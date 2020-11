Corona-Ticker: 145 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Teil-Lockdown wird wohl verlängert

Schleswig-Holstein meldet 145 Neuinfektionen

SH: Gesundheitsminister Garg informiert über Impfzentren

Coronavirus-Update: Heute neue Podcast-Folge mit Christian Drosten

Erwartungsgemäß haben die Gesundheitsämter in Deutschland dem Robert Koch-Institut (RKI) erneut vergleichsweise wenig neue Corona-Infektionen gemeldet. Binnen 24 Stunden wurden 13.554 neue Fälle übermittelt, wie das RKI am Morgen bekannt gab. Am vergangenen Dienstag hatte die Zahl bei 14.419 gelegen. Am Freitag war mit 23.648 gemeldeten Fällen ein Höchststand erreicht worden. Zu Beginn der Woche sind die Zahlen regelmäßig vergleichsweise niedrig, weil laut RKI am Wochenende weniger Proben genommen werden und dadurch auch insgesamt weniger getestet wird. Das RKI zählt seit Beginn der Pandemie insgesamt 942.687 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland (Stand: 24.11., 00.00 Uhr). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg bis Dienstag um 249 auf insgesamt 14.361. Das RKI schätzt, dass rund 636.700 Menschen inzwischen genesen sind.

So gut wie sicher: Teil-Lockdown wird verlängert

Eine Verlängerung der geltenden Corona-Maßnahmen über den November hinaus wird immer wahrscheinlicher. In einer Videokonferenz waren sich die Ministerpräsidenten der Länder gestern Abend grundsätzlich einig, dass der Teil-Lockdown bis mindestens zum 20. Dezember gelten soll. In der Beschlussvorlage für das Bund-Länder-Treffen morgen ist auch eine Verschärfung der Kontaktbeschränkungen auf fünf Personen aus zwei Haushalten vorgesehen. Für die Weihnachtstage soll es aber Ausnahmen geben. In der Debatte über ein mögliches Feuerwerksverbot fanden die Länder laut dem Wirtschaftsmagazin "Business Insider" einen Kompromiss. Demnach soll es grundsätzlich erlaubt bleiben, allerdings nicht auf belebten Plätzen und Straßen.

Neues Coronavirus-Update mit Virologe Christian Drosten

Heute Nachmittag gegen 17 Uhr gibt es eine neue Folge des Podcasts Coronavirus-Update von NDR Info. Der Virologe Christian Drosten spricht mit NDR Info Wissenschaftsredakteurin Korinna Hennig über aktuelle Entwicklungen in der Corona-Pandemie.

SH: Gesundheitsminister Garg informiert über Impfzentren

Schleswig-Holsteins Landesregierung berät heute über die geplanten Corona-Impfzentren im Norden. Am Nachmittag will Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) die Öffentlichkeit über den Stand der Vorbereitungen informieren. Nach den Worten von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) werden bis Mitte Dezember Corona-Impfzentren in allen Kreisen und kreisfreien Städten einsatzbereit sein. "Ob ein Impfstoff im Dezember schon zur Verfügung steht, wissen wir nicht. Klar ist: Die Massenimpfung darf nicht an fehlenden Räumen scheitern", sagte Günther dem "Spiegel".

Schärfere Regeln, aber Ausnahmen für Weihnachten

Die Beschränkungen sollen verlängert werden, aber für Weihnachten sind Ausnahmen vorgesehen. Das Silvester-Feuerwerk steht auf der Kippe.

145 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein registriert

Für Schleswig-Holstein melden die Behörden einen Anstieg der bestätigten Corona-Fälle um 145 innerhalb eines Tages auf jetzt insgesamt 13.053 seit dem Beginn der Pandemie. Gestern waren 121 neue Fälle gemeldet worden, vor einer Woche waren es 100 gewesen. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben sind, stieg um drei auf 237. Aktuell werden in Schleswig-Holstein nach Angaben des Gesundheitsministeriums 155 Covid-19-Patienten in Krankenhäusern behandelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz von Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner im Land lag nach Angaben des Robert Koch-Instituts Stand 0.00 Uhr bei 46,49.

Die Landesmagazine des NDR Fernsehens haben sich gestern Abend auch mit den Folgen der Corona-Krise beschäftigt. Hier eine Auswahl der Videos:

Am Montag wurden in Niedersachsen 1.118 positive Tests gemeldet, in Hamburg 237, in Schleswig-Holstein 121, in Mecklenburg-Vorpommern 55 und im Bundesland Bremen 18.