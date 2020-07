Corona-Ticker: Weitere Corona-Fälle in Verden?

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch am heutigen Dienstag über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Das Wichtigste vom Montag können Sie hier nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



EU-Gipfel: Einigung auf historisches Corona-Paket

Die EU-Staaten haben sich im Kampf gegen die Corona-Wirtschaftskrise auf das größte Haushalts- und Finanzpaket ihrer Geschichte geeinigt. Der Kompromiss wurde nach viertägigen, zähen Verhandlungen am frühen Morgen angenommen.

Weitere Corona-Fälle in Verden?

Elf Mitglieder einer Großfamilie sind seit der vergangenen Woche positiv auf das Coronavirus getestet worden. Ob sich noch mehr Menschen angesteckt haben, wird im Laufe des Tages feststehen, wenn weitere Test-Ergebnisse vorliegen. Die Infizierten leben in mehreren Wohnungen in Verden und dem benachbarten Dörverden. Sie hätten kaum Kontakt zu ihren anderen Nachbarn gehabt, sagte ein Sprecher des Landkreises Verden.

Lübeck setzt künftig auf Bußgelder

"Wir werden ab sofort und konsequent in den Situationen, wo wir Party-Ansammlungen feststellen, Bußgelder verhängen", sagt Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau (SPD). "Solch große Menschen-Ansammlungen können und dürfen wir nicht akzeptieren, weil sie eine Gefahr für die gesamte Gesellschaft bedeuten." Am Wochenende hatten sich an einigen Orten in der Stadt viele junge Leute getroffen.

Corona: Lübeck erwägt Erweiterung der Maskenpflicht Schleswig-Holstein Magazin - 20.07.2020 19:30 Uhr Die Corona-Abstandsregeln werden in Lübeck offenbar vielerorts missachtet. Bürgermeister Jan Lindenau erwägt deshalb, die Maskenpflicht auf bestimmte öffentliche Orte auszuweiten.







Uelzen: Noch mehr Infizierte an Schulen?

Nach einem Corona-Ausbruch mit 13 Infizierten in Uelzen haben die Gesundheitsbehörden des Landkreises Uelzen Schüler und Lehrer von zwei Schulen getestet. Die Ergebnisse sollen am Vormittag vorliegen. Untersucht wurden rund 50 Schüler und zehn Lehrer der Apollonia Oberschule und der Grundschule Holdenstedt. Dort gingen die Kinder zur Schule, die zu den Personen gehören, bei denen am Wochenende Covid-19 festgestellt wurde.

NDR.de Live-Ticker startet

Guten Morgen, wünscht das Team von NDR.de. Wir berichten wieder per Live-Ticker über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in und für Norddeutschland. Neben Nachrichten gibt es Inhalte aus den Hörfunk- und Fernsehprogrammen des Norddeutschen Rundfunks.

Am gestrigen Montag gab es in Norddeutschland insgesamt 24 neue bestätigte Coronavirus-Infektionen: zwölf in Niedersachsen, acht in Schleswig-Holstein, drei in Mecklenburg-Vorpommern - und in Hamburg gab es ein Neuinfektionen. Die folgende Tabelle gibt die gesamte Statistik der erfassten Fälle seit Ausbruch der Pandemie wieder: