Corona-Ticker: "Schulen sind nicht die Haupt-Infektionsherde"

In diesem Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Blog vom Mittwoch.

Das Wichtigste in Kürze:



Virologe: "Schulen sind nicht die Haupt-Infektionsherde"

Agrarministerium in Schwerin führt verpflichtende Fiebermessung ein

Neuinfektionen am Mittwoch: 153 in Niedersachsen, 61 in Hamburg, 48 in Schleswig-Holstein und 16 in Mecklenburg-Vorpommern

Herbstferien: Nur ein Viertel der Fluggäste am Hamburg Airport erwartet

Der Flughafen Hamburg rechnet in den übermorgen beginnenden Herbstferien nur mit rund einem Viertel des sonst üblichen Passagieraufkommens. Die Herbstferien seien normalerweise Hauptreisezeit und würden manchmal sogar noch stärker für Flugreisen genutzt als die Sommerferien, sagte eine Airport-Sprecherin. Üblicherweise betreue der Flughafen dann täglich bis zu 60.000 an- und abreisende Fluggäste. In diesem Jahr werde jedoch nur mit täglich 13.000 Fluggästen gerechnet. Entsprechend niedrig sei auch die Zahl der Flüge, die die Sprecherin auf täglich rund 80 bezifferte. "Das ist nur ein Bruchteil dessen, was wir sonst haben." Normalerweise gebe es an guten Tagen bis zu 220 Flüge.

MV-Agrarministerium: Zutritt nur nach Fiebermessen

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie hat das Agrar- und Umweltministerium in Schwerin mit verpflichtenden Fiebertests seiner Mitarbeiter begonnen. Die rund 280 Beschäftigten müssen, bevor sie ins Büro gehen, im Eingangsbereich Fieber messen lassen. Das erfolgt durch sogenanntes Temperatur-Screening. Misst das Gerät dann eine Temperatur von über 38,5 Grad, leuchtet es rot. Betroffene Beschäftigte dürfen dann nicht mehr an ihren Arbeitsplatz, sondern müssen einen ärztlichen Befund einholen und gegebenenfalls im Homeoffice arbeiten. Das Fiebermessen ist auch für Besucher etwa der Kantine verpflichtend.

Schmidt-Chanasit: "Schulen und Kitas nicht die Haupt-Infektionsherde"

Der Hamburger Virologe Jonas Schmidt-Chanasit hat Befürchtungen gedämpft, dass es in Deutschland erneut zu einer flächendeckenden Schließung von Schulen kommen könnte. "Alles deutet darauf hin, dass Schulen und Kitas nicht die Haupt-Infektionsherde sind", sagte Schmidt-Chanasit in den tagesthemen. Die meisten bekannten Infektionen seien von außen in die Schulen getragen worden, zudem gebe es wenig schwere Krankheitsverläufe. "Das sind sehr gute Nachrichten, die uns in den Maßnahmen, die wir getroffen haben, bestärken." Wichtig sei die regelmäßige Durchlüftung der Klassenzimmer.

Maskenpflicht in SH nach den Herbstferien

Nach den Herbstferien heißt es für die Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse in Schleswig-Holstein: Masken auf im Unterricht! Zumindest für zwei Wochen.

Am Mittwoch gab es im Norden insgesamt 278 bestätigte Neuinfektionen: 153 in Niedersachsen, 61 in Hamburg, 48 in Schleswig-Holstein und 16 in Mecklenburg-Vorpommern.