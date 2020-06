Corona-Ticker: Niedersachsen plant weitere Corona-Schulden

Der Live-Ticker von NDR.de informiert Sie auch heute über die wichtigsten Ereignisse zur Corona-Krise in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Das Geschehen vom Montag können Sie hier nachlesen.

Live auf NDR.de: Niedersachsen informiert über zweiten Nachtragshaushalt

"Night of Light": Eventbranche weist auf dramatische Lage hin

Corona-Neuinfektionen im Norden am Montag: zwei in Schleswig-Holstein, 21 neue Fälle in Niedersachsen, aber keine in Hamburg und in Mecklenburg-Vorpommern

503 registrierte Neuinfektionen in Deutschland

Die lokalen Behörden haben dem Robert Koch-Institut 503 Corona-Infektionen binnen eines Tages gemeldet. Damit haben sich seit Beginn der Corona-Krise 190.862 Menschen in Deutschland nachweislich mit Sars-CoV-2 angesteckt. 8895 mit dem Virus infizierte Menschen starben nach RKI-Angaben in Deutschland - das bedeutet ein Plus von 10 im Vergleich zum Vortag. Etwa 175.700 Menschen haben die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden. Das sind 400 mehr als noch einen Tag zuvor.

"Night of Light" zur Lage der Veranstaltungsbranche

Mit der bundesweiten Aktion "Night of Light" hat die Veranstaltungsbranche auf ihre finanzielle Notlage in der Corona-Krise aufmerksam gemacht. In rund 200 Städten wurden Gebäude und Plätze rot angeleuchtet, darunter die Oper in Hannover, die Hamburger Elbphilharmonie, das Holstentor in Lübeck und das Brandenburger Tor in Berlin. Die Initiatoren sprachen von einem flammenden Appell und Hilferuf an die Politik. Mit dem Verbot von Großveranstaltungen sei einem kompletten Wirtschaftszweig die Arbeitsgrundlage entzogen worden.

Live auf NDR.de: Niedersachsen informiert über Corona-Schulden

Um die enormen wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise abzufedern, ist in Niedersachsen ein zweiter Nachtragshaushalt geplant. Heute Mittag wollen Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), Wirtschaftsminister Bernd Althusmann, Finanzminister Reinhold Hilbers (beide CDU) und Innenminister Boris Pistorius (SPD) über Einzelheiten des Entwurfs informieren. NDR.de zeigt die Pressekonferenz ab 13 Uhr im Livestream.

Guten Morgen! Der Live-Ticker startet

Wir berichten auch heute in einem Live-Ticker über die Coronavirus-Pandemie und ihre Auswirkungen auf Norddeutschland. Sie finden bei uns neben Nachrichten auch Inhalte aus den Hörfunk- und Fernsehprogrammen des Norddeutschen Rundfunks.

Am Montag gab es mit Blick auf die Neuinfektionen im Norden folgende Zahlen: Niedersachsen bestätigte 21 weitere Infektionen, Schleswig-Holstein zwei. In Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern wurden keine weiteren Fälle bekannt.