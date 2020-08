Corona-Ticker: Kommen neue Lockerungen in MV?

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die News von gestern können Sie hier nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



In MV berät die Regierung über weitere Lockerungen

Hamburg: Senator Rabe informiert über neues Schuljahr

27 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein registriert

Schleswig-Holstein: 27 Neuinfektionen gemeldet

In Schleswig-Holstein ist die Zahl der bestätigten Coronavirus-Neuinfektionen binnen eines Tages um 27 angestiegen. Die meisten Fälle davon - nämlich zwölf - wurden nach Angaben des Institus für Infektionsmedizin im Kreis Stormarn verzeichnet. Insgesamt haben sich in Schleswig-Holstein seit Beginn der Pandemie 3.494 Menschen nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert - etwa 3.100 von ihnen gelten wieder als genesen. 156 Menschen sind infolge einer Covid-19-Erkrankung verstorben, 20 Patienten werden aktuell in Krankenhäusern behandelt.

Test an möglichem Corona-Impfstoff in MV

Forscher des Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI) auf der Insel Riems bei Greifswald testen derzeit einen möglichen Impfstoff gegen das Coronavirus. Die Tests an Frettchen sollen zeigen, ob mit dem Impfstoff eine langfristige Immunität erreicht werden kann. Erste Ergebnisse sollen in einigen Wochen vorliegen.

879 Neuinfektionen in Deutschland gemeldet

Die Corona-Neuinfektionen in Deutschland bleiben auf einem vergleichsweise hohen Niveau. Dem Robert Koch-Institut (RKI) zufolge haben sich innerhalb eines Tages 879 Menschen mit dem Virus infiziert. Nach Einschätzung des Ärzteverbandes Marburger Bund ist das bereits der Anfang der zweiten Corona-Welle in Deutschland. Die Vorsitzende der Organisation, Susanne Johna, mahnte in der "Augsburger Allgemeinen", die geltenden Anti-Corona-Maßnahmen weiter zu befolgen.

Gewerkschaften kritisieren Regelschulbetrieb

Die Rückkehr zum Regelschulbetrieb wird kontrovers diskutiert. Die Lehrervertretung Verband Bildung und Erziehung hält die Pläne für unrealistisch. Der Bundesvorsitzende Udo Beckmann sagte der Zeitung "Die Welt", es werde keinen flächendeckenden, vollumfänglichen Betrieb wie vor Corona geben. Als Gründe nannte er einen akuten Lehrkräftemangel und unzureichende Hygienekonzepte. Auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft äußert sich skeptisch. Die Vorsitzende Marlis Tepe warf den Landesregierungen vor, den Schulstart nach den Sommerferien schlecht vorbereitet zu haben. Es fehlten tragfähige Konzepte für einen Unterricht unter Corona-Bedingungen, sagte sie der "Rheinischen Post". Mecklenburg-Vorpommern war gestern als erstes Bundesland ins neue Schuljahr gestartet. Übermorgen folgt Hamburg. Am kommenden Montag beginnt dann die Schule in Schleswig-Holstein, Brandenburg und Berlin. Viele Bundesländer planen eine Maskenpflicht auf dem Schulgelände.

MV-Regierung berät über weitere Corona-Lockerungen

Die Landesregierung in Schwerin berät heute über mögliche weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Mecklenburg-Vorpommern. Zu der Kabinettsklausur sind auch Vertreter von Gewerkschaften, Wirtschaft, Kommunen und Sozialverbänden sowie Mediziner eingeladen. Gastronomie und Handel dringen darauf, dass auch Tagestouristen wieder an die Ostsee-Küste und in die Städte Mecklenburg-Vorpommerns reisen dürfen.

Hamburg: Senator Rabe informiert über Neuerungen im Schuljahr

Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) informiert am Mittag über Neuerungen zum Beginn des Schuljahres 2020/21 an diesem Donnerstag. Unter anderem soll es allgemein um Daten und Fakten rund um den Schulalltag gehen. Dazu gehörten etwa die Zahl der Schüler oder die Zahl der neuen oder sanierten Schulen. Bereits am Montag hatte Rabe wegen der Corona-Pandemie eine Maskenpflicht an den Schulen verfügt. Der Mund-Nasen-Schutz muss mit Betreten des Schulgeländes getragen werden. Nur im Unterricht selbst darf die Maske abgelegt werden. Ausgenommen von den Regelungen sind Grundschüler.

Schulstart in MV: Bildungsministerin will Maskenpflicht

An den weiterführenden Schulen in Mecklenburg-Vorpommern soll noch in dieser Woche eine Maskenpflicht eingeführt werden. Wie Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) dem NDR Nordmagazin sagte, wird das Kabinett heute darüber entscheiden.

NDR.de startet Corona-Live-Ticker am Dienstag

Guten Morgen wünscht das Team von NDR.de! Wir berichten auch heute wieder per Live-Ticker über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland.

Am Montag gab es 50 bestätigte Corona-Neuinfektionen in Norddeutschland: 31 in Niedersachsen, 8 in Hamburg, je vier in Schleswig-Holstein und Bremen sowie drei in Mecklenburg-Vorpommern.