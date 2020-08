Corona-Ticker: Fällt Tagestouristen-Verbot in MV?

In diesem Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Was gestern wichtig war, können Sie im Ticker von Montag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



MV: Kabinett berät über Tagestouristen-Verbot

Hamburg informiert über weitere Schritte bei Corona-Bekämpfung

Gesundheitsminister wollen Quarantäne statt Tests für Risiko-Urlauber

Schleswig-Holstein meldet 23 neue bestätigte Corona-Fälle

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

23 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein bestätigt

Die Behörden in Schleswig-Holstein haben vermeldet, dass binnen eines Tages im nördlichsten deutschen Bundesland 23 Corona-Neuinfektionen registriert worden sind - die meisten davon (5) im Kreis Stormarn. Die Gesamtzahl der Fälle seit Beginn der Pandemie stieg auf 3.927. Etwa 3.500 Patienten gelten bereits als wieder genesen, 160 Menschen sind infolge einer Covid-19-Erkrankung verstorben.

RKI: Auch Paris jetzt Corona-Risikogebiet

Das Auswärtige Amt warnt vor Reisen in die französischen Regionen Provence-Alpes-Côte-d’Azur und Île de France. Das betrifft einen Großteil der Mittelmeerküste mit den Städten Marseille, Cannes und Nizza sowie die Hauptstadt Paris. Das Robert Koch-Institut (RKI) aktualisierte seine Risiko-Liste am Abend entsprechend. Wegen hoher Corona-Infektionszahlen sollen die Bundesbürger vorerst auf nicht notwendige Reisen in die betreffenden Regionen verzichten.

Bremen: Senat berät über Bußgeld für Masken-Verweigerer

Der Bremer Senat will bei seiner heutigen Sitzung über die Einführung eines Bußgeldes für Verstöße gegen die Maskenpflicht entscheiden. Geplant ist, dass solch ein Verhalten in öffentlichen Verkehrsmitteln oder Geschäften künftig als Ordnungswidrigkeit eingestuft wird. Der Bußgeldrahmen dafür soll zwischen 50 und 150 Euro liegen.

Mecklenburg-Vorpommern: Tagestouristen bald erlaubt?

Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns berät heute mit Vertretern von Kommunen, Wirtschaft und Gewerkschaften über Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen. Es wird davon ausgegangen, dass das seit März geltende Einreiseverbot für Tagestouristen aus anderen Bundesländern aufgehoben wird. MV ist das einzige Bundesland, in dem noch solch ein Verbot gilt.

Weitere Informationen Landesregierung berät über Corona-Lockerungen Die Landesregierung berät heute über weitere Lockerungen der Corona-Regeln. Voraussichtlich werden Tagestouristen wieder nach Mecklenburg-Vorpommern kommen dürfen. mehr

Hamburg informiert über Corona-Lage

Hamburgs rot-grüner Senat will heute Mittag die weiteren Schritte in der Corona-Krise bekannt geben. Zur Landespressekonferenz angekündigt hat sich Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD). Eventuell wird auch Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) teilnehmen. NDR.de zeigt die Pressekonferenz im Livestream ab 12.30 Uhr.

Reiserückkehrer: Minister setzen auf Quarantäne statt Tests

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben sich gestern Abend auf ein anderes Verfahren für Urlauber geeinigt, die aus Corona-Risikogebieten zurückkehren. Sie sollen künftig grundsätzlich für 14 Tage in Quarantäne. Die Dauer kann nur verkürzt werden, wenn die Urlauber einen negativen Corona-Test vorweisen - der Test darf aber frühestens fünf Tage nach der Einreise gemacht werden. Außerdem wollen die Minister, dass Rückkehrer aus Nicht-Risikogebieten Corona-Tests künftig selbst bezahlen. Ab wann die neuen Regeln gelten sollen, ist noch nicht klar. Möglicherweise wird das bei einer Bund-Länder-Konferenz am Donnerstag entschieden. Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) sagte, die meisten seiner Kollegen favorisierten den 15. September.

Corona-News: Quarantäne statt Tests für Reiserückkehrer? NDR Info - 24.08.2020 21:45 Uhr Bei Rückkehrenden aus Risikogebieten setzen die Gesundheitsminister von Bund und Ländern künftig voraussichtlich auf Quarantäne statt auf Tests. Außerdem: Diskussion um Maskenpflicht.







3,75 bei 4 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

TV-Beiträge zum Thema Corona

Auch gestern Abend liefen im NDR Fernsehen viele Beiträge zum Thema Corona. Eine Auswahl:

NDR.de Live-Ticker zur Corona-Pandemie startet wieder

Guten Morgen! Auch heute informiert NDR.de im Live-Ticker über die Folgen der Coronavirus-Pandemie in und für Norddeutschland.

Am gestrigen Montag wurden insgesamt 50 Neuinfektionen im Norden registriert: Drei in Mecklenburg-Vorpommern, zwei in Schleswig-Holstein, neun in Niedersachsen, 29 in Hamburg, sieben in Bremen.