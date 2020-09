Live-Ticker: Streik unter Corona-Bedingungen

In diesem Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten von gestern lesen Sie in unserem Blog von Montag.

Das Wichtigste in Kürze:



Schulgipfel: Lerer sollen Laptops bekommen

Die rund 800.000 Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland sollen möglichst zügig Dienst-Laptops bekommen. Bei einem Treffen am Montagabend im Kanzleramt verabredeten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU), SPD-Chefin Saskia Esken und die Kultusminister aus 14 Bundesländern entsprechende Schritte zur Finanzierung.

MV: Millionenhilfe vom Land für die Kommunen

Das Land Mecklenburg-Vorpommern wird 162 Millionen Euro neue Schulden aufnehmen - um mit dem Geld den Kommunen zu helfen, denen aufgrund der Corona-Pandemie die Einnahmen wegbrechen. Das ist das Ergebnis von achtstündigen Verhandlungen von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), Innenminister Lorenz Caffier (CDU) sowie Finanzminister Reinhard Meyer (SPD) mit Kommunalvertretern, die gestern bis in den späten Abend dauerten. "Wir sind uns einig, gemeinsam eine Kraftanstrengung zu unternehmen, dass den Kommunen so viele Mittel zur Verfügung stehen, wie wir das auch vor Corona miteinander verabredet haben", sagte Schwesig.

SH: Ver.di-Streik in Kiel angekündigt

Heute sollen die Kieler Stadtwerke und das Städtische Krankenhaus bestreikt werden. "Wir wollen in einer ersten Warnstreikrunde in dieser Woche deutlich machen, dass wir auch unter den schwierigen Rahmenbedingungen der Corona-Pandemie die Forderungen der Beschäftigten im öffentlichen Dienst klar darstellen können und werden", sagte ver.di-Bezirksgeschäftsführer Manuel Gellenthin.

Auch in Niedersachsen hat Verdi zu Streiks aufgerufen. Welche Städte genau betroffen sind und ob es schon heute losgeht, ist bislang unklar. "Geplant sind in den nächsten Tagen dezentrale Streiks unter Corona-Bedingungen", sagte Gewerkschaftssprecher Matthias Büschking gestern. Die Gewerkschaft fordert für die bundesweit rund 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten 4,8 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 150 Euro mehr pro Monat.

16 Infizierte in weiterer Hamburger Bar

Im Hamburger Schanzenviertel gibt es einen weiteren Corona-Ausbruch. Nach Informationen von NDR 90,3 sind 16 Menschen positiv getestet worden - sie alle hatten sich zuvor in der Bar "Le Vou" in der Juliusstraße aufgehalten. Bisher sind den Behörden 60 Kontaktpersonen bekannt, weitere werden noch ermittelt. Nach Angaben des Bezirksamts Altona sind bislang weder Servicekräfte noch Türsteher betroffen, die Infektionen gingen offenbar von Gästegruppen aus.

Corona in den Landesmagazinen von gestern Abend

NDR.de Live-Ticker am Dienstag startet

Moin! Wir berichten auch weiterhin im NDR.de im Live-Ticker über die Folgen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland - mit Nachrichten sowie Inhalten aus dem NDR Fernseh- und Hörfunkprogramm.

Gestern bestätigten die Gesundheitsbehörden 145 Fälle in Norddeutschland: 65 in Hamburg, 20 in Schleswig-Holstein, 38 in Niedersachsen, 19 in Mecklenburg-Vorpommern und 3 in Bremen.