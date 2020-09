Corona-Ticker: MV will mehr Fans bei Sportevents zulassen

In diesem Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Alle Corona-Meldungen von gestern können Sie hier nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Rund 3.000 Corona-Tests bei Kindern seit Schuljahresbeginn in MV

Seit dem Schulstart Anfang August sind nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Mecklenburg-Vorpommern etwa 13.000 Kinder und Jugendliche mit akuten Erkältungssymptomen ärztlich behandelt worden. Bei knapp einem Viertel davon sahen sich die Mediziner veranlasst, Corona-Tests vorzunehmen. Keiner davon fiel positiv aus. Das geht aus der aktuellen Statistik des Landesamtes in Rostock hervor. Lediglich zum Ende der Sommerferien waren bei zwei erkälteten Kindern Infektionen festgestellt worden. In Mecklenburg-Vorpommern dürfen Kinder mit Schnupfen, leichtem Husten und geringfügig erhöhter Temperatur die Schule und auch die Kita weiter besuchen. Bei Fieber und schwerer ausgeprägten Erkältungssymptomen sollen sie aber zu Hause bleiben und einem Arzt vorgestellt werden. Am Montag war an der Landesförderschule für hörgeschädigte Kinder in Güstrow ein Schüler positiv auf Covid-19 getestet worden. Allerdings hatte das Kind zuvor keine Krankheitssymptome gezeigt. Der Test war nach der Infektion zweier Familienmitglieder veranlasst worden.

Lüneburg will Weihnachtsmarkt und fordert Gipfel wegen Corona

Die Stadt Lüneburg will den traditionellen Weihnachtsmarkt in der historischen Innenstadt auch in diesem Jahr veranstalten, wartet aber auf ein Zeichen vom Land Niedersachsen. "Ich gehe davon aus, dass wir das machen können. Der Weihnachtsmarkt ist eine Attraktion, aber wir wollen auch keine Hotspots", sagte Lüneburgs Oberbürgermeister Ulrich Mädge (SPD) der Deutschen Presse-Agentur. "Was ist mit der Hygiene, muss jeder für ein Glas Glühwein den Anwesenheitszettel unterschreiben?" Es müsse für die Corona-Prävention einen A-, B- und C-Veranstaltungsplan für die Hansestadt geben. "Ohne Weihnachtsmarkt geht die Welt nicht unter, aber ein Stück Tradition verloren", sagte Mädge, der als Präsident des Städtetags Niedersachsen einen Weihnachtsgipfel für das Land fordert.

MV will wieder mehr Zuschauer bei Sportveranstaltungen zulassen

Die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern will heute auf ihrer Kabinettssitzung über die Zulassung von mehr Zuschauern zu Sportveranstaltungen entscheiden. Eine Lockerung der bisher geltenden Beschränkungen von maximal 400 Besuchern in Hallen und höchstens 1.000 unter freiem Himmel wird erwartet. "Wo wir niedrige Infektionsraten und überzeugende Konzepte haben, könnten wir eine Testphase einführen und die ersten Spiele wieder zulassen - auch mit mehr als 1.000 Zuschauern", sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) dem "Spiegel". Die erste Veranstaltung mit deutlich mehr Fans könnte die Erstrunden-Partie von Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock im DFB-Pokal am kommenden Sonntag gegen den VfB Stuttgart im Ostseestadion sein. Beobachter rechnen damit, dass dazu 5.000 bis 8.000 Zuschauer zugelassen werden.

"Coronavirus-Update": Neue Folge mit Virologin Sandra Ciesek

Nach dem ersten "Coronavirus-Update"-Podcast nach der Sommerpause mit Prof. Dr. Christian Drosten folgt heute die nächste Folge - erstmals mit Sandra Ciesek. Die in Goslar geborene Virologin leitet das Institut für Medizinische Virologie am Universitätsklinikum in Frankfurt am Main und ist Professorin für Medizinische Virologie der Goethe-Universität. Zurzeit forscht sie unter anderem an Medikamenten gegen Covid-19 und geeigneten Teststrategien.

Kanzlerin Merkel lädt zum nächsten "Corona-Autogifpel"

Drei Monate nach dem "Autogipfel" im Juni bittet Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) heute Abend Vertreter der Autobranche, Gewerkschaften, Spitzen von Union und SPD sowie die Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Bayern und Niedersachsen per Videoschalte zu einem Spitzengespräch. Eine Auto-Kaufprämie wird wohl auch dieses Mal nicht beschlossen. Die hatte Kanzlerin Merkel bereits abgelehnt. Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat angekündigt, andere Vorschläge mitzubringen.

IG Metall will mit Aktionstag Kündigungen bei Airbus verhindern

Mit einem Aktionstag an den Airbus-Standorten will die IG Metall heute ihrer Forderung nach einem Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen Nachdruck verleihen. Außerdem will sie den Flugzeughersteller so zu Tarifverhandlungen bringen. In Finkenwerder ist beispielsweise ein Autokorso vom Ost- zum Südtor geplant, in Bremen und Stade soll es Kundgebungen geben. Bei Airbus sollen in Norddeutschland mehr als 3.000 Stellen wegfallen. Das Unternehmen hatte erklärt, dass der Stellenabbau die Auswirkungen der Corona-Krise widerspiegele.

Corona-Ausbruch an Hamburger Schule

An der Heinrich-Hertz-Schule in Hamburg-Winterhude sind nach mehreren Corona-Infektionen 15 Klassen in Quarantäne geschickt worden. Die Schüler erhalten jetzt Fernunterricht. Laut Schulbehörde gibt es an der Schule bislang sieben Infizierte, sechs Schüler und eine Lehrkraft.

An der Heinrich-Hertz-Schule in Winterhude sind nach mehreren Corona-Infektionen derzeit 15 Klassen in Quarantäne. Der Verdacht: Eine Lehrkraft könnte die Kinder angesteckt haben.







Corona-Beiträge in den Landesmagazinen im NDR Fernsehen

Das Coronavirus war gestern Abend wieder Thema im NDR Fernsehen. Hier finden Sie eine Auswahl der Beiträge aus den Regionalmagazinen:

NDR.de Live-Ticker am Dienstag startet

Moin! NDR.de berichtet auch heute im Live-Ticker über die Folgen der Coronavirus-Pandemie in und für Norddeutschland - mit Nachrichten sowie Inhalten aus dem NDR Fernseh- und Hörfunkprogramm.

Gestern sind in Norddeutschland 74 Corona-Neuinfektionen bestätigt worden: 28 in Niedersachsen, 26 in Hamburg, sechs in Schleswig-Holstein, elf in Mecklenburg-Vorpommern und drei in Bremen.