.

NDR.de Live-Ticker am Donnerstag startet

Guten Morgen! Auch heute berichtet NDR.de wieder im Live-Ticker über die Folgen der Coronavirus-Pandemie in und für Norddeutschland - mit Nachrichten sowie Inhalten aus dem NDR Fernseh- und Hörfunkprogramm.

Gestern meldeten die Gesundheitsbehörden insgesamt 162 Corona-Neuinfektionen im Norden: 93 in Niedersachsen, neun in Bremen, 19 in Schleswig-Holstein, 35 in Hamburg und sechs in Mecklenburg-Vorpommern.