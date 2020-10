Corona-Ticker: Hamburg berät über Corona-Auflagen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Blog vom Montag.

Das Wichtigste in Kürze:



Hamburger Senat berät über Corona-Regeln

Corona-Gipfel in Schwerin steht an

Neuinfektionen am Montag: 296 Fälle in Niedersachsen, 93 in Hamburg, 88 in Schleswig-Holstein, 16 in Mecklenburg-Vorpommern und 41 im Bundesland Bremen

163 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein bestätigt

Laut der Landesmeldestelle, dem Institut für Infektionsmedizin der Universität Kiel, wurden seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 5.877 bestätigte Corona-Fälle (Datenstand 19.10.) gemeldet. Damit gibt es im Vergleich zum Vortag 163 Sars-CoV-2-Infektionen mehr. Die höchsten Zuwächse verzeichnen die Kreise Ostholstein (+44) und Stormarn (+26) sowie die Stadt Lübeck (+18).

6.868 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts vom Dienstagmorgen 6.868 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Der Wert liegt damit deutlich über den 4.122 gemeldeten Fällen vom Dienstag vergangener Woche. Die Zahl der Neuinfektionen hatte am Sonnabend mit 7.830 zum dritten Mal in Folge einen Höchstwert seit Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland erreicht. Die jetzigen Werte sind allerdings nur bedingt mit denen aus dem Frühjahr vergleichbar, weil mittlerweile wesentlich mehr getestet wird - und damit auch mehr Infektionen entdeckt werden.

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag in Deutschland laut RKI-Lagebericht vom Montag bei 1,35 (Vortag: 1,44). Das bedeutet, dass zehn Infizierte im Mittel 13 bis 14 weitere Menschen anstecken.

Hamburg: Kommen verschärfte Corona-Regeln?

Wegen der Überschreitung der Corona-Warnstufe in Hamburg berät der Senat heute über eine mögliche Verschärfung der Kontakt-Beschränkungen. Diese könnte noch in dieser Woche in Kraft treten, sagte eine Sprecherin. Ergebnisse der Beratungen will der Senat dann am Mittag bekannt geben. Am Montag hatte die Gesundheitsbehörde den Sieben-Tage-Wert je 100.000 Einwohner mit 50,6 Neuinfektionen angegeben.

Corona-Gipfel in Schwerin steht an

Vor dem Hintergrund wachsender Infektionszahlen lädt die Landesregierung für heute Morgen zum nächsten Corona-Gipfel nach Schwerin. Bei dem Treffen mit Vertretern von Kommunal- und Sozialverbänden sowie Wirtschaft und Gewerkschaften soll beraten werden, wie die neuen Schutzvorkehrungen für Regionen mit vielen Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern umgesetzt werden sollen. Bund und Länder hatten sich in der Vorwoche auf einheitliche Regeln verständigt, um den zuletzt starken Anstieg zu dämpfen. Dazu gehören, je nach Lage, eine Ausweitung der Maskenpflicht, eine Begrenzung der Gästezahl bei privaten Feiern und Sperrstunden für die Gastronomie. Auch die Einreise-Beschränkungen für Touristen aus Risikogebieten stehen auf der Tagesordnung.

NDR.de Live-Ticker startet

Guten Morgen! Wir informieren Sie auch heute per Live-Ticker über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland. Sie finden hier alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen.

Das sind die Zahlen der bestätigten Neuinfektionen von Montag: 296 Fälle in Niedersachsen, 93 in Hamburg, 88 in Schleswig-Holstein, 16 in Mecklenburg-Vorpommern und 41 im Bundesland Bremen.