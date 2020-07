Corona-Ticker: Regeln für Reiserückkehrer verschärft

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Jetzt live: Ministerinnen beantworten Fragen zum Schulstart in MV

Mecklenburg-Vorpommern startet am 3. August als erstes Bundesland nach den Sommerferien wieder in das neue Schuljahr. Doch wie sieht das Hygiene-Konzept dafür aus? Welche Corona-Regeln gelten an den Schulen? Kann der Abstand wirklich eingehalten werden? Bildungsministerin Bettina Martin und Sozialministerin Stefanie Drese (beide SPD) beantworten im Livestream Ihren Fragen zum Thema.

Jetzt live Schulstart in MV: Fragen an die Landesregierung Nordmagazin - Land und Leute - 28.07.2020 18:00 Uhr Viele Fragen kreisen um den Schulstart in Mecklenburg-Vorpommern. Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) und Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) beantworten Ihre Fragen im Livestream.

Fernbeziehungen: In Corona-Zeiten eine große Herausforderung

Fernbeziehungen sind in Zeiten von Corona eine noch größere Herausforderung als ohnehin schon. Viele Paare haben aufgrund der Einreisebeschränkungen keine Möglichkeit, sich zu treffen. Betroffene fordern von der deutschen Regierung Ausnahmegenehmigungen.

Sollte Liebe trotz Corona als Einreisegrund gelten? NDR Info - 28.07.2020 14:00 Uhr Die Corona-bedingten Einreisebeschränkungen sind für Liebespaare, die Fernbeziehungen über Landesgrenzen hinweg führen, eine Herausforderung. Viele haben sich monatelang nicht gesehen.







Mecklenburg-Vorpommern meldet vier Neuinfektionen

Mecklenburg-Vorpommern hat vier Corona-Neuinfektionen gemeldet. Insgesamt sind im Nordosten damit bisher 849 Infektionen festgestellt worden, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (LaGuS) mitteilte. Laut einer Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) sind in Mecklenburg-Vorpommern 786 Personen der positiv getesteten Menschen von einer Covid-19-Erkrankung genesen. Insgesamt gab es bislang 20 Todesfälle im Nordosten.

Nach den Ferien gemeinsamer Unterricht in Hamburg

Nach den Sommerferien sollen alle Hamburger Schülerinnen und Schüler einer Klasse wieder gemeinsam unterrichtet werden. Am 6. August werden alle Schulen mit umfassenden Unterrichts- und Ganztagsangeboten starten, sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD). Es sei aber noch kein uneingeschränkter Regelbetrieb möglich. "Wir werden nach Kohorten trennen", sagte Rabe. Das heißt, dass die einzelnen Jahrgänge unter sich bleiben sollen. Eine Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler werde es zunächst nicht geben.

Schleswig-Holstein: Alle Auslands-Rückkehrer sollen sich melden

Im Kampf gegen eine erneute Corona-Welle empfiehlt die schleswig-holsteinische Landesregierung allen Reiserückkehrern aus dem Ausland, sich vorsorglich bei ihrem örtlichen Gesundheitsamt zu melden. Dort solle abgeklärt werden, ob weitere Maßnahmen erforderlich seien. Rückkehrer aus Risikogebieten sind ohnehin verpflichtet, sich beim örtlichen Gesundheitsamt zu melden und 14 Tage in häusliche Quarantäne zu gehen, sofern sie keinen aktuellen negativen Coronatest vorweisen können. In Schleswig-Holstein hat sich die Zahl der Infektionen innerhalb eines Tages um 19 Fälle auf 3.341 erhöht.

Niedersachsen: Regelmäßige Tests für Beschäftigte der Fleischindustrie

Mitarbeitende in der Fleischindustrie in Niedersachsen müssen mindestens alle zehn Tage auf das Coronavirus getestet werden. Das hat das Sozial- und Gesundheitsministerium angeordnet.

Mecklenburg-Vorpommern verschärft Quarantäneregeln

Reiserückkehrer aus Corona-Risikogebieten sollen die häusliche Quarantäne in Mecklenburg-Vorpommern künftig erst durch einen zweiten negativen Test auf das Virus verkürzen können. Bei Einreise aus einem solche Gebiet soll ein erster Test genommen werden, nach fünf bis sieben Tag dann ein zweiter. Erst wenn zwei Tests negativ seien, könne die Quarantäne beendet werden, kündigten Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) an. Die Regelung soll ab Donnerstag gelten.

Zwölf Corona-Neuinfektionen in Hamburg

Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen in Hamburg ist seit Montag um zwölf gestiegen. Seit Beginn der Pandemie wurden damit 5.337 Menschen in Hamburg positiv auf das Virus getestet.

Hamburger Senat ermöglicht Alkohol-Verkaufsverbot

Der Hamburger Senat hat heute eine Allgemeinverfügung zur Einschränkung des Alkohol-Verkaufs in den Ausgehvierteln der Hansestadt beschlossen. Auf dieser Grundlage können die Bezirksämter bereits am kommenden Wochenende flächendeckende Alkohol-Verkaufsverbote für St. Pauli und das Schanzenviertel aussprechen.

Robert Koch-Institut: Wieler beunruhigt über steigende Infektionszahlen

Das Robert Koch-Institut (RKI) hält den jüngsten Anstieg der Infektionszahlen in Deutschland für alarmierend. "Die neueste Entwicklung macht mir und uns allen im Robert Koch-Institut große Sorgen", sagt RKI-Chef Lothar Wieler. Der Trend gehe nach oben, und zwar deutschlandweit. Grund sei, dass die Menschen sich nicht mehr ausreichend an Hygiene- und Abstandsregeln hielten.

Dies sei aber das Mittel, um die Lage in den Griff zu bekommen. Zu Tausenden wilde Partys zu feiern, sei "rücksichtlos" und auch "fahrlässig", sagte Wieler. Infektionen würden von Familienfeiern, Arbeitsstätten aber auch aus Altenheimen gemeldet. Reiserückkehrer spielten keine größere Rolle bei der jüngsten Ausbreitung. Der wahrscheinlichste Infektionsort sei derzeit Deutschland. "Wir sind mitten in einer sich rasant entwickelnden Pandemie", so Wieler. Seit gestern nahm die Zahl der Corona-Fälle in Deutschland um 633 zu, in den letzten sieben Tagen wurden 3.611 Fälle gemeldet.

Niedersachsen: 93 Prozent weniger ausländische Touristen

Die Corona-Krise hat im Mai zu einem Einbruch des Tourismus in Niedersachsen geführt. Es seien nur rund 382.000 Übernachtungsgäste in das Bundesland gekommen, so das Statistische Landesamt. Das seien etwa 75 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Besonders deutlich fiel der Rückgang bei Touristen aus dem Ausland aus: Hier zählten die Statistiker einen Rückgang um 93 Prozent auf etwa 11.000 Gäste. Besonders heftig traf es im Mai die Hotels, die etwa 81 Prozent weniger Übernachtungen verbuchten. Auf den Camping-Plätzen fiel das Minus mit knapp 11 Prozent eher moderat aus.

26 neue Corona-Fälle in Niedersachsen

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist in Niedersachsen um 26 Personen auf nun insgesamt 14.254 Fälle gestiegen. 13.118 Erkrankte gelten als genesen, 29 mehr als am Vortag. Die Zahl der Verstorbenen ist mit 649 Todesopfern unverändert.

Lübecker Party-Szene: Polizei schließt Lokale ohne Hygienekonzept

An den Lübecker Party-Hotspots Drehbrückenplatz und Clemensstraße hat die Polizei Corona-Kontrollen in sieben Gaststätten durchgeführt. Das Ergebnis: Drei Lokale wiesen Mängel beim Hygienekonzept auf, drei weitere hatten gar kein solches Konzept. Nur bei einer Gaststätte gab es keine Beanstandungen. Gegen die Betreiber der sechs Gaststätten mit Corona-Verstößen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Zwei der Lokale ohne Hygienekonzept wurden geschlossen.

Corona-Warn-App: iPhone-Fehler war seit Wochen bekannt

Die Probleme bei der Corona-Warn-App auf iPhones waren den Entwicklern nach Recherchen von tagesschau.de schon seit mindestens vier Wochen bekannt. Trotzdem wurde die Öffentlichkeit darüber nicht informiert. Dadurch haben möglicherweise viele Nutzerinnen und Nutzer der App das Coronavirus weiter verbreitet, obwohl es hätte verhindert werden können.

Flughäfen im Norden: So laufen die Tests für Rückreisende

Am Flughafen Münster/Osnabrück haben sich Passagiere eines Fliegers aus der Türkei heute Vormittag freiwillig auf das Coronavirus testen lassen. Sie gehörten zu den ersten Reisenden, die sich für die neu eingeführte Schutzmaßnahme entschieden haben. Künftig sollen Corona-Tests für Reisende aus Risikogebieten nicht mehr freiwillig, sondern Pflicht sein. Einen Überblick zu den wichtigsten Fragen und Antworten zu diesem Thema finden Sie hier. Am Airport Hannover soll voraussichtlich ab morgen getestet werden, in Hamburg ab Freitag und in Bremen soll Ende der Woche ein Testzentrum öffnen.

Flüge aus Risikogebieten: Corona-Test bald Pflicht NDR Info - 28.07.2020 14:00 Uhr Ab nächster Woche sollen Corona-Tests für Urlaubsrückkehrer aus Risikogebieten verpflichtend sein. Am Flughafen Münster-Osnabrück können sie sich bereits freiwillig testen lassen.







Heavy-Metal-Festival: Wacken überträgt Konzerte als Livestream

Das Heavy-Metal-Festival Wacken im gleichnamigen Ort in Schleswig-Holstein findet dieses Jahr für Besucher nur online statt. Morgen um 17 Uhr spielt die erste Band, das Festival endet Samstag gegen Mitternacht. Die Konzerte werden unter anderem auf wacken-world-wide.com kostenlos übertragen. Nach Veranstalterangaben werden die Musiker live spielen und die Konzerte in Echtzeit übertragen. Die Fans sollen durch Mitmachprogramme eingebunden werden. Das Festival hätte dieses Wochenende 30-jähriges Jubiläum gefeiert, musste wegen der Corona-Pandemie aber abgesagt werden. Die Karten für das Wacken 2021 sind bereits ausverkauft.

19 Neuinfektionen und ein Todesfall in Schleswig-Holstein

Im Bundesland-Schleswig-Holstein gibt es 19 neue Corona-Fälle, acht davon im Kreis Dithmarschen. Ein Infizierter aus Pinneberg ist an den Folgen der Covid-19-Erkrankung gestorben, damit erhöht sich die Zahl der Todesopfer auf 156.

Pädagogik-Professorin fordert Bildungsgutscheine für Abiturklassen

Angesichts der zu erwartenden Probleme der kommenden Abiturklassen hat die Pädagogik-Professorin Katja Koch von der Uni Rostock eine Verbesserung der Prüfungsvorbereitungen gefordert. Ihr Vorschlag ist die Ausgabe von Bildungsgutscheinen, mit denen sich die Abiturienten selbstständig Nachhilfe suchen und so den Stoff nachholen können, der im vergangenen Schuljahr wegen der Corona-Pandemie weggefallen ist. Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) will heute über die Regelungen im kommenden Schuljahr informieren.

Niedersachsen kauft Schutzmaterial und Desinfektionsmittel

Das Land Niedersachsen hat seit März knapp 70 Aufträge zum Beschaffen von Schutzmaterial und Desinfektionsmittel vergeben. Dafür wurden mehr als 150 Millionen Euro investiert, berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung" und beruft sich auf das Gesundheitsministerium. Ein Großteil der Waren - beispielsweise Masken oder Desinfektionsmittel - sei bereits geliefert worden, teilte ein Sprecher des Ministeriums mit. Die Lage auf dem Markt für Medizinprodukte habe sich mittlerweile wieder beruhigt.

Schlafstrandkörbe sind gefragt

Übernachten allein direkt am Strand - auch in der Corona-Krise ist die Nachfrage nach speziellen Strandkörben zum Schlafen hoch. "Das ist Urlaub mit Abstand - da ist man gefühlt noch mehr für sich als in einer Ferienwohnung", sagte Jennifer Renner von der Tourismus-Organisation Die Nordsee. Die beiden Schlafstrandkörbe in Otterndorf bei Cuxhaven etwa seien für den kompletten August ausgebucht.

Corona-Beiträge aus dem NDR Fernsehen

Das NDR Fernsehen hat auch gestern in mehreren Beiträgen über Aspekte der Corona-Pandemie berichtet. Hier eine Auswahl:

NDR.de startet Corona-Live-Ticker am Dienstag

Einen schönen guten Morgen wünscht das Team von NDR.de. Wir berichten auch heute wieder per Live-Ticker über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland. Neben Nachrichten gibt es Inhalte aus den Hörfunk- und Fernsehprogrammen des Norddeutschen Rundfunks.

Am Montag gab es insgesamt 43 gemeldete Corona-Neuinfektionen in Norddeutschland: 28 bestätigte Fälle in Niedersachsen, vier in Hamburg und vier in Schleswig-Holstein. In Mecklenburg-Vorpommern gab es zwei und in Bremen fünf. Die folgende Tabelle gibt die gesamte Statistik der erfassten Fälle seit Ausbruch der Pandemie wieder: