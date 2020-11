Corona-Ticker: Probleme bei Schnelltests in Pflegeheimen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



MV: Corona-bedingter "Schweine-Stau" wird schlimmer

In immer mehr Schweinebetrieben in Mecklenburg-Vorpommern wird es eng. Denn noch immer arbeiten Schlachthöfe bundesweit Corona-bedingt reduziert. Jetzt sei die Politik gefragt, fordern Agrarexperten.

Zu wenig Personal für Schnelltests in Pflegeeinrichtungen

Regelmäßige Schnelltests in Hamburger Pflegeheimen sind wohl erst in einigen Wochen möglich. Die Antigen-Tests sind inzwischen in großen Mengen lieferbar, es gibt jedoch Probleme.

Bundesweit 15.352 neue Corona-Infektionen gemeldet

Die lokalen Behörden in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 15.352 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Am Dienstag vor einer Woche hatte die Zahl bei 11.409 gelegen. Mit 19.059 Neuinfektionen war am Samstag ein neuer Höchstwert seit Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland erreicht worden.

Neue Folge vom "Coronavirus-Update"

Heute Nachmittag gibt es eine neue Folge des Podcasts "Coronavirus-Update" von NDR Info. Diesmal ist Virologin Sandra Ciesek im Gespräch mit Wissenschaftsredakteurin Korinna Hennig und erklärt aktuelle Entwicklungen in der Corona-Pandemie.

Hamburgs Schulsenator beantwortet Ihre Fragen

Viele Bereiche des öffentlichen Lebens sind seit gestern heruntergefahren. In den Schulen findet jedoch weiter Unterricht statt - natürlich unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen. In Hamburg muss nun auch ab Klasse fünf im Unterricht eine Maske getragen werden. Schüler, Eltern und Lehrer haben viele Fragen, wie der Schulalltag während der Pandemie zu bewältigen ist. Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) steht heute Morgen von 7 bis 8 Uhr live bei NDR 90,3 Rede und Antwort.

Corona-Berichte aus den NDR Landesmagazinen

Auch gestern Abend stellte die Corona-Pandemie wieder einen Schwerpunkt in den NDR Landesprogrammen dar. Hier eine Auswahl der Beiträge:

Weil: Diskussion um Lockerungen in aktueller Lage "vermessen"

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat mögliche Lockerungen des heute gestarteten Teil-"Lockdown" noch nicht in Aussicht gestellt. "Wenn wir sehen, in zwei Wochen zum Beispiel, jetzt fängt es aber an, sich in die richtige Richtung zu bewegen, dann werden wir wahrscheinlich so eine Diskussion führen", antwortete Weil gestern Abend als Gast beim NDR Niedersachsen, wo er sich Fragen von Hörern und Zuschauern stellte. In der jetzigen Situation mit weiter stark steigenden Fallzahlen sei es jedoch vermessen, darüber schon zu diskutieren. Weil appellierte an jeden und jede einzelne, die Kontakte einen Monat lang kräftig zu reduzieren: "Wenn wir das schaffen, dann werden wir das auch deutlich bei den Infektionszahlen sehen. Und dann gehen wir in den Dezember, dann gehen wir in die Vorweihnachtszeit auf einem ganz anderen Infektionsniveau und dann sind wir nicht in einer so akute Krise."

NDR.de Live-Ticker startet

NDR.de berichtet auch am heutigen Dienstag über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen.

Die Corona-Zahlen von gestern: 830 Neuinfektionen wurden in Niedersachsen registriert, 161 in Schleswig-Holstein, 54 in Mecklenburg-Vorpommern, 251 in Hamburg und 214 in Bremen; bundesweit wurden 12.097 neue Corona-Fälle gemeldet.